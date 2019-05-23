DHA YURT BÜLTENİ-4

1)OLTU'DA 1,5 METRELİK HOPA ENGEREĞİ GÖRÜLDÜ ERZURUM'un Oltu ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, 1,5 metre uzunluğunda dünyanın en zehirli yılanlarından olan Hopa engereği ile karşılaştı. Doğa severlerden İbrahim Hakkı Ekinci, "Halk arasında Hopa engereği denilen oldukça zehirli yılan gördük. Arazilerde kendimize dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Oltu İlçesi'nde bir grup araçlarıyla doğa gezintisine çıktı. Bir ilerleyen grup Elmadüzü Mahallesi yakınlarında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı bir süre izleyen grup, 'Hopa Engereği' türü olduğunu belirledi. Doğa severlerden Dr. İbrahim Ekinci, halk arasında Karadeniz ya da Hopa engereği denilen yılanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Yılanın insanlara saldırmadığını ancak bilmeden üzerine basılması ya da ani hareket halinde sokabileceğini ifade eden Ekinci, bölge halkının dikkatli olmasını istedi.

Doğasever Engin Atmaca, yılanın zehrinin çok tehlikeli olduğunu belirtti.

HOPA ENGEREĞİ

Yağmur ormanılarının taşlık bölgelerinde yaşarlar. Rutubeti yüksek olan yerleri severler. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler.

Türkiye'de Hopa (Artvin) civarında yağmur ormanlarında habitatın uygun olduğu alanlarda yaşarlar. Sırtın büyük bir bölümünü kaplayan ve baştan kuyruğa kadar uzanan zikzaklı bir şerit bulunur. Bu şerit bazen parçalı halde de olabilir. Vücudun yan tarafları küçük benekli ya da noktalı olur. Beyaz benekli olan karın bölgesinin rengi, siyah ve tonlarında olur. Genel olarak küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasızlarla beslenirler. Engerek, engerekgiller (Viperidae) familyasından Vipera cinsini oluşturan çeşitli zehirli yılan türlerine verilen genel ad. Uzun, kıvrık ve içi boş olan ikişer tane zehir dişleriyle bunların gerisinde daha küçük yakalama dişleri mevcuttur. Başları üçgen şeklinde ve kuyrukları küttür. Daha çok geceleri avlanırlar.

Görüntü Dökümü

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-Yılanın görüntüsü

-Doğadan detay

-Köyden görüntü

-Dr.İbrahim Hakkı Ekinci ve doğa sever Engin atmaca röp (Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre: 2,41 dk/295MB) ====================================================== 2)ADANA'DA UYUŞTURUCU SATAN ÇİFT TUTUKLANDI ADANA'da uyuşturucu sattığı iddia edilen nikahsız yaşayan Muhammet G. (34) ve Necla A.(43) tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, nikahsız yaşayan Muhammet G. ve Necla A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 5 gram Bonzai ve uyuşturucu satışından el edildiği değerlendirilen 2 bin 990 liraya el koydu. Emniyete götürülen Muhammet G. ve Necla A.'yı sorgularının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için Adli Tıp Birime getirildi. Polislerin arasında yürüyen Necla A. ağlayarak yüzünü gizledi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Karı kocanın adli tıp birimine giriş, çıkışı

- Polis aracına bindirilmeleri SÜRE: 01'37" BOYUT:297 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ===================================================== 3)AĞABEYİME BİR DEĞİL, İKİ BÖBREĞİM FEDA OLSUN' KAYSERİ'de yaşayan Erhan Deniz (43), gut hastalığına bağlı böbrek yetmezliği başlayınca kardeşi Hacı Deniz'in (41) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Hacı Deniz, "Ağabeyime bir değil iki böbreğim feda olsun" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından geçen hafta böbrek nakli yapılan inşaatçı Erhan Deniz, 2 ay önce gut hastalığına bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü söyledi. Aklına ilk olarak işinden olacağı ve ailesine bakamayacağının geldiğini belirten Deniz, "Kayseri'de nakil olmam gerektiği söylendi. 'Nakil olduktan sonra eski haline gelirsin' dediklerinde de sevindim, şükrettim" dedi.

'TÜM AİLEM BÖBREK VERMEK İSTEDİ'

Tüm ailesinin kendisine böbrek vermek istediğini sözlerine ekleyen 3 çocuk babası Erhan Deniz, "Annem, yengem, amcam ve kardeşim böbrek bağışında bulunacaklarını söyledi. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. Kardeşi Hacı Deniz'in böbreğiyle yeniden yaşama dönen Erhan Deniz, "Bunlar yaşamın rengi, ne diyeyim. Çok mutluyuz. Kardeşim de çok mutlu beni yaşattığı için. Kardeşim çok üzülüyordu. Nakil olunca hepimiz yeniden hayata tutunduk" dedi.

'GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Erhan Deniz'in amcası Cumali Deniz (60), yeğeninin hasta olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatırken, "Hepimiz toplanıp Antalya'ya geldik. Yeğenim tekrar yaşama döndü. Mutluyuz. Gözlerindeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Herkese yürekten teşekkür ediyorum" derken, yengesi Hatice Yılmaz ise "Erhan'ı iyi görünce ben de çok mutlu oluyorum" dedi.

