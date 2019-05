DHA YURT BÜLTENİ - 4 

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde koruma altındaki 'Ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'Kızıl gül' olarak bilinen Ayı gülü bölgede yoğun olarak görülüyor ve yalnızca mayıs ve haziran aylarında açıyor. Bölgeye ayrı bir güzellik katan çiçekleri koparan ya da zarar verenler 60 bin 163 liralık cezayla karşı karşıya kalıyor. Sandıklı'ya 8 kilometre uzaklıktaki Kisra Vadisi'nde iki bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açan ve lokal kümeleşen 'Ayı gülü', görsel şölen oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) ortak çalışma kapsamında, kitlesel olarak tek bu bölgede yetişen Ayı güllerinin korunması için bölgeye özel koruma statüsü uygulanıyor. Latince adı 'Paeonia mascula' olan Ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlarla takibi yapılıyor. Koruma altındaki Ayı gülünü koparana veya zarar verene ise 60 bin 163 lira ceza uygulanıyor. 'SADECE BU BÖLGEDE YETİŞİYOR' Kızılören Belediye Başkanı MHP'li Ali Erol, "Kisra Vadisi olarak bilinen bu yerde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yöresel olarak vatandaşlarımızın 'Ayı gülü' dediği çiçekler Afyonkarahisar'da sadece bu bölgede yetişiyor. Bu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün tespitidir. Bu çiçeklerin açması ile birlikte vadi boyunca çok güzel bir doğa görüntüsü oluşuyor. Bunları fotoğraflamak için doğa fotoğrafçılarını buraya davet ediyoruz" dedi. 'KORUMA PROJESİNE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ' Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını aktaran Başkan Ali Erol, bu çiçekleri izinsiz koparan veya zarar verenlerin ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı. Bölgeyi koruyup geliştirmek istediklerini kaydeden Başkan Ali Erol, "2016, 2017 yıllarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz buranın varlığını tespit ederek, burayla ilgili AKÜ ile de işbirliği yaparak ciddi bir proje yürütüyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu çalışmalarını destekliyoruz. Her türlü bu koruma projesine destek vermeye hazırız" diye konuştu.

Down sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da 3 yıldır katıldığı yüzme yarışlarında farklı kategorilerde 26 kez Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Alperen Menç (17), Avrupa ve olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için haftada beş gün havuzda kulaç atıyor.

Antalya'da Ferhat- Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen Menç, down sendromlu dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'in sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'in başarılı olacağını gördükten sonra antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama, kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı.

43 MADALYA KAZANDI

3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olan Menç, 16 yaşında ise milli takım sporcusu unvanını aldı. Menç, ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki organizasyonlarda göndere çekmek istiyor. Eylül ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonluğu'na sıkı hazırlanan Alperen Menç, “İlk hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Daha sonra da olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum. 43 madalyam var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Allah izin verirse şampiyon ben olacağım" dedi.

'DAHA İYİ NOKTALARA GELECEK'

Alperen'in antrenörlüğünü yapan Semra Karayılanoğlu, başarılı sporcusuyla yollarının 4 yıl önce kesiştiğini söyledi. İlk yıl antrenmanları kaygıyla gerçekleştirdiklerini belirten Karayılanoğlu, “Bir yılın sonunda Alperen'le yürürüz dedik. Yetenekli olduğu tamamen ortaya çıktı. Algısı yüzme ile iyice arttı. Başarılar elde ettik. Derece odaklı çalışıyoruz. Onunla aramda inanılmaz bir bağ oluştu, o benim çocuğum oldu. Disiplini elden bırakmıyorum. Yüz hareketlerimden ne yapmasını istediğimi anlar hale geldi. Küçük yaşta elde ettiği başarılar onun ileride çok daha iyi noktalara geleceğini gösteriyor" diye konuştu.

AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI

Alperen'in babası Ferhat Menç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Alperen'in başarılarıyla çok mutlu olduklarını belirten Menç, “Yüzmeye başladıktan sonra algısı daha iyi açıldı. Derslerinde başarı arttı. Geçen yıl takdir getirdi. Üniversitede Spor Bilimleri'nde okumak istiyor" dedi.