DHA YURT BÜLTENİ-4

1)IRAK YÖNÜNDEN SURİYE'YE GELEN ABD KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 200 araçlık konvoyda, dorseleri kapalı TIR'lar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülendikten sonra gözden kayboldu. Görüntü Dökümü:

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- Konvoydan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ============================================ (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)KARDAN DOLAYI 5 AYDIR KAPALI KALAN OVİT DAĞI GEÇİDİ AÇILDI Rize'nin İkizdere ilçesinde, kardan dolayı 5 aydır kapalı kalan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde, baharla birlikte yol açma çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda, trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolda iş makineleri ile çalışma yürüttü. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ile 15 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir hafta süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi, bugün ulaşıma açıldı.

Rize-Erzurum arasındaki ulaşım son 2 yıldır, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Ovit Dağı geçidinden ise çevredeki yaylalara çıkılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ovit Dağı detayları

-Yol açma çalışmaları

-İş makinesi operatörleri ile röp.

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-Detaylar Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER RİZE-DHA ============================================ 3)ASKERDE VURULUP FELÇ KALAN GENÇ, VAZİFE MALULLÜĞÜ UNVANI İSTİYOR Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Aptioğlu Köyü'nde yaşayan Şerif Ceylan (25), 2014 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde askerlik görevini yaparken nöbet tuttuğu sırada, yanında nöbet tutan diğer asker arkadaşı tarafından yanlışlıkla sağ göğsünden vuruldu. Olay sonrası omurilik kemiği zarar gören Ceylan, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Vazife malullüğü istediğini belirten Ceylan, hukuki yollara başvurduğunu, ancak 7 mahkeme geçmesine rağmen hala bir karar çıkmadığını söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde askerlik yaptığı dönem 21 Eylül 2014 günü, bir asker arkadaşıyla sabah nöbeti tutan Şerif Ceylan, nöbet sırasında arkadaşının şaka maksadıyla elinde duran silahı kendisinden aldığını ve bu sırada şarjörü silahtan çıkarmasına rağmen silahın içinde bir mermi kaldığını söyledi. Arkadaşının silahı kendisine tutup tetiğe basmasıyla sağ göğsünden vurulan Ceylan, olay sonrası belden aşağı felç geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

'4 BUÇUK YILDIR AYAĞA KALKAMADIM'

Olay sonrası bir ameliyat geçirdiğini ve ilk günden itibaren fizik tedavilerle ayağa kalkmak için çabaladığını ama bir türlü sonuç alamadığını söyleyen Ceylan, "Doktorlar iki yıl içerisinde yürürsün dediler. 4 buçuk yıl oldu ve hala tekerlekli sandalyeye mahkumum. Şu an yürümeme dair umutlarım azalmış durumda. Ama ayağa kalkacağım güne kadar çabalayacağım. Vazife malullüğü hakkımı istiyorum, aileme yük olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çalışmak istiyorum. İş hakkım olursa, memurluk olursa, kısacası ne olursa olsun. 25 yaşındayım ve bu durumda olan arkadaşlarım kendilerine yetebiliyorlar haklarını alabildikleri için. İstedikleri şeyleri başarabiliyorlar ama ben başaramıyorum. Bu durum beni üzüyor. Tedaviye gitmek istiyorum, fakat maddi sıkıntılardan dolayı doğru düzgün gidemiyorum."

Görüntü Dökümü:

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- Şerif Ceylan'ın tekerlekli sandalyede görüntüsü

- Şerif Ceylan ile röp.

- Detay görüntüler Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ============================================== (ÖZEL)

4)BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZEN FRANSIZ, MALATYA'DA MOLA VERDİ Fransa'dan, 11 ay önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Mael Boisgontier (37), 29 ülke dolaştı. Şu ana kadar 17 bin 212 kilometre yol yapan Boisgontier'in, Türkiye'deki son durağı Malatya oldu. Edirne'den giriş yaptıktan sonra İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Kırşehir, Kayseri ve Kapadokya'yı gezen Boisgontier, Malatya'da mola verdi. Kayısısı ile ünlü kentte olmaktan memnuniyetini dile getiren Boisgontier, bisikletiyle dağ bayır dolaştığını söyledi. Türkiye'de ziyaret ettiği her noktada kendisine çay ikram edildiğini ifade eden ve bisikletine gezdiği ülkelerin bayrağını yapıştıran Fransız bisiklet seyahatçisi Boisgontier, Türkiye'den sonra İran'a, Türkmenistan'a Özbekistan'a, Moğolistan'a, Çin'e ve Japonya'ya gidecek. Fransız bisikletçi, 27 gündür Türkiye'de turladığını belirterek, "Buradan sonra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Çin ve Japonya'ya geçeceğim. Kapadokya'dan buraya geliyorum. Buradan sonra tekrar yola çıkacağım. Bütün insanlar yardım etti. Dışarıda çadırda kalıyorum. Türk insanları çok yardımsever. Gördüğü yerde çayını veriyor, yemeğini veriyor" dedi.

Boisgontier, Malatya'da verdiği moladan sonra Ağrı'da bulunan Gürbuak Sınır Kapısı'ndan diğer ülkelere gitmek için yola çıktı.