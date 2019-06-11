DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BANDIRMA'DA TUR OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 35 YARALI Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne organize ettiği gezi için yola çıkan 33 YF 533 plakalı tur otobüsü, kavşakta 10 PJ 443 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil yol kenarına savruldu. Kazaya görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller yaralı olarak kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, 1'i ağır 35 yaralı da tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar Süre: 0.35 Boyut: 66 MB

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA) ======================================================

2)KONYA OVASI'NDA YAĞIŞ YETERSİZLİĞİ BUĞDAY REKOLTESİNİ DÜŞÜRDÜ KONYA Ovası'nın yaklaşık 40 gündür yağış almaması nedeniyle buğday üretiminde yüzde 25'lik bir rekolte düşüşü bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, mayıs ayının başından itibaren 40 gündür Konya Ovası'nın yağış almadığını belirterek, "Kış yağışlarımız çok iyiydi; ancak bu dönem beklenen yağış olmadı. Bu sene için 2,5 milyon ton rekolte beklentimiz vardı. Mayıs ve haziran aylarında yağış alamamamız nedeniyle bu oranda yüzde 25'lik bir azalma bekliyoruz. Çiftçilerimiz gözü yağacak olan yağmurda" dedi.

Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası 40 gündür yağış almıyor. Yağışların olmaması nedeniyle rekoltenin azalacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya’nın, Türkiye’nin buğday-arpa üretiminin yüzde 10'undan fazlasını üreten temel üretim bölgesi olduğunu kaydetti. Bölgedeki üretim alanının yüzde 80'inin kuru tarım alanı olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Verimi belirleyen en önemli faktörde yağışlar. Bu yıl aslında çok iyi başladık. Sonbahar yağışları, mart ve nisan ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Buğday ekim sezonunda 300 milimetreye yakın yağış aldı. Özellikle mayıs ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 40 gündür ovaya tek damla yağış düşmüyor. Beklentimiz bu hafta azda olsa yağışların düşmesi. Burada da zamansız yağışların dolu şeklinde düşmesi çiftçiyi tedirgin ediyor. Tabi yağışlar geç kaldı. Çok büyük bir üretim potansiyelimiz vardı. Bu potansiyelimizin bir kısmını maalesef kaybettik. Özellikle arpalar kısmen kurtardı; ama kıraçtaki buğday ekim alanlarında çok büyük bir rekolte bekliyorduk. Bu rekolte beklentimiz bir miktar düştü."

ÇİFTÇİNİN GÖZÜ GÖKTE

Çiftinin de bir an önce yağışları beklediğini ifade eden Soylu, "Biz eğer bu yıl beklenilen yağışlar gelseydi, dekarda 400 kilo civarında kıraçta verim bekliyorduk. Şu an da 200-250 kilogram civarında beklentimiz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yağacak yağışlarda nispeten tane iriliğine, dekarda verime 30-40 kilogram katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu haftada yağış gelmezse buğdaylar sararmaya başladı. Bundan sonraki gelecek yağışın kuru tarım alanlarında çok büyük etkisi olmayacaktır. Bu 40 günlük kurak periyot gerçekten Konya çiftçisini çok yordu. Sulu tarımda da çok yordu. İşler sıkıştı. Sulamaya daha fazla maliyet yüklenmeye başladı. O açıdan çiftçimizin gözü gökte. İnşallah bir afet olmadan, dolu şeklinde olmadan sakin bir yağışlı bir periyot geçiririz." diye konuştu.

REKOLTEDE YÜZDE 25 AZALMA BEKLİYORUZ

Kurak geçen dönem nedeniyle bu yıl buğday rekoltesinde yüzde 25'lık bir azalma beklediklerini ifade eden Soylu, " Beklenen rekoltenin bir kısmı gitti. Beklentimizin üzerinden yüzde 25'lik bir azalma oldu. Konya çok geniş bir coğrafyadır. Farklı bölgeleri var ve bu bölgelere göre de yağışlarda farklılık gösteriyor. 250 milimetre yağış alan bölgede var 800 milimetre yağış alan bölgelerimizde var. Çok az yağış alan bölgelerimiz de bu etki çok fazla olacaktır. Tabi bu kurak dönem kaliteyi de olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle tane iriliğini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. "dedi.

Görüntü Dökümü

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- Buğday tarlasından detay

- Kuraklıktan detay

- Drone ile tarlanın havadan görüntüsü

-Süleyman Soylu röp.

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA) Adana'da FETÖ'nün eğitim kurumlarına operasyon: 56 gözaltı kararı (EK)

3)49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında 49 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanmasına’ yönelik Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan kamu görevlilerinin de bulunduğu 54 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanması’ çerçevesinde; dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek ve kopmaları önlemek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerine açılan etüt merkezlerini faaliyete geçirdikleri, bu merkezlerde hain darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında aramama kararı bulunan şahısları kayıt dışı olarak çalıştırdıkları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında Adana’da faaliyet gösteren 5 özel eğitim ve etüt merkezi ile 1 tabelası bulunmayan yasadışı etüt merkezi olmak üzere 6 etüt merkezinde, alınan hakimlik kararı doğrultusunda arama yapılmıştır."

