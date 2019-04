DHA YURT BÜLTENİ - 4

İki üniversite bitirdi, iki üniversitede okurken de köyüne muhtar oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Müsellim köyünde iki erkek rakibini geride bırakarak, 4 yıl önce döndüğü köyüne muhtar seçilen Sebahat Bozkurt(59), mazbatasını alarak görevine başladı. İki üniversite bitiren halen iki üniversite de eğitimini sürdüren Bozkurt, en önemli sorunlarının çöp olduğunu belirterek, büyük kentlerden destek istedi. Bozkurt,"Bizim öncelikli sorunumuz çöp. Gerçekten burada bir çevre faciası yaşanıyor. Ne yazık ki köylerde konteynır ve çöp hizmeti olmadığı için, toplanan çöpler araziye meralara dökülmüş oluyor" dedi.

İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ, İKİ ÜNİVERSİTEDE DEVAM EDİYOR

Babaeski'nin Müsellim köyünde muhtarlığa seçilen evli ve 1 çocuk annesi Sebahat Bozkurt, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Özel sektörde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Bozkurt, çocukken ayrıldığı köyüne 4 yıl önce dönerek, ceviz üreticiliği yapmaya başladı. Bozkurt, bu arada yarıda bırakmak zorunda kaldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfına kayıt yaptırıp devam ederken, geçen yılda Açık Öğretim Fakültesi Tarım Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı. İki üniversitede eğitimin sürdüren Sebahat Bozkurt, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde aldığı 135 oyla, 2 erkek rakibini geçerek, köyünün ilk kadın muhtarı oldu.

KADINLAR DESTEK VERDİ

Muhtar Bozkurt, 4 yıl önce yerleştiği köyünde büyük eksiklikler gördüğü için muhtarlığa aday olduğunu belirterek, "Muhtarlık seçimlerinde 2 erkek adayla yarıştım ve az farkta olsa seçimi kazanma başarısını elde ettim. Bu başarının arkasında köyümün kadınlarının beni ciddi şekilde desteklemesi yatıyor. Biz projelerimizi sunarken çöp ve yol sorunlarını çözmek vardı. Kadınlarla ilgili atölye çalışmaları yapmayı planlamıştık. Bütün bunları anlatırken kadınlar beni anlayıp inandılar. Bugüne kadar yaptıkları şey el işi niteliğinde. Bende onlara köyde yetiştireceğimiz ürünleri pazarlarda satalım en azından aile ekonomisine destek oluruz dedim. Onlarda bana inandılar, güvendiler. Kadın eli değdiği her yerde fark yaratıyor, bende köyümüzde bunu yaratacağımıza inanıyorum. 3 erkek, 1 kadın azam var. Umarım önümüzdeki yıllar kadın azaların ve kadın muhtarların sayısı artar. Bu değişimi görenlerde oyları kadınlara vereceğini düşünüyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN DESTEK İSTEDİ

Köylerinde çöp dökme alanının düzensiz olduğunu söyleyen Bozkurt, "Bizim öncelikli sorunumuz çöp. Gerçekten burada bir çevre faciası yaşanıyor. Ne yazık ki köylerde konteynır ve çöp hizmeti olmadığı için, toplanan çöpler araziye meralara dökülmüş oluyor. Meralardan hayvanlarında yararlandığını düşünürseniz bu ciddi bir sorun oluyor. Köyümüzde bir çöp dökme alanı var ama oda maalesef düzenli değil. Bu alana tel örgü çekip plastiklerin uçuşup çevreyi kirletmesini önlemeyi düşünüyoruz. Çöpleri toplayıp bir alanda imha edeceğiz. Bununla ilgili eğitimler yapacağız. Ben buradan büyükşehirlerin yardım etmeleri için bir çağrı yapmak istiyorum. Bizi destekleyin konteynırımız yok, çöp arabamız yok, her türlü desteğe açığız bize lütfen yardım edin. Köyün belirli bir ekilen arazisi var. Tabi ki ürünün çıkması Ağustos ayını bulacak. Bu 4 aylık zaman zarfında biz yine girişimlerde bulunacağız. Bizi kardeş köy olarak kabul edecek belediyelere başvuracağız. Bütün bunlardan sonuç alamadığımız taktirde kıt kanaatlerimizle varilleri evlerin Önüne koyup kendi traktörümüzün römorkuna yükleyerek taşıyacağız" diye konuştu.

'KADININ ELİ DEĞERSE GÜZELLEŞİR DİYE SEÇTİK'

Müsellim köyünde yaşayan ve kadın dayanışmasıyla Sebahat Bozkurt,'u muhtar olarak seçtiklerini söyleyen Emel Akyıl, "Bir eve nasıl kadın eli değerse her şey güzelleşir, bizde köyümüze kadın eli değerse güzelleşeceğine inandığımız için destekledik. Köyümüzde genç kalmadı. Yapacağı çalışmalarla köyümüzün geleceği değişeceğine inanıyoruz. Erkek muhtarlar muhtarlık yaptı, onları da gördük birde kadınlar yapsın erkekler görsün bakalım nasıl değişiklikler oluyor. Mustafa Kemal Atatürk kadına nasıl seçme seçilme hakkı verdi, bizde bu hakkımızı kullanarak kadın muhtarı seçtik,. Bundan sonra görsünler bakalım neler olacak" dedi. Köy kadınlarından Neziye Arı ise, "Köyümüze destek olsun diye kadın adayı destekledik. Bize yolu ve çöplüğü düzenleyeceğini söyledi, bizde kadın olsun dedik inandık onu destekledik" dedi.

Müsellim köyünde 2004-2009 yılları arasında muhtarlık yapan Adem Dik, "Şu anki muhtarımıza estek verdik. Köyümüzde ilk defa bir kadın aday oldu biz de destekledik. Vaatleri var, yapacağına inanıyoruz. Eğitimi var, iki üniversite bitirmiş. İlk etapta kısa vadeli zamanda olmasa da ilerleyen zamanlarda tüm vaatlerini yapacağına inanıyorum" dedi.

Köylülerden Nadir Yaşar, muhtar seçimlerinde kadın adayı desteklediğini belirterek, "Muhtarımıza çok destek verdik, kazandırdık. Kazandırdığımız içinde çok mutluyuz. Köyümüzü Trakya'da Türkiye ve dünyada tanıtacak kadın adayımız olacak. Köyümüzde yapacaklarına inandığımız için onu seçtik. Kadın muhtarımıza erkekler daha çok oy verdi. 3 yıl sonra köyümüzün çok değişeceğine inanıyoruz. Köyümüz Trakya'nın en güzel köyü olacak" dedi.

Mazbatasına aldıktan sonra görevine başlayan Sebahat Bozkurt, köylüler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.