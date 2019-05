DHA YURT BÜLTENİ-4

KARADENİZ'de, kıyıya yakın alanlardan ‘kum kosterleri’ adı verilen gemilerle deniz tabanından çekilen kum, kıyı erozyonunu tetiklediği belirtildi. Kum ve çakıl alınan deniz tabanında oluşan çukurların dalgaların etkisiyle sahildeki kumlarla dolduğu belirlendi. Kıyı erozyonu nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda da çatlaklar oluşmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Yüksek, “3-5 yıl sonra kıyılarımız kıyı erozyonu tehlikesiyle karşılaşabilir. Biz bu durumdan endişe duyuyoruz" dedi. Karadeniz'de, kıyıya yakın alanlardan taşıma kapasitesi 3 milyon tona kadar çıkabilen ve kendi vinçleri ile yükleme, tahliye yapabilen ‘kum kosterleri’ adı verilen gemilerle deniz tabanından çekilen kum, kıyı erozyonunu tetiklediği belirtildi. Kum ve çakıl alınan deniz tabanında oluşan çukurların dalgaların etkisiyle sahildeki kumlarla dolduğu belirlendi. Kıyı erozyonu nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyu sızarak yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma yürütüyor. Çatlakları tespit eden ekipler, özel zift enjekte ederek, boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı. Rize'nin İyidere ilçesinde yolun 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrü tamamlanan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ilerleyen dönemlerde sökülerek, yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi. ‘DENİZ TABANINDAKİ DENGEYİ BOZUYOR’ KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Yüksek, denizlerden kontrolsüz kum alımının deniz tabanındaki dengeyi bozduğunu belirterek "Doğadaki her şeyin bir dengesi var. Denizin de bir katı madde bütçesi var. Akarsuların taşıdığı kum ve çakıllar bu bütçeyi sağlıyor. Taşlar ve topraklar akarsular yardımıyla denizlere taşınıyor. Bu deniz bütçesinin artısı oluyor, gideri de birilerinin dışarıdan kum alması oluyor. Bazı durumlarda kumun fazla olduğu noktalardan kum almak gerekebilir. Limanların, balıkçı barınaklarının girişlerinde kum birikintisi oluyor. Bu kumlar alınabilir. Fakat denizden aldığımız kumlar, deniz tabanındaki dengeyi bozuyor o noktada çukurlar oluşuyor. Deniz tabanı buna izin vermez. Sahilde bulunan kumları ve çakılları o çukuru doldurmak için denize taşıyacaktır. Bu da bizim kıyıdaki yapılarımızı tehlikeye sokacak. Dalgakıran 'T’lere, yollara ve tahkimatlara zarar verecek. Bunun dışında bu durum oradaki canlı yaşamını da olumsuz etkileyecektirö dedi. ‘KIYILARIMIZ KIYI EROZYONU TEHLİKESİYLE KARŞILAŞABİLİR’ Denizlerden kum almanın gerekli olduğunu ancak kontrolsüz alımının devam etmesiyle 3-5 sene içerisinde kıyılarda kıyı erozyonu tehlikesi oluşturabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yüksek, "Bizim kuma ihtiyacımız var fakat bu kum dikkatli taşınmalı. Hangi bölgeden, hangi derinlikten ve ne kadar kum alındığının iyi hesaplanması lazım. Fakat bu noktada iyi bir kontrol mekanizması yok. 3-5 sene sonra kıyılarımızın kıyı erozyonu tehlikesiyle karşılaşabilir. Biz bu durumdan endişe duyuyoruz. Akyazı Projesi’nin denizden korunma projesini biz yaptık, şu anda bir sorun yok ama oyulmalar devam ederse zamanla dalgalar önemli bir etki yaratarak, kırılmaya, enerji kırılmasına maruz kalmaksızın gelip yapıya vuracak bu da yapı için problem doğuracakö diye konuştu.