ADANA/DHA

================================================= 4)BACADAN GİRDİKLERİ EVDEN 72 BİN DOLAR ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI Bursa'da bacasından girdikleri evden 72 bin 500 dolar çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evi uzun süre takibe alan E.D. (45), H.E. (32) ve H.B. (43), gece saatlerinde evin boş olduğunu fark etti. Kapıyı açmayı çalışan 3 şüpheli, başamayınca bacadan eve girdi. Evde bulunan çelik kasayı açan şüpheliler, 72 bin 500 doları alarak kaçtı. Eve geldiğinde çelik kasanın açık olduğunu fark eden ev sahibi İ.C., durumu polise bildirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelilerden E.D. ve H.E.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 60 bin dolar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların emniyetten çıkarılmasından detaylar

-Emniyetten detaylar

-Çalınan paraların fotoğrafları Süre: 01.20 Boyut: 149 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ================================================== 5)ARKADAŞINI ÖLDÜREN 17 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI ADANA'da, birlikte alkol aldığı arkadaşı Mert Özgencil'i (28), kendisine küfür ettiği iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdüğü öne sürülen M.T.(17), tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil ve M.T., bir arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarına gitti. 3 arkadaş burada sohbet edip, alkol aldı. Ancak sohbet sırasında Özgencil ve M.T., birbirlerine küfür etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil, kanlar içinde kalırken, M.T. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

*ARŞİV*

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Olay yerinden görüntü Süre: 01'40" Boyut: 186 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) 6)YAPTIĞI TARİHİ ESER REPLİKALARI MÜZEDE SERGİLENİYOR TOKAT'ta çini işleme sanatı ile uğraşan Ozan Büyükkayalar(35), 3 farklı ülkenin müzelerinde sergilenen 5 tarihi eserin replikalarını yaptı. Çeşitli medeniyetlere ait olan, aslan, geyik, av sahnesi, adam ve leylek işlemeli eserlerden oluşan replikalar Tokat Belediyesi Şehir Müzesinde sergileniyor.

Tokat kent merzezinde yaşayan Ozan Büyükkayalar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra ataması gerçekleşmediği için mesleğini yapamayan Büyükkayalar, nişanlısı ile birlikte hobi olarak çini işleme işine başladı. Lisansını tarih üzerine yapan Büyükkayalar, Büyük Selçuklu dönemine ait eserleri araştırarak eserlerin replikalarını yapmaya başladı. Daha sonra 11, 12 ve 13’üncü yüzyıla ait olduğu bilinen tarihi eserlerin replikalarını yaparak sergilemek üzere Tokat Belediyesi Müze Müdürlüğüne başvurdu. Büyükkayalar, olumlu yanıt alınca eserleri belediye bünyesinde hizmet veren Şehir Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Büyükkayalar'ın yaptığı orijinali Smithsonians Museum Of Asia Art Rusya'da bulunan aslan figürün, Museum Of İslamic Arts'da Mısır'da bulunan geyik figürü, Khalili Collectin'da İran'da sergilenen aslan-ceylan av sahnesi ve İslamic World Londra'da yer alan 11'inci yüzyıla ait leylek figürlü eserlerin replikaları ilgi çekti. Replikalar müzede 2 ay boyunca görülebilecek.

'BU ESERLERİN TAMAMI BÜYÜK SELÇUKLUYA AİT'

Sergi açmak istediklerini ve ilk açtıkları serginin Türkiye’den götürülen ya da kaçırılan Büyük Selçuklu eserleri üzerine olmasını istediklerini belirten Ozan Büyükkayalar, "Bu eserlerin tamamı envantere geçerken Pers olarak geçmiş. Bu durum bizi çok üzdü. Sergiden bahsederken özellikle Büyük Selçuklu demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu eserlerin tamamı Büyük Selçuklu'ya ait. Benim asıl lisansım tarih üzerinedir. Yaptığım işe nasıl bir yenilik katabilirim diye düşünürken büyüklerimizle de paylaştım. Onların da destekleri ile eserlerimiz burada sergileniyor. Benim aklımdaki sergi 32 parçadan oluşuyordu. Şu an 7 parçasını sergileyebiliyoruz. Diğer parçaları da tamamlayıp eserlerimin tamamını sergilemek istiyorum. Eserlerimiz burada kabul gördü. İnsanlar eserler hep bu müzede sergileniyormuş, müzenin parçasıymış yeni bir eser değilmiş gibi davranıyorlar. Herkese tek tek anlatmam gerekiyor. Bunların orijinal değil replika olduğunu, orijinallerinin farklı ülkelerde sergilendiğini belirtiyoruz" dedi.