DHA YURT BÜLTENİ -4

Tüm ekipler seferber oldu; kayıp gazeteci aranıyor Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, dalgıç adamlar yardımıyla da çalışmalarını derede sürdürecek.

Özel İdare ekipleri dün, Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu arama kurtarma çalışmaları sürerken, Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına eşlik etti. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel detektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı.

ARAMALAR DEREDE YOĞUNLAŞACAK

Nişancı için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla oluşabilecek risk nedeniyle ara verilen arama çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip eşlik ediyor. AFAD'tan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de, bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugünkü çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla derede sürdüreceği ve arama tarama çalışmalarının dere güzergâhı boyunca yoğunlaşacağı belirtildi.

UMUTLU HABER BEKLENİYOR

Öte yandan kayıp gazetecinin arkadaşları, ailesi ve meslektaşları da, sosyal medyada paylaşımda bulunarak, haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan Abdulkadir Nişancı'ya bir an önce sağlıklı bir şekilde ulaşılması dileğinde bulundu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı (Özel) Teleferik cambazları...

Görüntü Dökümü

----------

Arama çalışmaları

Bölgeden görüntüler BAYBURT,(DHA) ====================== Kız kardeşinin mezarının üzerine defin iddiasıyla şikayetçi oldu Adana'da kaynak ustası 59 yaşındaki Cabbar Uyumazbaş, baba ve kız kardeşinin defnedildiği aile mezarlığına, başka birilerinin cenazelerini defnedip, beton döktüğü iddiasıyla, şikayetçi oldu.

Kentte 45 yıldır kaynak ustalığı yaparak geçimini sağlayan Cabbar Uyumazbaş, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1975 yılında hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren babası Selim Uyumazbaş ile 1993 yılında nikahını yaptıktan 10 gün sonra düğün hazırlığı yaparken üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybeden kız kardeşi Leyla Taşçılar'ın mezarını ziyaret etti. Aile mezarlığında kız kardeşinin kabrinin üzerine beton döküldüğünü gören Uyumazbaş, büyük şok geçirdi.

KABRİNE BAŞKA CENAZE DEFNEDİLMİŞ

Kız kardeşinin kabrinin üzerine bir cenaze daha defnedilmiş olduğunu anlatan Uyumazbaş, "Komşu mezar sahibini çağırdım. Durumu anlattığımda mezarı kaldırmasını talep ettim. Hatta masrafları karşılayabileceğimi söylememe rağmen kabul etmedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Daire Başkanlığı'na başvurdum. Başvuruma herhangi bir cevap bulamayınca şikayetçi oldum. Geceleri uyuyamıyorum, kız kardeşimin mezarı başında dua etmeye gelirdik. Şimdi üzerinde bir duvar var. Sorumluları mahkemeye verdim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Cabbar Uyumazbaş'ın mezar başında detay görüntüleri

-Elindeki şikayet dilekçesi ile görüntüsü

-Cabbar Uyumazbaş ile röp. SÜRE:01'43" BOYUT:190 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================= Caddedeki incir ağacına arılar oğul verdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kent merkezindeki bir cadde üzerinde yer alan incir ağacına arılar oğul verdi. Sahipsiz arılar, bir vatandaş tarafından ağaçtan alınarak kovana konulup bölgeden götürüldü.

Beşeylül Mahallesi Nadir Erin Caddesi üzerinde bulunan, yaklaşık 5 metre boyundaki incir ağacının tepesine, arılar oğul verdi. Vatandaşlar görüntü karşısında şaşkına döndü. Arıların sahipli olup olmadığı bir süre araştırıldı, ancak kimseye ulaşılamadı. Sahipsiz olduğu görülen arıları almak için aynı cadde üzerinde mali müşavirlik yapan ve arıcılık işiyle de uğraşan Selim Kıyak bölgeye geldi. Özel kıyafetini giyen ve merdiven dayayarak arıların yanına ulaşan Selim Kıyak, incirin dalını keserek arıları aldı. Daha sonra yanında getirdiği kovana yerleştirdi. Kıyak, arıları Uluderbent Mahallesi'ndeki arazisine götürdü.

Selim Kıyak, "Büyük ihtimalle yakınlarda bir arı kovanı vardır. Ama uzun süre burada kalmaz, uçup gidebilirler. Sahiplenmek daha uygundur" dedi.

Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş ise, "Bu arılar, çevredeki bir kovanda ikinci ana arı çıkmasıyla birlikte oğul olarak çıkmışlardır" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

- Ağaçtaki oğuldan görüntü

- Selim Kıyak'ın arıları kovana koyması

- Kıyak'ın konuşması

- Ziraat mühendesi Doğan Bozkuş konuşma

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ================== Kuzuları yanından ayrılmıyor Erzurum'da Selami Yılmaz (69), 7 yaşından bu yana kuzu alıp, besliyor. 'Kuzulu adam' olarak tanınan 7 çocuk babası Yılmaz, şimdilerde 'Efe' ve 'Berduş' adını verdiği 2 kuzusuyla sokaklarda geziyor. Kuzular vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Erzurum'da ayakkabı imalatcılığı yapan Selami Yılmaz'ın kuzu sevgisi 7 yaşında başladı. Henüz 2 ya da 3 aylıkken aldığı kuzuları besleyen Yılmaz, 55 yıldır kuzularla beraber hayat sürüyor. Çevredekilerin 'Kuzulu adam' lakabını verdiği Selami Yılmaz, yeni doğmuş yavruların bakımlarını yapıp, besliyor. Biberonla süt verdiği kuzularıyla cadde ve sokaklarda yürüyüşe çıkıyor. Kuzular da Yılmaz'ı adım adım takip ediyor. Hatta kırmızı ışıkta sahipleriyle birlikte, araçların durmalarını bekliyor.

Çocuk yaştan beri kuzu beslediğini anlatan ve Berduş ile Efe ismini verdiği kuzularıyla Cumhuriyet Caddesi'nde gezen Yılmaz, kuzuları büyüyünce yavrularla takas edeceğini söyledi. Yılmaz, "Yaklaşık 55 yıldan beri aldığım yavru kuzuları bebek gibi besliyorum. Sürekli beraberiz, trafikte beklersem onlar da bekler, 'dur' dersem dururlar. Seslenince yanıma gelirler. Bugüne kadar beslediğim hiçbir kuzuyu kesmedim. Biberonla büyüttüğüm kuzulardan ayrılmak zor ama takas ederek yeni kuzular alıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Selami Yılmaz'ın kuzuları ile birlikte gezmesi

-Vatandaşların kuzular ile fotoğraf çekilmesi

-Kuzuları sevmesi

-Selami Yılmaz ile röp

-Cumhuriye caddesinde kuzuları ile birlikte gezmesi

-Polislerin kuzuları sevmesi

-Kuzuları ile birlikte yaya geçidinden karşı tarafa geçmesi

-Kuzuları biberonla beslemesi SÜRE: 06.55 BOYUT: 774 MB Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) =================== Kuşadası ve Didim açıklarında 145 kaçak göçmen yakalandı Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında yapılan 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 145 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 05.30 sıralarında, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakaladı. 13'ü erkek, 15'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Didim'de aynı gün saat 06.30 sıralarında, devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Kontrol edilen lastik bottaki 17'si Suriye, 13'ü Filistin ve 8'i Irak uyruklu toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 18'i çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 07.30 sıralarında yine Kuşadası açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından kaçak geçiş tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 55'i Afganistan ve 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 19'u kadın ve 22'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Üç ayrı operasyonda yakalanan toplam 145 kaçak göçmen, kimlik tespiti işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.