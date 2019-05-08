DHA YURT BÜLTENİ-4

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YLENİDEN)

1)BAŞKALE'DE PKK'NIN TUZAKLADIĞI EYP, BULUNARAK İMHA EDİLDİ VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren' adı verilen operasyonda, bomba arama köpekleriyle arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, 150 kilo gübre ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Bölgedeki operasyon

-Arazi arama-tarama faaliyeti

-Arama köpeklerinin Eyp' nin yerini tespit etmesi

-Operasyondan dronla çekilen görüntü

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

-Malzemelerin imha edilmesi Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- =================================================== Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Yavru oğlak omuzlardan inmiyor Ünlü yönetmen: Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

2)KIZININ ARDINDAN OĞLU DA İNTİHAR ETTİ ADANA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Emre Saraçoğlu (26), 12 yıl önce ablasının intihar ettiği evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İki çocuğunu da intihar sonucu kaybeden acılı anne Birsen Saraçoğlu fenalık getirdi. Olay, 15 Kasım 2007 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Emine Saraçoğlu (20), geçirdiği bunalım nedeniyle oturdukları apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan aşağıya atlayarak yaşamına son verdi. Olaydan 12 yıl sonra da bunalımda olduğu öğrenilen Emine Saraçoğlu'nun erkek kardeşi Emre Saraçoğlu, ablasının atladığı balkondan kendisini aşağıya atladı. Saraçoğlu'nun evde bulunan annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru Saraçoğlu, durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek aşağıya indi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı anne Birsen ve kız kardeş Ebru Saraçoğlu, uzun süre göz yaşı döküp sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunu da intihar sonucu kaybeden anne Birsen Saraçoğlu fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Acılı aileyi yakınları teselli etti. Emre Saraçoğlu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yerdeki cesedin görüntüsü

- Olay yerindeki polis ekipleri

- Apartmandan pan görüntü

- Cesedin üzeri örtülü görüntüleri

- Yakınlarının ağlaması

- Annesinin ambulansa alınması

- Olay yerindeki ambulans

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:02'46" BOYUT:307 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA) =============================================== 3)75 YAŞINDAKİ HALİS GÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNİ ÇOBANLAR BULDU ERZURUM'un Oltu ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diyerek, evden çıkan 75 yaşındaki Halis Gül'ün cansız bedenini çobanlar buldu. 2 metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğindeki sulama arkında çobanlar tarafından bulunan ceset, otopsi için Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Oltu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, 6 Mayıs günü iftarını yaptıktan sonra teravih namazı için evden çıktı. Saat 23.04'te de oğlu Gültekin Gül'ü arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" diyen Halis Gül'den daha haber alınamadı. Gültekin Gül, babasınının kaybolduğunu polis ve jandarmaya bildirdi. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Halis Gül'ün saat 20.04'te kaymakamlık lojmanları önünden geçerek, Ardahan'ın Göle ilçesi yönüne yürüdüğünü belirledi.

Gül'ün oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yola çıkarak, yerini tespite çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre mesafedeki baz istasyonu yakınında arama yaptı. Ancak bir ize rastlanmadı. Oltu Çayı'na düşme ihtimali de değerlendirilen Halis Gül'ü arama çalışmalarına dün de devam edildi. Arama kurtarma köpeği Taliska'nın katıldığı aramalarda yaşlı adam bulunamadı. Gece jandarmaya ait ısıya duyarlı droneler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENI SU ARKINDA BULUNDU Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyünde hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, bugün sabah 07.00'de yaşlı adamın cansız bedenini suyun boşaldığı arkta buldu. Dutlu Köyü Ejder Hanı Mevkiindeki Vişneli HES'in yanından geçen yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğindeki arkta boğulduğu belirlenen yaşlı adam için jandarmaya bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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-Halis Gül'ün güvenlik kamerası görüntüsü

-Polis köpeğinin elbiseleri koklaması

-Arazide arama yapması

-Gece ısıya duyarlı drone ile arama

-Jandarma aracının görüntüsü

-Olay yerinde ambulans ve jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Cesedin ark içindeki görüntüsü

-Jandarma ve polis ekiplerinin görüntüsü

( Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU / ERZURUM, (DHA) ================================================== 4)KADIN AYAKKABISI TOPUĞUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

ADANA'da bir ayakkabı üretim atölyesine yapılan baskında kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savunan şüphelilerden Mahmut K. tutuklanırken, ağabeyi Metin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Alidede Mahallesi'nde bir ayakkabı üretim atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Atölyeye yapılan baskında, imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda da 2.8 gram skunk ve hassas terazi bulundu. İş yerinde bulunan Mahmut (49) ve ağabeyi Metin K. (55) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheliler, uyuşturucu satmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. tutuklanırken, ağabeyi Metin K. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Aracın gidişi

- Ayakkabıdan görüntü

- Polisin ayakkabının topuğundan çıkardığı narkotik madde

- Ayakkabılardan görüntü

- Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları SÜRE:01'57" BOYUT:216 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA) 5)VAN'DA KAMYONETTE 155 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN'da polisin yaptığı yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramalarda, 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Özalp-Van Karayolu üzerindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yapıldı.Kontrollerde şüphe üzerinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Şila' ile detaylı aramada yapıldı. Yapılan aramalarda kamyonet kasasının altı ile şasesinin üst kısmına özel bölmeye zulalanmış 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.