DHA YURT BÜLTENİ - 4 

Ağabey- kardeş, yakınlarına el sallayarak nakil operasyonuna girdi Hatay'da yaşayan ve 17 yaşından bu yana konjenital böbrek yetmezliği tedavisi gören Gülşah Kaba (34), doktorların nakil kararının ardından ağabeyi Alper Kaba'nın bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Ameliyata girerken son derece moralli olan iki kardeş yakınlarına "Biz iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz" diye el sallayıp, öpücük göndererek ameliyathaneye girdi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan Gülşah Kaba, diyalize hiç girmediğini, ancak yediklerine, içtiklerine ve hayatına hep çok dikkat ederek bugüne kadar geldiğini söyledi. Yaşadığı Hatay Dörtyol'daki doktorlarının artık böbrek nakli olması gerektiğini söylediklerinde kadavra listesine yazılmak istemediğini anlatan Gülşah Kaba, "Beklemek istemedim. Prof. Dr. Alper Demirbaş hocamı duymuştum. Hemen Antalya'ya gelerek kendisiyle görüştük" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ağabeyi Alper Kaba'nın kendisine böbrek verdiğini belirten Gülşah Kaba, gözyaşlarına hakim olamadı. Kaba, "Hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem. Çok güzel bir duygu bu. O bana ikinci hayat verdi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var" dedi. Hastalığı süresince annesinin, babasının ve teyzesinin hep yanında olduklarını söyleyen Gülşah Kaba, "Onlara minnettarım. Çok seviyorum hepsini" diye konuştu.

'TUZUN TADINI UNUTTUM'

Hastalığı nedeniyle yıllarca hep tuzsuz yemek yediğini anlatan Kaba, "Bir süre sonra alıştım tabii. Şu an tuzlu yemeye başladım. Bana garip geliyor bu tat" dedi. Diş teknisyeni olarak çalışan Kaba, "Öğle yemeklerimi dışarıda yiyemiyordum. Evden getiriyordum. Şimdi artık iyiyim. İyice iyileştikten sonra hayatı dolu dolu yaşamak istiyorum. O yüzden böbrek naklini ertelemek istemedim" diye konuştu.

'BİR EVLADIM DİĞERİNE ÇARE OLDU'

Emekli öğretmen Rahile Kaba (60) ise kızının ve tüm ailenin bu süreçte çok zorlu günler yaşadığını belirterek, "Evladım elimizden gidiyordu. Çaresiz bir durumdaydık. Ama diğer evladım kızımıza çare oldu. Her zaman yavrumuzun arkasındayız. Evladım yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi. Emekli öğretmen Musa Kaba (62) ise kızını hayata döndüren Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Gülşah Kaba, anne ve babasıyla hastane odasında görüntü

- Gülşah Kaba ile röportaj

- Gülşah Kaba yaşadıklarını anlatırken ağlarken görüntü

- Anne Rahile Kaba ile röportaj

- Baba Musa Kaba ile röportaj

- Gülşah Kaba ve kendisine böbrek veren ağabeyi Alper Kaba'nın ameliyata girerken sedyede yan yana yatarken, yeşiller içindeki görüntüleri ve yakınlarına el sallayıp öpücük göndermeleri

- Detay görüntüler Haber: Selma KUNAR - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) =============== Otomobil orta refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı Adıyaman'da kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı ilerleyen Hasan Ulum yönetimindeki 34 EZT 54 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü Hasan Ulum yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ulum'u Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Hasan Ulum'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Olay yerinden görüntü

- Takla atan araçtan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Ambulansın hastaneye gitmesi

- Çekiciden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA ================== Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilerin araç ve üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar'ın da katıldığı aramalarda 5 bin 680 ecstasy hap, satışa hazır 17 paket halinde 6,8 gram eroin, 167 gram toz esrar ve 650 captagon hap ele geçirildi. Opersyonlarda R.T., A.N., M.K. ve Suriye uyruklu T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.E.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Görüntü Dökümü

--------

- Narkotik köpeği Oscar ile yapılan arama

- Uyuşturucu hapların bulunması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA ======================== Adana'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Sarıçam ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi, 9 uyuşturucu hap ile 10 bin lira ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan şüphelilerde 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

----------

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Operasyonda ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ================== Tarihi köprü restore ediliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı öncesi beylikler dönemine ait olan ve yıllar önce sel sularından dolayı büyük hasar gören tarihi Kahyalar Köprüsü'nde restorasyon çalışması başladı.

Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi girişindeki Bıçkıcı Çayı üzerinde bulunan, Osmanlı öncesi beylikler dönemine ait olduğu belirlenen tarihi Kahyalar Köprüsü sel suları nedeniyle yıkıldı. Tarihi köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yatırım programına alınmış, bu çerçevede rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştı. Tahmini 50-60 bin lira ödenek ayrılan, projesi tamamlanan ve yenileme ihalesi yapılan tarihi köprü için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.

Firma yetkililerince başlatılan çalışmada, ilk olarak tarihi köprünün doğal dokusunun bozulmaması için ilk yapımında kullanılan orijinal taşlar bulunarak tarihi dokuya uygun olarak şekillendiriliyor. Köprüdeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Görüntü Dökümü:

----------------------

- Köprünün yıkılan bölümlerinden detay

- Köprüden genel görüntü

- Restorasyon çalışmalarından görüntüler

- Köprüden detay