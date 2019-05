DHA YURT BÜLTENİ-4

Görüntü Dökümü

- Doç.Dr. Tuğrul Çakır ile röportaj

- Hasta İrfan Berk ile röportaj

- Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve ekibinin hastayı ziyaretinden görüntü

- Çıkarılan 60 santimlik tümörün fotoğrafı

- Doç.Dr. Tuğrul Çakır'ın ameliyat yaparken görüntüsü

5)KRALİÇE ADAYLARI KEMER'DE KAMPA GİRDİ

-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları Rixos Sungate Otel'de kampa girdi.

Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takmak isteyen güzeller Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'deki kamp için toplanmaya başladı. Yarışmaya katılacak 30 ülke güzelinden 23'ü otelde kampa girdi. Kampın ilk günü geleneksel kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzellerden özellikle Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri Çin, Tayland ve Japonya'dan gelen kraliçe adaylarının kıyafetleri ve güzellikleri ilgi çekti.

Antalya'da oturan ve Akdeniz Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyan 21 yaşındaki Berna Özbek, yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. Türk güzeli Berna, 24 Mayıs'ta yapılacak finalde kraliçe tacını takmayı hedeflediğini söyledi.

Yarışmaya katılan güzeller final öncesi birçok aktiviteye katılacak. Antalya'nın en büyük eğlence temalı oteli olan The Land of Legends'a gidecek güzeller, ardından futbol maçı yapacak. Daha sonra yat turu ve at safari etkinliğine katılacak güzeller, su sporlarında birbirleriyle yarışacak.

Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın organizatörü Adnan Şeker, "2006'dan beri devam eden yarışmamızın güzelleri kampa girdi. 24 Mayıs'ta finali yine Rixos Sungate Otel'de yapılacak. 30 ülke güzeli katılıyor. Şu an 23 ülke güzeli geldi. Diğerleri de yolda. Ülke tanıtımına önemli rol kattığını düşünüyorum. Çünkü bu 30 ülkenin kendi ülkelerinde yarışmaları oluyor. Orada seçilenler buraya katılıyor. Oradaki basın mensupları ve sosyal medya iki hafta boyunca Miss Aura International, Kemer, Antalya, Türkiye diye sürekli yayında kalacak" dedi.