Adanalı lokantacı Mehmet Balıkel (76), 49 yıl önce yerleştiği Avustralya'nın Melbourne kentinde Türk kültürünü tanıtmak, Türkleri ve Avusturyalılar arasındaki dostluğu pekiştirmek için gittiği günden bu yana çalıştığını söyledi. 1970 yılında Adana'dan Avustralya'nın Melbourne kentine giderek orada ilk Türk lokantasını açtığını belirten Balıkel, Türk kültürünü tanıtmak için kolları sıvadığını vurguladı. Kente ilk gittiği zamanlarda çeşitli fabrikalarda çalıştığını kaydeden Balıkel, "Fabrikaların ardından ilk Türk lokantasını açtım. Bir süre sonra restorana milletvekilleri, oranın sanatçıları sık sık gelmeye başladılar çünkü lezzeti çok beğeniyorlardı. İş yerimin açılışında yemekleri de bedava dağıtmıştım. Orada insanlarla güzel ilişkiler kurmayı başardık ve hem biz onları hem de onları bizi sevdiö dedi. 'TÜRKİYE'Yİ TANITMAK ŞEREFTİR' Avustralya'da sadece para kazanmak için yaşamadığını asıl amacının Türk kültürünü oradaki insanlara tanıtmak olduğunun belirten Balıkel, "Türk toplumunu tanıtmayı kendime amaç edindim. Çok güzel de yaptığımı düşünüyorum. Türk Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü oradaki insanlara tanıttım. Özellikle Türk mutfağını tadan oranın yerlileriyle ilk bağlantıyı kurmuş olduk. Onlar da bu durumdan çok memnun oldular. Şu an emekli oldum ama çalışmaya devam ediyorum. Çeşitli festivallerde Türk şerbetlerini satıyorumö diye konuştu. Yıllar içinde birçok ilginç anıya tanıklık ettiğini söyleyen Balıkel, yıllar önce Melbourne'a İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın ziyaret için geldiğini ve kendisinin ona döner ikram ettiğini de sözlerine ekledi.

VELİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI, SINIFI AHŞAP ARAÇ GEREÇLERLE DONATTI

SAMSUN'da, Demirci İlk ve Orta Okulu anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, velilerle bir araya gelerek sınıfında bulunan tüm okul araç-gereçlerini sadece ahşap kullanarak yeniden tasarladı. Samsun'da, Demirci İlk ve Orta Okulu anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, velilerle bir araya gelerek ürettiği projelerle, öğrencilerin gelişimi için çaba sarf ediyor. Sınıfında bulunan tüm okul araç-gereçlerini sadece ahşap kullanarak yeniden tasarlamayı planlayan Cebiroğlu, geliştirdiği projeyi velileri ile paylaştı. Velilerin olumlu geri dönüş yapması üzerine harekete geçen Cebiroğlu, kolları sıvayarak sınıfını yeniden donattı. Velilerin de katıldığı çalışmalarla, sınıfında bulunan okul gereçleri sadece ahşap kullanarak yeniden tasarlandı. Sınıfı ile ilgili bir değişlik yapmak istediğini ve araştırmalar içerisine girdiğini dile getiren Tuğba Cebiroğlu, “Araştırma yaptıkça kendi eğitim sistemimizin de aslında çok benzeri olan Montessori felsefesi ile tanıştım. Bu felsefede önemli olan çocuğa saygıydı. Çocuklara saygıyı esas alan bir felsefeydi. Öğrencilerin kendi dünyalarında özgürce öğrenme ortamlarını yaratabilmeyi sağlayacak bir sınıf düzeneğini kurduk. Ben inandım ki bu yolda gidersek kendi kendine başarabilen, kendini gerçekleştirebilen ve sorumluluk alabilen bireyler meydana getirebileceğimizi düşünerek yola çıktıkö dedi. Velileri ile bunu paylaştığında velilerinden de çok olumlu yanıtlar aldığını anlatan Cebiroğlu, “Velilerime 10 kurluk bir eğitim sundum. Bu eğitimlerde uygulamaya başladığımız felsefe yaklaşımın nasıl olacağını, evde ne gibi uygulamalar gerçekleşeceğini anlattım. Kurun sonucunda velilerim elbirliği ile sınıfın fiziksel yapısının her şeyini veliler kendileri tasarladılar. Ortaya da çok güzel bir manzara çıktı. Çocukların özgürce aktivitelerini gerçekleştirebileceği, rahatça oyun oynayabileceği bilim alanımız, sanat alanımız, kitap alanımız, çiçek tasarım atölyemiz ve mutfağımız ortaya çıktı. Çocuklarımız artık daha mutlu, çok güzel zaman geçiriyorlarö şeklinde konuştu. Hocalarının ‘Sınıfımızda yeni bir şeyler yapım yeniden bir tasarım yapalım’ demesi üzerine bir haftalık bir kurs aldıklarını dile getiren öğrenci velisi Abdullah Güngör de “Sınıfta gördüğünüz bütün malzemeleri veliler birlikte tasarımlarını yaparak tasarladık. Daha önceden sınıfımızda sıradan masalar ve sandalyeler vardı, ama şimdi bakıyorum benim çocuğum daha bir farklı boyutta okula gidiyor. Sınıfımızda yaptığımız her şey bizim el emeğimiz ve biz bunları bütün veliler olarak yaptık. Yaptığımız her şeyi sadece ahşap malzemeler kullanarak yaptık. Hepsini öğretmenimizle beraber öğrencilerimiz için yaptıkö diye konuştu.