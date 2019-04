DHA YURT BÜLTENİ - 4

Görüntü Dökümü

Koruncukköy Urla, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi oyuncularıyla açıldı

Bugüne kadar yüzlerce çocuğa sıcak yuva sağlayan Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), kuruluşunun 40'ncı yılında Türkiye’nin birçok yerinden gelecek eğitim hakkı risk altındaki ortaokul ve lise çağındaki kız çocuklarına hak ettikleri koşulları sağlamak adına İzmir’in Urla ilçesinde 208 odalı Koruncukköy’ün kapılarını açtı. Açılışa, projeye başından beri destek veren 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ekibinden Timur Savcı, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Berrak Tüzünataç ve Pelin Karahan da katıldı.

İstanbul’daki Koruncukköy Bolluca’da yüzlerce çocuğa destek sağlamaya devam eden Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), kuruluşunun 40'ıncı yılında İzmir’in Urla ilçesinde eğitim hakkı risk altında olan kız çocuklarına hizmet etmek adına 208 odalı Koruncukköy’ün açılışını yaptı. Koruncukköy Urla’nın açılış kurdelesini Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek, Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Urla’nın eski Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Kaymakamı Önder Can, Dr. Ender Saraç, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak kesti. Meral Okay anısına düzenlenen Koruncukköy Urla projesine başından beri destek veren prodüksiyon şirketi sahibi Timur Savcı oyuncular Halit Ergenç, Selma Ergeç, Berrak Tüzünataç ve Pelin Karahan da açılışa katılıp köyü gezerek, 'Muhteşem Yüzyıl' adı verilen evin önünde fotoğraf çektirdi. Bağış yapan kişilerin isimlerinin verildiği ve 3- 4 kişilik odaların bulunduğu evlerde eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelerin okumak isteyen kız çocuklarına barınma, etüt, kişisel gelişimi geliştirecek aktivite ve rehberlik desteği sağlanacak.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARINI ALKIŞLIYOR OLACAĞIZ'

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek, tesisin inşaatının 2014 yılında başladığını ve geçen yıl tamamlandığını belirterek, İstanbul’daki Bolluca Çocuk Köyü'nün 28 yıldır 400’den fazla çocuğu hayata hazırladığını, o çocukların şuanda ülkenin çeşitli yerlerinde çok başarılı işler yaptıklarını anlattı. Özbek, "Koruyucu aile sistemimizle onlara eğitim veriyoruz. İzmir şubemiz uzun sürdüğü için kimsesiz çocuklara dair hizmet sunamadık. Biz de bir eğitim sistemine dönelim dedik ve ortaokul, lisede okuyan kız çocuklarımızı burada eylül ayı itibarı ile kabul etmeye başlayacağız. Yaklaşık 40 kız çocuğu ile eğitime başlanacak. Çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik destek projeleri de olmak üzere birçok projemiz var. Uluslarararası kuruluşlardan fon alarak bunları yürütüyoruz. Vakfımızın başkanlığında çocuklar ve gençler için çalışan 28 sivil toplum kuruluşunu barındıran Çocuk Hakları Platformumuz da çok değerli çalışmalar yapıyor. Bu platform ile vakfımız sadece tesislerdeki çocuklara değil Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşma şansı kazanmıştır."

'AYDA EN AZ BİRKAÇ KERE MUTLAKA SPORTİF, KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE BULUNACAKLAR'

Çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ise köydeki işleyişi şöyle anlattı:

