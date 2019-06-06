DHA YURT BÜLTENİ-4

ANTALYA'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksu ilçesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama nedeniyle trafiği yavaşlattı. Kontrollü geçiş sırasında Antalya'dan Alanya yönüne giden Ramazan Kaya'nın kullandığı 06 FK 2914, Emin Ercen'in idaresindeki 06 ZTL 55 ve Ali Özdemir yönetimindeki 46 FT 270 hafif ticari araçlar ile Ali Özel'in kullandığı 07 T 2744 plakalı taksi çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu zincirleme kazada, taksideki yabancı uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi ile diğer araçlardaki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardaki eşyalar da yola savruldu. 112 EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emin Ercen'in kullandığı araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kontrol noktasındaki polis ekipleri de olay yerine gelerek yol güvenliğini sağladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Olası bir zedelenmeye karşı yaralılara boyunduruk takıldı. 7'si yabancı 10 yaralı daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yola savrulan eşyalar toplanırken, araçlardan yola akan yağ da itfaiye ekiplerince temizlendi. Kaza nedeniyle D-400 karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla trafik otoparkına kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

RAMAZAN Bayramı tatilinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Maşukiye bölgesi binlerce tatilcinin akınına uğradı.Maşukiye'de araç park edecek yer kalmazken, tatilcilerin doğanın ve adrenalinin tadını çıkardı. Bayram tatilinde Maşukiye günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Kış mevsimlerinde Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birine ev sahipliği yapan Maşukiye, bahar ve yaz aylarında da doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul'a 129, İzmit'e ise 36 kilometre uzaklıkta bulunan Maşukiye'de, dileyenler aileleriyle birlikte doğanın keyfini çıkarırken, macera arayanlar ise ATV ve zıpline gibi etkinliklerle adrenalin tutkusunu yaşıyor. Ramazan Bayramı tatiline çıkan Arap turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği bölgede zaman zaman trafik sıkışıklığı da yaşanıyor. Binlerce tatilcinin akınına uğrayan Maşukiye'de araç park edecek yer kalmadı. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Serdar Güloğlu, "Tatil güzel geçiyor. Havalar da güzel. Bayağı eğlenceli yani. Bir kahvaltı yaptık. Sonra dere kenarında çay içtik. İstanbul Tuzla'dan geldim. Burası çok yoğun. Araplar turist de çok var." dedi. Ankara'dan geldiğini söyleyen Güler Gültopçu, "Benim bu kaçıncı gelişim ama buraya doyamıyorum. Doğası çok güzel. Yine gelirim. Her şey çok güzel. Harika bir yer" diye konuştu.

ANTALYA'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz Yamansaz su kaynaklarında yaygın olan nilüferleri koparmanın cezası 40 bin 913 TL. Koruma alanlarındaki çiçekleri koparmanın cezası ise iki katı olarak belirlendi. Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, aynı zamanda ciddi tehdit altında. Yetiştiği doğal ortamından kopartılarak bazı otellerin süs havuzlarında kullanılmak üzere satıldığı ve yine bazı vatandaşların evlerinde yetiştirmek için kopardığı belirlenen nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor. KORUMA ALANINDA KOPARMANIN CEZASI 81 BİN TL 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 40 bin 913 TL idari para cezası verilecek. Çiçeğin kopartıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına, yani 81 bin 826 TL'ye yükselecek. Antalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Fikret Çıtırgı, Kurşunlu Şelalesi'nin milli park alanı olduğuna da işaret ederek, “Ana şelalenin aşağı kısımlarında 7 adet küçük şelalecik ve kafeteryadan sonraki kısımlarda nilüfer çiçeklerini görmek mümkün. Ziyaretçilerimiz, mayıs ayı sonlarından haziranın ilk haftalarına kadar nilüferlerin fotoğrafını çekebiliyor" dedi. Nilüferlerin koruma altındaki özel bitkilerden olduğunu söyleyen Çıtırgı, kafeteryadan sonraki yaklaşık 3 kilometrede nehir boyunca nilüfer bulunduğunu kaydetti. Bazı vatandaşların onları koparıp götürmek istediğini aktaran Çıtırgı, “Biz elimizden geldiği kadar bu alanı koruma altında tutuyoruz. Buradan vatandaşlarımızı uyarmak da isterim, maalesef nesli tükenen bitkiler içerisindeki bu bitkiyi korumak adına koparmamalarında fayda var. Korumamız gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şelale görüntü

- Nilüfer görüntü

- Detay görüntüler

- Röp: İşletmeci Fikret Çıtırgı

- Şelale detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)=

4)KÖYLÜ KADINLAR PEYNİR ÜRETİYOR

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde kooperatifin kurduğu peynir üretim tesisinde üretimi sadece köylü kadınlar yapıyor. Özel kurs alan kadınlar kooperatife ait damızlık hayvanlardan elde edilen sütlerden beyaz peynir üreterek, hem aile bütçesine hem de köylerine katkı sağlıyor.

