DHA YURT BÜLTENİ -4

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Atatürk İlkokulu'nun düzenlediği uçurtma şenliği ilgi gördü. Küçük öğrenciler ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bırakarak keyifli vakit geçirdi. Okul müdürü Ahmet Ercan, düzenlenen şenlikle öğrencilere doğa sevgisi aşılamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Atatürk İlkokulu olarak bu sene bir ilki gerçekleştirdik. Uçurtma şenliğinde öğrencilerimize doğa bilincini kazandırmayı amaçladık. Neşeli bir ortam oluşturup onlara öz güven kazandırmak amacıyla birlik ve beraberlik içinde böyle bir organizasyon düzenledik. Ders sadece dört duvar arasında değil doğa ortamında da yapılır. Amacımız öğrencilerimize doğa ortamına alışması, streslerini atması ve neşeli bir ortamı yaşatmaktır. Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizin her zaman dürüst çalışkan ve neşeli olarak görmek istiyoruz. Öğrenciler ne kadar mutlu olursa bilin ki öğretmeni de o kadar mutlu olur. Uçurtma şenliğine katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

- Şenliğin düzenlendiği alan

- Şenliğe katılan öğrenciler

- Uçurtmalar

- Ahmet Ercan ile röp

- Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-CELIKHAN- ADIYAMAN-DHA)

====================

Katlı yaşamın ilk yerleşkesinde arkeolojik kazı önerisi

ABD'de yayımlanan makalede, Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen ve daha önce yapılan arkeolojik kazılarda 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde yeniden kazı yapılması isteniyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Burayı tekrar bir kazı ile buluşturabilirsek dünyanın dikkatini çekebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ABD'de yayımlanan makalede, Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni ilgi çekiyor. Fındıcak ve Çınarlı Dereleri’nin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerindeki MÖ. 15.000 ile MÖ. 60.000 yıllarına ait olduğu bilinen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar, dünyada en eski 8'inci insan mesken yerleşkesi olarak kabul ediliyor. Paleolitik Çağ’da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmış. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013’te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları’nın yalnızca 96.000 metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide çalışmalar halen devam ediyor. Daha önce yapılan arkeolojik kazılarda 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde yeniden kazı yapılması isteniyor.

'APARTMAN HAYATI BURADA BAŞLAMIŞ'

Bölgenin hem tarih hem de turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu bölge öyle enteresan özelliklere sahip ki yeryüzünde insanların katlı yaşama geçtiği ilk yer kabul ediliyor. Apartman hayatı dedikleri orada mağaraların kat kat olduğu ilk yaşama geçirilen yer Tekkeköy olarak kabul ediliyor. İnsanlar hep düz yerlerde yaşamışlar, burası ise katlı yaşama geçilen bilinen en eski yerleşim yeri. Mağaraların şekillerinden bunu zaten görüyorsunuz. Apartman hayatı diye tabir ettiğimiz ilk yaşam yeri de burası" dedi.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni gün yüzüne çıkarmak istediklerini anlatan Togar, "Bu alanı tekrar bir kazı ile buluşturabilirsek dünyanın dikkatini çekebileceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın önemli arkeologlarının dikkatini çekeceğimize inanıyoruz ve yeni bir kazı yapılması için de girişimlerimize başladık. O mağaraların ziyaretçilerle daha rahat buluşması için bölgeye ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları da yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Mağaralardan detay

-Mağaralardan drone ile detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

