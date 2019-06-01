DHA YURT BÜLTENİ - 4

Öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı İzmir’deki ortaokul son sınıf öğrencileri Liseye Giriş Sınavı'nda (LGS) ter çökerken çok sayıda veli de okulun bahçesinde en az çocukları kadar heyecanlı saatler geçirdi.

Liseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'ye hazırlanan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav giriş yerlerinde beklemeye başladı. İzmir’de de binlerce öğrenci merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınava polis kontrolünden geçerek girdi. Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu’nda sınava girmek için bekleyen öğrencilere kalem, silgi ve şeker hediye edildi. 8’inci sınıf öğrencisi Dilara Kaman yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi. Babası Mehmet Kaman ile birlikte okula gelen Kaman, istediği liseye gidebilmek için çok emek verdiğini dile getirdi. Sınav heyecanını yaşayan öğrencilerden Rümeysa Akıncı da "Bol bol ve düzenli çalıştım. Konu tekrarları yaptım ve testler çözdüm. Sabah uyandığımda çok heyecanlıydım. Hala kalbim çıkacak gibi. Sınava geç kalacağız diye çok korktum ama vaktinde geldik" diye konuştu.

VELİLER DAHA HEYECANLI

Öğrenciler, sadece 8'inci sınıflar için düzenlenen sınavda ter dökerken veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi. Kızının bu sınava iyi hazırlandığını anlatan anne Hatice Akıncı, "İnşallah başarılı olurlar ve emekleri boşa gitmez. Bu ilk sınavımız. Okulda girdikleri sınavlar farklı. Bu daha önemli. Bütün çocuklara başarılar dileriz" dedi. Baba Erol Kızılkuyu da "Ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Başarılı olmasını bekliyorum. Sınava girerken sakindi. İlk sınav heyecanımızı yaşıyoruz" diye konuştu. Okulun bahçesinde beklerken dua kitabı okuyan Ayşen Seyrek de yeğeninin sınavda olduğunu belirterek "Ben halasıyım. Her şey hepsi için güzel olsun. Dua ettim. İstedikleri yere gelsinler diledim. Biraz heyecanlıydı" dedi. Babaanne Samiye Dönmez ise "Babaannesi olarak hepsine başarılar diliyorum. Allah torunuma sağlıklı günler versin bunu diliyorum" diye konuştu.

İKİ SINAV YAPILACAK

İki oturum halinde düzenlenecek LGS’nin birinci oturumu saat 09.30'da ikinci oturumu ise saat 11.30'da yapılacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda da Matematik ve Fen Bilimleri’nden sorular yöneltilecek. 60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesindeki kalabalıktan görüntü,

-Sepetlerdeki kalemleri alarak sınava giren öğrencilerden görüntü,

-Velilerin beklemesinden görüntü,

-Dua kitabı okuyanlardan görüntü,

-Öğrenci ve velilerle röp Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) =================== Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden yol üzerindeki markete av tüfeği ile ateş açtı. Saçmalar park halindeki minibüs ile yoldan geçen M.İ.'ye isabet ederek yaraladı.

Olay, gece yarısı Tugut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden cadde üzerinde bulunan markete av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar marketin camları ile park halinde bulunan minibüse ve olay anında yoldan geçen. M.İ.'ye isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Başından vurulan M.İ. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, acil serviste tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kurşunlanan işyeri ve hafif ticari araç

-Polisin önlem alması

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Polisin inceleme yapması

-Saçma izleri

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================= İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar Mersin'de, genetik bir hastalık olan ve halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) bir çeşidi Tip 1 ile mücadele eden 1.5 yaşındaki İday Ayaz, dolandırıcıların hedefi oldu. İday'ın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, çok sayıda vatandaştan para topladı. Baba İdris Ayaz, suçlu veya suçluların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kent merkezinde yaşayan inşaat işçisi İdris ile ev hanımı Ayşe Ayaz çiftinin tek çocukları İday, 9 Ekim 2017'de 33 haftalıkken 1 kilo 180 gram ağırlığında dünyaya geldi. Erken doğduğu için alındığı kuvözde 2 ay gözlem altında tutulduktan sonra evine getirilen İday bebeğin ağlarken morardığını gören anne-babası, Mersin Şehir Hastanesi'nin yolunu tuttu. Solunum problemi yaşadığı belirlendikten sonda yoğun bakıma alınan İday'a, nefes borusunun delinmesi anlamını taşıyan trakeostomi açıldı. Yapılan testlerde diyaframı felç olduğu belirlenen İday bebeğe tedavisi henüz bulunmayan Smart 1 kas hastası teşhisi konuldu. Bakımı şuan anne-babası tarafından evde sürdürülen İday bebek, solunum makinasına bağlı yaşıyor.

