DHA YURT BÜLTENİ - 4

Adana'da düzenlenen opersyonda, evde yasa dışı imalathane kurup silah ticareti yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez Seyhan ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak çalışma yaptı. Gülbahçe ve Meydan mahallerindeki iki evde yasa dışı silah imalatı yapıldığını tespit eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda yapılan arama sonucu 4 kurusıkı tabanca, namlusu değiştirilmiş 14 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 95 mermi ve 22 tabanca namlusu ile çeşitli aletler ele geçirildi. Evde bulunan ve akraba olduğu öğrenilen İ.Ö., B.Ö., M.Ö., E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucu M.Ö. ve E.Ö. serbest bırakılırken İ.Ö. ve B.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden hacizli araçları Diyarbakır'da getirip, parçalara ayırarak satanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 33 araca ait parçalar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da ikamet eden 4 kişinin Türkiye’nin farklı illerinde hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları, 3'üncü sanayi bölgesinde bulunan işyerlerinde parçalayarak sattıkları bilgi edindi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, batı illerinden gelen araçların sanayi bölgesinde bulunan 2 ayrı işyeri ve 1 konutta parçalanarak satıldığı, bu adreslerde farklı araçlara ait çok sayıda araç parçaları ile plakalarının olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 29'u hacizli yakalamalı araç, 4'ü trafikten men ve hak mahrumiyeti olan araçlara ait plaka ile üzerinde şase numaraları bulunan 67 motor, araç gövdesi ve kaporta aksamları parçalanmış şekilde ele geçirildi. Araçlar ve plakalar üzerinde yapılan incelemede, bazı araçların yediemin otoparkındaki araçlar olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden milli mücadele ruhuyla Samsun'a gitmek üzere 7 Mayıs'ta yelken açan STS Bodrum okul gemisi, kurtuluş mücadelesinin başladığı İzmir'de ilk molasını verdi. Pasaport Limanı'nda demirleyen gemiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ziyaret ederek, 19 Mayıs’ta Samsun’da olmak üzere uğurladı. Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs’ta Bodrum'dan başladığı 'Ege'den Karadeniz'e 100'üncü Yılında Gazi'nin İzinde' rotasının ilk durağı olan İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Pasaport Limanı'nda demirleyen okul gemisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur ile İzmir protokolü ziyaret etti. Soyer ve Aras ile beraberindekiler gemiyi gezerek kaptandan bilgi aldı. Geminin anlamlı bir yolcuğa çıktığını ifade eden TUnç Soyer, "Çok heyecan verici, çok güzel düşünülmüş bir girişim. 2019 Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri yeni bir yüzyıla başlıyor. Bu başlangıcın görkemine, onun hatırasına uygun, onu diri tutacak bir girişim. Bu girişime emek veren Başta Bodrum Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yol açıklığı diliyorum. İnşallah 19 Mayıs’ta Samsun’da göreceğiz" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a hareket edişinin 100. yılında Bordum Belediyesi olarak tarihi bir yolculuğa tanıklık ettiklerini belirterek, "7 Mayıs’ta Bodrum’da başlayan yolculuğumuz, bugün İzmir’de devam ediyor. Bu bizim milli mücadele ruhumuzu yansıtan bir girişim oldu. 100. yılında yine aynı ruhla Atamızın bize gösterdiği yolda aynı ışıkla yolumuza devam ediyoruz. Buradan sonra Çanakkale ve İstanbul’da halkımızla buluşacak. Yolculuğumuz belgesel olarak çekilecek. Gemimizin yolculuğu 19 Mayıs’ta Samsun’da sona erecek" dedi. Ardından ziyaretçiler gemiyi gezerken, Soyer ve Aras STS Bodrum gemisinin hatıra defterini imzaladı. Ziyaret sırasında protokole gemici peksimedi ikram edildi. Ziyaretten sonra gemiden inen Tunç Soyer ve beraberindekiler, STS Bordum gemisini Pasaport Limanı’ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı İzmir Marşı'yla karanfillerle uğurladı. STS Bodrum gemisi Çanakkale ve İstanbul’da halkla buluşmasının ardından 19 Mayıs sabahı Samsun’da yolculuğunu tamamlayacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Rus vatandaşları 'Zafer Bayramı' kutlandı. Rusya ve Türkiye bayraklarıyla kutlamalara katılan yerleşik Ruslar, büyük coşku yaşadı. Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Rusya Federasyonu Zafer Bayramı etkinlikleri, Rusya Antalya Konsolosluğu ve Antalya'daki Rus derneklerinin katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliklere, Kaymakam Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, Rusya'nın Antalya Başkonsolos Yardımcısı Viacheslav Mikhaylov, Konsolos Ivan Stephanov, sivil toplum örgütleri, turizmciler ile ilçede yerleşik yaşayan Rusların yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Gürcistan, Belarus ve Kazakistan'dan gelen turistler katıldı. Program, 2'nci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Rusya ve Gürcistan halk dansları toplulukları gösteriler sundu. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus öğrenciler de çeşitli gösteriler sergiledi. Gösterilerin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Kemer Belediyesi önüne kadar kortej Zafer Yürüyüşü yapıldı. Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, törende yaptığı konuşmada, "Rus dostlarımıza buraya geldikleri ve programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. 2'nci Dünya Savaşı büyük bir insanlık trajedisine sahne oldu. Bu savaşta yaşamını yitiren tüm insanları saygıyla anıyoruz. Rus halkının Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Rus halkının Zafer Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Rus halkı ülkelerini kurtarmak için büyük bir kurtuluş mücadelesi vermiş. Biz de bunu Kurtuluş Savaşı zamanında yaptık. Tabii vatanını korumak bir bedel gerektiriyor. Onlar da o bedeli ödeyerek vatanlarını kurtarmışlar. Onların bayramlarını kutluyorum" diye konuştu. Rus Zafer Bayramı'nın Türkiye'de sadece Kemer'de kutlandığını belirten Başkan Topaloğlu, "Sadece Kemer'de olması bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü en fazla Rus turist getiren yer Kemer'dir. Gerçekten biz artık Rus halkıyla iç içe olduk. İki halkın dostluğunun devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Türk ve Rus Bayrakları detay

