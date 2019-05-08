DHA YURT BÜLTENİ-4

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YLENİDEN)
1)BAŞKALE'DE PKK'NIN TUZAKLADIĞI EYP, BULUNARAK İMHA EDİLDİ
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren' adı verilen operasyonda, bomba arama köpekleriyle arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, 150 kilo gübre ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcı imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Bölgedeki operasyon
-Arazi arama-tarama faaliyeti
-Arama köpeklerinin Eyp' nin yerini tespit etmesi
-Operasyondan dronla çekilen görüntü
-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları
-Malzemelerin imha edilmesi
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
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2)KIZININ ARDINDAN OĞLU DA İNTİHAR ETTİ
ADANA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Emre Saraçoğlu (26), 12 yıl önce ablasının intihar ettiği evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İki çocuğunu da intihar sonucu kaybeden acılı anne Birsen Saraçoğlu fenalık getirdi. Olay, 15 Kasım 2007 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Emine Saraçoğlu (20), geçirdiği bunalım nedeniyle oturdukları apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan aşağıya atlayarak yaşamına son verdi. Olaydan 12 yıl sonra da bunalımda olduğu öğrenilen Emine Saraçoğlu'nun erkek kardeşi Emre Saraçoğlu, ablasının atladığı balkondan kendisini aşağıya atladı. Saraçoğlu'nun evde bulunan annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru Saraçoğlu, durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek aşağıya indi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı anne Birsen ve kız kardeş Ebru Saraçoğlu, uzun süre göz yaşı döküp sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunu da intihar sonucu kaybeden anne Birsen Saraçoğlu fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. Acılı aileyi yakınları teselli etti. Emre Saraçoğlu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Görüntü Dökümü
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- Yerdeki cesedin görüntüsü
- Olay yerindeki polis ekipleri
- Apartmandan pan görüntü
- Cesedin üzeri örtülü görüntüleri
- Yakınlarının ağlaması
- Annesinin ambulansa alınması
- Olay yerindeki ambulans
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE:02'46" BOYUT:307 MB
Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA)
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3)75 YAŞINDAKİ HALİS GÜL'ÜN CANSIZ BEDENİNİ ÇOBANLAR BULDU
ERZURUM'un Oltu ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diyerek, evden çıkan 75 yaşındaki Halis Gül'ün cansız bedenini çobanlar buldu. 2 metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğindeki sulama arkında çobanlar tarafından bulunan ceset, otopsi için Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Oltu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, 6 Mayıs günü iftarını yaptıktan sonra teravih namazı için evden çıktı. Saat 23.04'te de oğlu Gültekin Gül'ü arayarak, "Köprüden düştüm, başım kanıyor" diyen Halis Gül'den daha haber alınamadı. Gültekin Gül, babasınının kaybolduğunu polis ve jandarmaya bildirdi. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Halis Gül'ün saat 20.04'te kaymakamlık lojmanları önünden geçerek, Ardahan'ın Göle ilçesi yönüne yürüdüğünü belirledi.
Gül'ün oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yola çıkarak, yerini tespite çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre mesafedeki baz istasyonu yakınında arama yaptı. Ancak bir ize rastlanmadı. Oltu Çayı'na düşme ihtimali de değerlendirilen Halis Gül'ü arama çalışmalarına dün de devam edildi. Arama kurtarma köpeği Taliska'nın katıldığı aramalarda yaşlı adam bulunamadı. Gece jandarmaya ait ısıya duyarlı droneler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
CANSIZ BEDENI SU ARKINDA BULUNDU
Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyünde hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, bugün sabah 07.00'de yaşlı adamın cansız bedenini suyun boşaldığı arkta buldu. Dutlu Köyü Ejder Hanı Mevkiindeki Vişneli HES'in yanından geçen yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğindeki arkta boğulduğu belirlenen yaşlı adam için jandarmaya bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Halis Gül'ün güvenlik kamerası görüntüsü
-Polis köpeğinin elbiseleri koklaması
-Arazide arama yapması
-Gece ısıya duyarlı drone ile arama
-Jandarma aracının görüntüsü
-Olay yerinde ambulans ve jandarma ekiplerinin görüntüsü
-Cesedin ark içindeki görüntüsü
-Jandarma ve polis ekiplerinin görüntüsü
( Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU / ERZURUM, (DHA)
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4)KADIN AYAKKABISI TOPUĞUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
ADANA'da bir ayakkabı üretim atölyesine yapılan baskında kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savunan şüphelilerden Mahmut K. tutuklanırken, ağabeyi Metin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Alidede Mahallesi'nde bir ayakkabı üretim atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Atölyeye yapılan baskında, imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda da 2.8 gram skunk ve hassas terazi bulundu. İş yerinde bulunan Mahmut (49) ve ağabeyi Metin K. (55) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheliler, uyuşturucu satmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. tutuklanırken, ağabeyi Metin K. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi
- Adli tıp biriminden çıkarılması
- Polis aracına bindirilmesi
- Aracın gidişi
- Ayakkabıdan görüntü
- Polisin ayakkabının topuğundan çıkardığı narkotik madde
- Ayakkabılardan görüntü
- Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları
5)VAN'DA KAMYONETTE 155 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
VAN'da polisin yaptığı yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramalarda, 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Özalp-Van Karayolu üzerindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yapıldı.Kontrollerde şüphe üzerinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Şila' ile detaylı aramada yapıldı. Yapılan aramalarda kamyonet kasasının altı ile şasesinin üst kısmına özel bölmeye zulalanmış 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramalar
-Eronin bulunması
-Eroinin kamyonetten çıkarılması
-Eroinin Emniyette teşhir edilmesi
Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -
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6)GIDA MÜHENDİSLERİNDEN KASAPLAR ÇARŞISI HASSASİYETİ
ADANA Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Şehmus Alparslan, kasaplar çarşısı esnafının hijyenik şartlarda çalışması gerektiğini söyleyerek denetimlerin düzenli ve sık olması konusunda yerel yönetimlere çağrıda bulundu.
Merkez Seyhan ilçesindeki Adana Gıda Mühendisleri Odası'nda açıklamalarda bulunan Alparslan, kırmızı eti tüketirken içerdiği proteini, yağı, aminoasitleri, vitaminleri alırken aynı zamanda etin hijyenik olmayan ortamda kesilmesi halinde insan vücuduna çeşitli zararlar verebileceğini söyledi. Bundan dolayı bireysel olarak dikkat edilmesi gereken hususlardan önce etin ahır evresinden itibaren büyük bir özenle işlemlerden geçerek sofraya gelmesi gerektiğini söyleyen Alparslan, "Etin güvenilir olup olmadığını en baştan yani ahırdan başlayarak anlayabiliriz. Ahırda sağlıklı hayvan ile başlayan sürecin sağlıklı kesim, sağlıklı parçalama, sağlıklı sunum ve sağlıklı tüketim ile devam etmesi lazım. Bu sürecin en önemli halkalarından olan ahır ve kesimhane evresinden sonra gelen parçalama ve sunum bölümüdür. Parçalama tesisleri Tarım Bakanlığı tarafından onaylı olmak şartıyla ele alınan tesisler. Denetimler, ruhsatlandırmalar ve belgelendirmeler bu çerçevede yapılıyor. Hijyenik bir ortam olması öncelikler arasında" diye konuştu.
SAKATAT İLE YAN YANA OLMAZ
Adana Kasaplar Çarşısı'nın belirtilen hijyenik şartlara uygun olmadığını vurgulayan Alparslan, bu sorunun çözümü için önceliğin yerel yönetimlerin probleme hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Adana'da sakatat tüketiminin yoğun olduğunu ve hemen hemen her kasapta bu ürünlerin çiğ kırmız etle yan yana satışa sunulduğunu kaydeden Alparslan, şöyle konuştu:
"Yerel yönetimlerin bu konuya yaklaşımı çok önemli. Biz kasap esnafımızın hiçbir şekilde mağdur olmasını istemeyiz. İnsan sağlığını direk etkileyen bir sektör olduğu için uyarılarda bulunuyoruz. Ayrı bir özen ve etik anlayışı bulundurmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerin kasap esnafımız mağdur etmeden bu sektördeki ihmallere ve yanlışlara neşter vurması gerekiyor. İnanıyorum ki yerel yöneticilerimiz bu konuları öncelikle ele alacaktır. Sakatat tüketimi özellikle bölgemizde yaygın tüketiliyor. Ancak sakatatın çiğ etle teması riskli bir durumdur. Bundan dolayı birlikte satılmamalı ve muhafaza edilmemelidir."
Görüntü Dökümü
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- Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Şehmus Alparslan'ın konuşması
- Kasaplar Çarşısı'ndan genel ve detaylar
- Sakatat ve etlerden detaylar
SÜRE: 05'13" BOYUT:578 mb
Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)
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