'AĞABEYİME İKİ BÖBREĞİM FEDA OLSUN'

Nakil ameliyatının ardından Kayseri'ye dönen, ağabeyini telefonla her gün görüntülü arayarak konuşan Hacı Deniz ise "Çok şükür bugünümüze. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Ağabeyimin hasta olduğunu öğrendiğimde ilk olarak böbrek vermeyi düşündüm. Ağabeyime bir değil, iki böbreğim feda olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Erhan Deniz hastane odasında detay görüntü

- Erhan Deniz ile röportaj

- Amca Cumali Deniz ile röportaj

- Yenge Hatice Yılmaz ile röportaj

- Erhan Deniz'in amcası ve yengesiyle görüntüleri

- Erhan Deniz'in kendisine böbrek veren kardeşi Hacı deniz ile görüntülü olarak konuşması Haber: Selma KUNAR - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ========================================================== 4)5 ENGELLİNİN YAŞADIĞI EVİ TEMİZLEDİLER MUŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 5 engelli çocuğu bulunan Türkan Basım'ın evini temizledi. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren anne Türkan Basım'a yardım eden ekipler, ihtiyaçlarını da giderdi.

Muş'un Hasköy İlçesi'nde yaşayan Basım ailesinin 11 çocuğundan 5'i kas erimesi rahatsızlığı sebebiyle engelli. Yaklaşık 1,5 yıl önce eşini kalp krizi sonrası kaybeden Türkan Basım, 25 yaşındaki Yusuf, 20 yaşındaki Esra, 19 yaşındaki Zehra, 18 yaşındaki Kasım ve 14 yaşındaki Harun ile diğer sağlıklı 6 çocuğuna bakıyor. 5 engelli çocuğu sebebiyle 2018'de yılın annesi seçilen Türkan Basım, 6 ay önce kalp ameliyatı geçirdi. Rahatsızlığı sebebiyle evin temizliğiyle ilgilenemeyen annenin yardımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri yetişti. Müdür Yardımcısı Erkan Ör'le birlikte ailenin yaşadığı eve gelen ekipler, temizlik yaptı. Basım ailesinin evini baştan aşağı temizleyen ekipler, halıları, çamaşırları yıkadı, ailenin ihtiyaçlarını giderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Erkan Er, 'korunmaya muhtaç engelliler ve yaşlılara evde bakım ve temizlik hizmeti projesi' kapsamında Basım ailesini ziyaret ettiklerini söyledi. Basım ailesinin 5 engelli çocuğunun bulunduğunu belirten Er, aileyi belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini, aileye gereken desteklerin sağlandığını kaydedtti.

Evin temizliğini yapan Güler Akyüz, engelli, bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizlediklerini belirterek, "Hasköy ilçesinde 5 engelli çocuğun yaşadığı evi, tüm eşyalarını temizliyoruz. Onların daha temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak istedik. Engellilere yarım ettiğimizde mutlu oluyoruz, bu kardeşlerimizin yerinde yarın ben veya başkası olabilir, herkesin başına gelebilir her insan engelli adayıdır" dedi.

Türkan Basım'ın 33 yaşındaki oğlu Mehmet Şerif Basım, 5 kardeşinin kas erimesi sebebiyle engelli olduklarını söyledi. Annesinin kalp ameliyatından sonra evde temizlik yapamadığını belirten Mehmet Şerif Basım, "Arkadaşların çalışmaları ile evimiz pırıl, pırıl oldu, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayında imdadımıza yetiştirler, devletimize minnettarız. Gelen ekip engelli kardeşlerime, anneme, bizlere karşı sıcak ilgileri onların engelli kardeşlerimi adeta bağırlarına basması bizleri de duygulandırdı, devletimizin bizlere sahip çıkmasından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ekibin ailenin evine gelmesinden detaylar

-Görevlilerin annenin elini öpmesi

-Personelin engelli çocuklara sevgi gösterisi onları kucaklaşması, konuşması

-Evde yapılan temizlikten detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ===================================================== 5)ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ ÇATIDA YETİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ YİYOR AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde anaokulu öğrencileri, okulun çatısına kurulan Tarım Atölyesi'nde yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yaptı. Öğretmenleri gözetiminde sebzeleri toplayan öğrenciler, beslenme saatinde bunları yedi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehit Ahmet Yumak Anaokulu yönetimi, okul bütçesi ve velilerin desteğiyle okulun çatısının 50 metrekarelik bölümüne Tarım Atölyesi kurdu. Domates, biber, çilek, marul, maydanoz ve salatalık gibi mevsim ürünlerinin yetiştirildiği atölyede öğrenciler öğretmenleri eşliğinde ürünleri sularken, bitkilerin yetişmesini de gözlemledi. Havanın ısınmasıyla birlikte Tarım Atölyesi'nde erken hasat yapıldı. Öğretmenleri gözetiminde salatalık, domates gibi ürünleri toplayan öğrenciler mutfakta yıkayarak, topladıkları ürünleri yedi.

Öğretmen Saniye İlkay Karakuzu, gelecek yılda bu çalışmayı devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, "Ziya Selçuk Bakanımızın 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda bu şekilde Tarım Atölyesi oluşturduk. Burada öğrencilerimiz bitkinin gelişimini izliyor. Nasıl sulanması gerektiğini, çok mu, az mı onu öğreniyorlar. Paylaşmayı öğreniyorlar. Bunun yanı sıra topladıkları ürünleri bizzat tadıyorlar. Havalar bayağı ısındığı için atölye de ısındı, bu yüzden ürünlerimizi topladık. Son hasatlarımızı aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulun girişinden tabela ile birlikte görüntü

- Okul binası genel görüntü

- Okulun tarım atölyesi olan çatı kısmından görüntü

- Tarım Atölyesi içerisindeki ürünlerden görüntü

- Öğrenciler ürünleri toplarken görüntü

- Öğrenciler topladıkları ürünler ile görüntü

- Okul öğretmenlerinden Saniye İlkay Karakuzu ürünleri toplarken görüntü

- RÖP: Saniye İlkay Karakuzu(okul öğretmenini)

- Öğrenciler topladıkları salatalık ve domatesleri yıkarken görüntü

- Öğrenciler topladıkları salatalık ve domatesleri yerken görüntü

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