DHA YURT BÜLTENİ - 4

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü yapılan Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın finalistleri 'En iyi spor takımı' olabilmek için kıyasıya yarıştı. Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takabilmek için Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de kampa giren 30 ülke güzeli, bu kez güzellikleriyle değil spor yaparak yarıştı. İlk olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki takıma ayırılan güzeller, kampta oldukları otelde bisiklete bindi. Daha sonra sörf tahtası üzerine durarak kürek çeken güzeller bir hayli yorulsa da etabı tamamladı. Denizden çıkan 30 ülke güzeli bu kez kendilerini halı sahada futbol maçında buldu. Güzellerin müsabakasının hakemliğini 2018 yılının Miss Aura International Güzellik Yarışması birincisi Kamilla Khusainova yaptı. Çekişmeli geçen maçın kazananı olmazken, güzeller maç öncesi ve maç içerisinde yaptıkları sevinç gösterileriyle ilgi çekti. Kazananın olmadığı yarışmaların sonunda güzellere madalya verildi. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bugün spor aktiviteleriyle geçti. Denizde sörf, futbol aynı zamanda da havuz yarışmalarıyla bugünü tamamen spora ayırdık. Spor gençliğin olmazsa olmazı. Bunu bir nebze sevdirmek, gençlere alışkanlık haline getirmek için bugünkü aktiviteyi tamamen spora ayırdık. Kızlarımızın hepsine de birer madalya vereceğiz 'best spor team' olarak hepsi madalyalarıyla dönecek evlerine" dedi.

Organizatör Adnan Şeker röportaj

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA)

Serada 500 çeşit kaktüs çiçeği yetiştiriyor

Almanya’da uzun yıllar manav işlettikten sonra memleketi Rize’ye yerleşen Hüseyin Dilsiz (53), evinin bahçesine 300 metrekarelik serada yaklaşık 500 çeşit kaktüs çiçeği yetiştirmeye başladı. Sayıyı bin çeşide çıkarmayı hedefleyen Dilsiz, "Dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsün bulabildiğim her çeşidini serama katacağımö dedi.

Almanya’da uzun yıllar manav işleten Hüseyin Dilsiz, 7 yıl önce memleketi Rize'ye dönüş yaptı. Almanya'da yetiştirdiği hobisi olan kaktüs çiçeklerini de beraberinde getiren Dilsiz, Çiftekavak köyündeki evinin bahçesine 300 metrekarelik sera kurdu. Serada yaklaşık 500 çeşit kaktüs yetiştiren Dilsiz, çiçekleri 5 lira ile 700 lira arasında değişen fiyatlarda satıyor. Dilsiz'in 500 çeşit kaktüs çiçeği ilgi görüyor.

Kaktüs denilince akıllara kovboy filmlerindeki devasa kaktüslerin geldiğini anlatan Hüseyin Dilsiz öYaklaşık 25 bin çeşit kaktüs var. Boy boy, renk renk. Ben bile yeni çeşitler gördükçe şaşırıyor ve heyecanlanıyorum. Seramızda 500 çeşit kaktüs var. Bu bir başlangıç, en az bin çeşide ulaşmak istiyorum. Bunun sonu yok, bulabildiğim her kaktüs çeşidini topluyorum ancak ilgi görenler üzerinde yoğunlaşarak artırıyorum. Dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsün bulabildiğim her çeşidini serama katacağımö dedi.

'BU BİR TUTKU'

Dünyanın en güzel çiçeklerini kaktüslerin açtığını söyleyen Dilsiz, "Buraya gelenler bu kadar çeşit beklemediklerini söyleyerek şaşkınlıklarını anlatıyorlar. Bir tane kaktüs alan yenilerinin olmasını istiyor, bu bir tutku. Sonrasında muhakkak koleksiyonunuz oluyor. Çünkü aşık oluyorsunuz, yenilerini eklemek istiyorsunuz. Öyle öyle sayıları evinizde artıyor. Zaten dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsler neden sevilmesin ki? Seradaki 500 çeşit kaktüsün hemen hemen hepsinin adını ezberledim, özelliklerini biliyorum. Çünkü kaktüsleri çok seviyorum." diye konuştu.

Kaktüs almak için seraya gelen Fatih Kandil de "O kadar çok çeşit var ki hangisini alacağımıza bir türlü karar veremiyoruz. Önceleri birkaç tane aldık, çeşitleri gördükçe ilgimizi çekti. Sonra gelip tekrar tekrar kaktüs aldık, seçmekte de zorlanıyoruz. Hepsinden alıp eve götürmek istiyoruzö dedi.