'KAMPANYA BAŞLAMADAN HEDEF OLDU'

İday'ın rahat nefes alması için gerekli diyafram pilini satın alacak maddi durumu olmayan baba İdris Ayaz, 28 Şubat 2019'da valiliğe başvurarak, yardım toplamak amacı ile gerekli izinleri aldı ancak İday'ın doktoru vücut gelişiminin yetersiz olduğu gerekçesi ile diyafram piline ihtiyaç bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine İdris Ayaz da yardım kampanyasını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İday'ın fotoğraflarının kullanıldığı bir hesap üzerinden bazı kişi veya kişilerce yardım toplandığını gören baba Ayaz, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Kızının fotoğrafları ile vatandaşları dolandıran şüphelilerden şikayetçi olan Ayaz, "Yardım kampanyasını başlatmadan önce, twitter ve instagramda dolandırıcılar kızımın resimlerini kullanarak vatandaştan para talep etmişler. Bunlar dolandırıcı, hiçbirine inanmayın. Valilik onaylı yardım kampanyamızı yeni başlatacağız. Hesaplarımız İday Ayşe Ayaz, İday Ayaz ve İdocan Ayaz. Gerçek hesaplarımız bunlar. Bu insanlara ilk önce vicdan dersi verilmesini sonra da cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

'FİZİK TEDAVİ DOKTORU GELMİYOR'

Kızının bakımlarının zor olduğunu dile getiren anne Ayşe Ayaz ise "İday'ın 3 saatte bir aspire edilip mamasının ve ilaçlarının verilmesi lazım. Şuan fizik tedavi alıyoruz ama özel olarak getiriyoruz. Devletin bize yönlendirdiği bir fizik tedavi doktoru yok. İday ağır bir hasta olduğu için haftada en az 3-4 kez fizik tedavi görmesi lazım ama biz ancak haftada 2 gün uzman getirebiliyoruz. Fizik tedavi ücretleri de çok yüksek" diye konuştu.

Aile, İday için kesintisiz güç kaynağı ve hasta yatağı için kendilerine yardım edilmesini de istedi.

Görüntü Dökümü

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-Ayaz çiftinin İday ile ilgilenmesi

-İday'ın sallamasından genel ve detay görüntüler

-İday'ın odasının genel görüntüsü

-Buhar ve solunum cihazlarının görüntüsü

-İlaçların hazırlanıp verilmesinden genel ve detay görüntüler

-İday'ın aspire edilmesi ve kolundaki künyenin detay görüntüsü

-Anne ve baba ile röportaj

-Valilik izni ve şikayet dilekçesinin görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler SÜRE: 05'08" - BOYUT: 558 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ================= Vali Masatlı'dan trafik uygulaması Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.

Ramazan bayramı öncesi, karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarına giden Vali Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı. Drone destekli uygulamada, durdurduğu araçların sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Masatlı, denetimin ardından sürücülere iyi yolculuklar diledi ve Ramazan bayramını tebrik etti. Vali Masatlı, "İçişleri Bakanlığımızca bu sene özellikle trafik yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede trafik uygulamaları devam etmekle birlikte, yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle tüm ülke genelinde 9 günlük bir bayram tatili olacak. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla, bu süre zarfında trafik akışının güvenli bir şekilde yapılması amacıyla tüm emniyet ev jandarma birimlerimizce yolda kontrol faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganlarıyla beraber, bayramımızın her bakımdan huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için ilimizde her türlü tedbiri almış durumdayız" diye konuştu.