"Burada eğitim hayatı risk altında olan ya da yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarını yetiştireceğiz. Vakfımızın çok özel bir misyonu var. Bizler 18 yaşın bağımsız yaşa geçmek için çok erken olduğunu düşünüyoruz. Maddi ve manevi desteklerimiz çocuklarımız tamamen kendi ayaklarının üzerinde duruncaya kadar devam ediyor. 2005 yılında Birleşmiş Milletler tarafından vakfımıza çalışmalarından ötürü danışmanlık statüsü verilmiştir. Çocuklarımız burada sevgiyle, ilgiyle yaşama tutunacaklar. Ben ailemle, kendi çocuğumla nasıl bir gün geçiriyorsam onlar da burada bir günlerini aynı şekilde geçirecekler. Resmi ismi Koruncuk Vakfı İzmir Urla İlköğretim ve Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu olarak geçiyor. Tamamen vakfımız amaçları doğrultusunda çalışan bir köy burası. Çocuklarımız sabah kalktıklarında belletmen dediğimiz kendi konularında formasyon almış kişiler ile birlikte kahvaltı edecekler ve okullarına servis aracıyla yollanacak. Her çocuk kendi yeteneğine göre hangi okulu istiyorsa o okula devam edecek. Sonra dönecekler, etütlerini yapıp hobilerini gerçekleştirecekler, özel dersler alacaklar. Ayda en az birkaç kere mutlaka sportif, kültürel etkinliklerde bulunacaklar. Mükemmel bir sistem, bizler çok mutluyuz. Her geçen gün Koruncuk Vakfı’nın İzmir’deki şubesi de güçleniyor. İnanıyoruz ki çocuklarımızı yaşama sevgiyle, ilgiyle tutunduracağız ve önümüzdeki yıl hep birlikte çocuklarımızın başarılarını alkışlıyor olacağız."

'UMARIM RAHMETLİ MERAL OKAY BİZİ GÖRÜYORDUR'

Her şeyin 8 yıl önce başladığını belirten prodüksiyon şirketi sahibi Timur Savcı, "Biz bir şeyi başlattık ama Türkiye’den bir sürü iyi kalpli insan katkıda bulundu. Koruncuk Vakfı’nın böyle bir şeye imza atmış olması ve bizim de buna sebep olmuş olmamız gurur verici. Bu işin en çok destekçisi sadece şirket değil Muhteşem Yüzyıl oyuncularıydı. Genelde böyle adımlar bir seferlik atılır, bir gece düzenlenir ve sonra her şey unutulur. Böyle bir katılımın kalıcı olması böyle bir eserin ortaya çıkması gurur verici. Bu yola rahmetli Meral Okay ile çıktık, umarım bizi görüyordur. En azından onun devamını getirip tamamladık." dedi.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisi oyuncularından Halit Ergenç, Koruncuk Vakfı’nı ve nasıl çalıştığını ilk duyduğunda çok etkilendiğini ve destek olmak istediğini belirterek, "İnsanların vakıftan haberdar olmasını sağlamak adına çalışmalar yaptık. Hala buradayız, şimdi de burası ortaya çıktı. Hem mutluyum, hem de içimde bir güven hissi var" diye konuştu. Oyuncu Selma Ergeç de köylerin önemine dikkat çekerek, "8 sene önce yola çıktığımızda İstanbul’daki köyü de ziyarete gitmiştim. Gerçekten ihtiyacı olan çocukların normalde ulaşamayacakları bir sıcaklık, aile ortamı, büyüyene kadar desteklerini esirgemeyen onları koruyup kollayan bir yerin olması çok önemli. İstanbul’da var, İzmir’de oldu, benim hayalim tüm Türkiye’de olması ve mümkün olduğunca çok çocuğun Koruncukköy’lerden faydalanması" dedi. Oyuncu Pelin Karahan da bu işin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Zaten bir kız çocuğu olarak ben de zamanında zor şartlarda üniversiteyi bitirdim. Eminim ki okumak isteyen birçok kız çocuğu, okutamayan birçok aile var. Burası onlara eğitimiyle, desteğiyle, barınmasıyla kucak açacak bir yer. Kız çocukları artık okusun ve okutulsun istiyoruz" dedi. Oyuncu Berrak Tüzünataç böyle bir işe faydası olduğu için kendisini iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu sonucunun güzel olduğunu görmekten de gurur duyduğunu belirtti.