Kemer ilçesine bağlı Akören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin geçen yıl hizmete açtığı peynir üretim tesisinde, köyde oturan ve Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan peynir üretim kursunda eğitim gören 15 kadın çalışıyor. Kooperatife ait damızlık hayvanlardan elde edilen sütler, tesiste kadınların ellerinde peynire dönüşüyor. Şimdilik sipariş üzerine üretim yapan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından kadınların ürettiği 1 kiloluk paketler halindeki tam yağlı beyaz peynirler piyasaya da sürülecek.

'ÜRÜNLERİMİZİ PİYASAYA VERMEDİK'

Akören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Köy Muhtarı Niyazi Boz, başkanlığa seçildikten sonra köyde ilk olarak toplu sağım merkezi kurduklarını belirterek, "Daha sonra 110 damızlık düve getirdik. Bunları yaparken ürettiğimiz sütü nasıl değerlendirelim, peynir ya da farklı ürünler, neler yapabiliriz diye düşündük. 2018 yılı mayıs ayında Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursa köylü kadınlarımız katıldı. Kursumuz 3 ay boyunca devam etti ve hem hijyen hem peynir üretimi eğitimlerini aldılar. Eğitim sonunda üretime başladık ancak kalitemizi tam oturtuncaya kadar ürünlerimizi piyasaya vermedik. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş Akören peyniri raflarda yerini almaya başlayacak. Peynirin yanında yakında yoğurt üretimine de başlayacağız. Bunun yanında yufka, erişte, bulgur, tarhana gibi ürettiğimiz ürünleri kooperatifimiz aracılığıyla üreticiden direkt tüketiciye sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'PEYNİRİMİZİN RAF ÖMRÜ 2 AY'

Ürettikleri peynirin içerisinde kimyasal katkı ve koruyucu madde olmadığını kaydeden Boz, "Peynirimizin raf ömrü 2 ay. İçerisinde kimyasal ya da herhangi bir katkı maddesi olmadığı için insanlar güvenle tüketebilir. Bizim amacımız hem kendi içimizdeki döngüyü sağlamak hem de üyelerimizin 3-5 kuruş ev ekonomilerine katkı sağlamak" diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Teknolojileri Bölümü ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını da anlatan Boz, teknik konularda onlardan yardım aldıklarını, tesisi ve işi biraz daha büyüterek, üniversiteyle toplu bakım projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

'AMACIMIZ İSTİHDAM SAĞLAMAK'

300 metrekare kapalı alanda günlük 450- 500 kilo süt işleyerek 80 kilo civarında tam yağlı peynir ürettiklerini söyleyen Boz, "İmalatta kadınlar çalışıyor. Kadınlar bu işin biraz daha ehli, bizler dışarıda, arazide çalışırken, eşlerimiz, bayanlarımız da burada aile bütçelerine katkı sağlıyor. En az bir asgari ücret tutarında para alıyorlar. Amacımız istihdam sağlamak" dedi.

'KOOPERATİFİMİZ BİZE ÖNDER OLDU'

Üretimde çalışan köylü kadınlardan Yaşar Boz, "Burada kendi ürünümüz olan sütlerden peynir imalatı yapıyoruz. Aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. İleride inşallah yoğurt, kaymak gibi ürünler de üreteceğiz. Kooperatifimiz bize önder oldu. Kadınlar olarak üretimde çalışmaktan mutluyuz" diye konuştu.

'7 KİLO SÜTTEN 1 KİLO PEYNİR ÜRETİYORUZ'

Şevkiye Dinç de "Kooperatif başkanımızın katkılarıyla açılan kursa gittik. Hocalarımızdan öğrendiğimiz şekilde peynir üretiyoruz. Hem üretim yapıyoruz hem de aile bütçemize katkımız oluyor. 7 kilo sütten 1 kilo peynir üretiyoruz. Evde 10- 12 kilodan ancak 1 kilo peynir elde edebiliyorduk. Burada hem ürettiğimiz süt değerleniyor hem çoluğumuzun çocuğumuzun gönül rahatlığıyla yiyebileceği ürünler üretiyoruz. İleride yoğurt, tereyağı gibi ürünler de yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Peynir paketleyen kadınlar

- Niyazi Boz ile röportaj

- Yaşar Boz ve Şevkiye Dinç ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

