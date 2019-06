DHA YURT BÜLTENİ - 4

Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisi kızları Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (26), 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesinin ardından hukuk savaşını sürdüren aile, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi'nce onanan kararı temyiz eden acılı anne baba, "Ödül gibi bir ceza alarak, dışarıda geziyor. Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi. 19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla vurularak, yaşamını yitirdi. Tutuklanan polis memuru hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak yargılamanın 9 Eylül'de görülen karar duruşmasında, mahkeme, polis memuru sanığı 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Savunmalarında olayın kaza olduğunu savunan Aykul'u yurt dışı yasağı getirerek, tahliye etti. Kararı, Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi de onadı. AİLENİN TEK UMUDU YARGITAY Genç kızın ailesi ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Acılı baba Bekir Şahin, "Kızım, bir polis tarafından hiçbir suçu yokken katledildi. Yaklaşık bir yıldır süren davada mahkeme, katile indirimli 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Biz de karara itiraz ettik. Ancak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, dosyadaki eksikleri, çelişkileri gidermeden, cinayetin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatmadan, eldeki delilleri yeterli şekilde incelemeden, katilin ifadesi doğrultusunda ve katili adeta korumaya yönelik verilen kararı onadı. Polis, ödül gibi bir ceza alarak şu an dışarıda geziyor. Davamız şimdi Yargıtay'da. Süreci bilerek, uzatıyorlar. O katili, eline silahı verip, sokağa göndermek istiyorlar. Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi. Anne Aysel Şahin de "Öldürülen kadınlar, çocuklar ve kızım için adalet istiyorum. Artık kadın cinayetleri olmasın istiyoruz. Bizim davamızın örnek olmasını istiyoruz. Bu katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum. 23 yaşındaki gencecik kızımızı 23 saniyede bizden aldı. Ve ödül gibi ceza alarak, serbest kaldı. Elini kolunu sallayarak, sokaklarda geziyor. Bu da yetmezmiş gibi eline silah verip mesleğine geri döndürülmesine çalışıyor. Biz bu davanın sonuçlanmasını ve hakettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

İngiliz emekli öğretmen 33 sokak köpeğine bakıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde oturan emekli İngilizce öğretmeni İngiliz asıllı Jane Gülcüler (60), 13'ü Ankara'da toplam 33 sokak köpeğine bakıyor. Kendi imkanlarıyla köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Jane Gülcüler, maddi olarak yetemeyince ilkokul öğrencilerine okul dışı İngilizce dersi vererek, elde ettiği gelirle de köpeklerinin mama ve bakım giderlerini karşılıyor.

Türkiye'ye 1987 yılında İngilizce öğretmeni olarak gelen Jane Gülcüler, 2 yıl sonra bir Türk'le evlendi. 1 çocuk annesi Jane Gülcüler, birkaç yıl önce eşini kaybetti. Ankara'da oturan Jane Gülcüler, her yıl tatil için geldiği Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.

33 KÖPEĞE BAKIYOR

Geçen yıl Ankara'daki evini satan Jane Gülcüler, Kumluca'ya 10 kilometre uzaklıktaki İncircik Mahallesi'nde 7 dönüm arazi satın aldı. Arazisine küçük bir ev ve kapalı alan inşa ettiren Jane Gülcüler, buraya yerleşti. Ankara'da otururken bir çiftlikte 13 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Jane Gülcüler, Kumluca'ya yerleştiğinde de 20 sokak köpeğine bakmaya başladı. Hayvanların mama ve bakım ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan Jane Gülcüler, bu duruma maddi olarak yetişemeyince Kumluca'da ilkokul öğrencilerine özel İngilizce dersi vermeye başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda Cumhuriyet İlkokulu'nda ders veren Jane Gülcüler, çocukların ailelerinin verdiği ücretlerle de köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

'MASRAFLARINI ÜSTLENİYORUM'

Jane Gülcüler, "Cumhuriyet İlkokulu'nda okuldan sonra İngilizce dersi veriyorum. Ankara'daki evimi satarak İncircik Mahallesi'nden 6-7 dönüm arazi satın aldım. Köpeklerin daha rahat yaşaması için buradan arazi satın aldım. 20 köpeğim var. Ankara'daki çiftlikte bakılan ve masraflarını ödediğim 13 köpeğim daha var. Bakıcım var ama her gün köpeklerimi kontrol ediyorum. Bakıcı, mama ve veteriner masraflarını üstleniyorum. Sokak köpeklerine de bakıyorum. Karaöz'de köpekleri veteriner kontrolünde aşı ve kısırlaştırma işlerini yaptırıyorum. Veteriner masraflarını ödüyorum" dedi.

'SADECE MAMA VE SU VERMEK YETMEZ'

Köpeklerime iyi mama vermediği zaman hastalandıklarını söyleyen Jane Gülcüler, "Birçok vatandaşımız kedi ve köpek bakıyor. Bu yetmez. Mümkünse onları kısırlaştırmak lazım. Sadece mama ve su vermek yetmez. Hayvanları azaltmak lazım. Mümkünse herkesin birkaç kedi ve köpeği kısırlaştırması lazım. Türkiye'de bir yanlış anlaşılma var. Bir dişi köpek bir defa da olsa yavru yapması lazım. Bu düşünce doğru değil. Onlar 10 yavru yaptıktan sonra kim bakacak bu yavrulara? O zaman bunlar evsiz kalıyor. Bu düşünceyi değiştirmek lazım. Her köpeğin doğurması gerekmiyor" diye konuştu.