Zafer Bayramını temsil eden kurdelenin yakaya takılması detay

Alandan genel detay

Alandakiler yakın detay

9 Mayıs'ın kısa anlatımı

Rus askeri üniformalı küçük kız detay

Alandakilerden detay

Dans gösterisi detay

Kemer ilçe Kaymakamı Hüseyin Karameşe röportaj

Türk ve Rus bayrağı detay

Dans gösterisi detay

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu röportaj

Alandan detay

Dans gösterileri detay

05:17 dakika ve 584 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/ANTALYA-DHA)

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İlçenin tek kadın minibüs şoförü

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Serap Yılmaz(40), 7 yıldır ilçede tek kadın minibüs şoförü olarak çalışıyor. Yolcuların kendisine ilgi gösterip destek verdiğini söyleyen

Yılmaz, "Minibüse binen yolcular bazen şaşırıyorlar daha sonra seviniyorlar ve memnun olduklarını söylüyorlar. Bugüne kadar kötü bir tepki ile karşılaşmadım" dedi.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi yaklaşık 26 bin nüfuslu Marmara Ereğlisi'nde 1 çocuk annesi Serap Yılmaz, 7 yıldır minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. İlçenin 'Şoför Serap ablası' olarak tanınan Yılmaz, halkın kendisine büyük destek verdiğini söyledi. 7 yıldır yaptığı minibüs şoförlüğünün kadınlar için zor bir meslek olmadığını ifade eden Yılmaz, "Kesinlikle zor bir meslek değil, istedikten sonra her şey olabilir. İşimden memnunum ve çok olumlu tepkiler alıyorum. Minibüse binen yolcular bazen şaşırıyorlar daha sonra seviniyorlar ve memnun olduklarını söylüyorlar. Bugüne kadar kötü bir tepki ile karşılaşmadım. İş arkadaşlarımla her hangi bir sorunum olmadı. Tam tersine onların bana çok destekleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarım ve burada oluşum onların sayesindedir. Çünkü yalnız olmadığımı ve yapabileceğimi her zaman söylediler ve söylüyorlar. Her gün 400 kilometre yolculuk yapıyorum. Ben mesleğimi her kadına öneriyorum. Zor bir iş değil kolay bir iş, yeter ki istesinler yaparlar ve başarırlar" dedi.

İlçede yaşayan Hatice Bayrak(65), sürekli minibüsle yolculuk yaptığını belirterek, kadın şoförlerin artmasını istedi. Bayrak, "Daha çok bayan olsun. Çünkü biz bayanların halinden en iyi onlar anlar. Onun içinde çok bayan sürücü olmalı. Olursa da fayda olacağına inanıyorum. Hatta daha da güzel olur. Çünkü biz bayanların dilinden en iyi onlar anlar. Bayan şoför ile yolculuk yapmak çok güzel ve kendisine güveniyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Serap Yılmaz'ın minibüsten inmesi

-Yılmaz'ın minibüs kullanması

-Minibüsle yolculuk

-Minibüsün yağını suyunu kontrol etmesi

-Yolcular ile röp.

-Serap Yılmaz ile röp.

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

