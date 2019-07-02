DHA YURT BÜLTENİ - 4

Karadeniz'de 'rip akıntısı’ tehlikesi Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Samsun’da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı.

Karadeniz’de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Uzmanlar, her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda uyarılarda bulunuyor. Samsun’da, 22 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı cankurtaranlar göreve başladı. Cankurtaranlar, Karadeniz’de sık görülen akıntıya karşı koymanın mümkün olmadığı belirterek denize girenleri uyarıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rip akıntısının aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda denizin anlık değişmesinden kaynaklandığını belirterek "Sürekli afişlerle duyurduğumuz, çeken akıntı dediğimiz ‘rip akıntısı' burada tehlike oluşturuyor. Rip akıntısı ani derinlik değişmesi anlamına geliyor. Aşırı rüzgarlı ve aşırı fırtınalı havalarda denizin anlık değişmesinden kaynaklı bir tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu havalarda dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle rip akıntısına vatandaşlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekiyorö dedi.

'DALGALI VE RÜZGARLI HAVADA DENİZE GİRMEYİN'

Karadeniz’in yapısı ve dalgaların aşırı olmasından dolayı rip akıntısı denilen, yanıltıcı derinlik ve odacıkların oluştuğunu dile getiren Cankurtaran Grup Amiri Gülhan Balcıoğlu da "Vatandaşlarımızın rip akıntısına kapıldıkları takdir de kurtulabilmek için akıntıya karşı yüzmeyip, akıntıdan dışarı kendilerini atmaları gerekmektedir. Rip akıntısında iyi yüzme bilmek çok önemli bir durum değil. Rip akıntısı su altında saatte 70 kilometrelik bir hıza ulaşmaktadır. En iyi yüzücüleri bile çekip alır. Bu yüzden de akıntının sağına yada soluna doğru yüzmeleri gerekmektedir. Karadeniz’de boğulma olaylarının yaşanmasının en büyük nedeni rip akıntısıdır. Bizim vatandaşlarımıza tek uyarımız, dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girmemeleridirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Karadeniz'den detaylar

-Sahilden detaylar

-Sahildeki vatandaşlar detaylar

-Detaylar

-Röportajlar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA) ========================== Düğün konvoyunda drift yapan sürücülere 10 bin lira ceza Konya'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam, 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde geçen pazar günü, belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla 'drift'(araçları kendi etrafından döndürmek) yaptı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi. Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K.'ya 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü

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- Sürücülerin araçlarıyla drift yapması Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)) ====================== Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor Bitlis’te 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin yaşadığı dramı anlatan ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin yaz çekimlerine başlandı.

Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) İç Yapımlar Koordinatörlüğü'nce desteklenen, 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin çektiği zorluklar ile yaşadıkları acıların anlatıldığı ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin kış çekimlerinin ardından yaz çekimlerine başlandı. Bitlis’in çeşitli köy ve mekanlarında çekimi yapılan belgeselde 80 kişilik ekip görev yapıyor. Profesyonel oyuncularla birlikte yerel halktan da oyuncular belgesele destek veriyor. 1915 yılında Rus işgalinden kaçan bir ailenin dramını konu alan belgesel, 2020'de seyirciyle buluşacak.

2020'DE GÖSTERİMDE

Profesör Dr. Halil Değertekin'in 'Muhacirler' adlı kitabından esinlenilen belgeselin yönetmenliğini ise Nurtaç Erimer yapıyor. Yönetmen Erimer, çekimlerin 1 haftaya kadar tamamlanacağını, belgeselin 2020 yılının ilk aylarında gösterime girmesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

"1915 yılında bu yörede yaşanan bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. 1916’da Rus işgalinden kaçan Varto’dan ve Bitlis’ten yola çıkan bir ailenin öyküsü eşliğinde burada yaşanan muhacirliği anlatıyoruz. Çekimlere kış aylarında başladık. Çünkü onların göçleri Ocak ayında başlamış. Karda kışta çektik. İlk yol almayı tamamladık. Şimdi de yaz aylarında yaşanılanları çekmek üzere Bitlis’e geldik. Önce ‘Muhacirler’ adlı kitabımızın yazarı Halil Değertekin’i bölgeye getirdik. Bitlis’te ve Tatvan’da çekimlerimizi tamamladık. Şimdi de 1916’da yaşananları çekiyoruz. İkinci bölümde de üç hafta süreyle çalışıyoruz. Geniş bir teknik ekip kadromuz var. Kısa sürede çekimlerimizi tamamlayıp prodüksiyon çalışmalarına başlayacağız. Hedefimiz 2020’nin ilk aylarında gösterime sunmaktır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve TRT ekibimize teşekkür ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Belgeselin çekildiği alnalrdan detaylar

-Belgesl çekimlerinden görüntü

-Oyunculardan detaylar

-TRT ekibinin çekimlerinden detaylar

-Çadırlardan detaylar

-Yönetmen Nurtaç Erimer ile röportaj

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) - ================= Aliağa için ulaşım master planı isteniyor İzmir'in Aliağa ilçesindeki liman ile bağlantı yollarında nitelik ve nicelik sorunu yaşadıklarını belirten Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, ulaşımda 40 yıl önce yapılan planlamaların yenilenmediğini söyledi. Aliağa'nın yerinde durmadığını, sürekli büyüdüğünü kaydeden Ertürk, dev sanayi bölgesi için acil olarak ulaşım master planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Türkiye genelindeki demir çelik imalatının yaklaşık 3'te 1'inin yapıldığı, ülkedeki gemi söküm tesislerinin bulunduğu, termik santral ve rüzgar enerjisi santralleri yer alan, 60 milyon ton elleçleme kapasitesi olan liman kenti Aliağa'da, ulaşımda 40 yıl önce yapılan planlama kullanılıyor. Mevcut ulaşım aksının Aliağa'ya yetmediğini savunan ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ertürk, "Aliağa'nın büyümesinin önündeki engelleri kaldırın. Kapasitemizi 4- 5 kat artırabilmek için ulaşım altyapısına ihtiyacımız var" diye konuştu.

'PLANLAMA YOK'

Aliağa'da 1960'ların sonuna doğru sanayi planlamasına girildiğini ve 1980'den itibaren iyice yapılandırıldığını kaydeden Ömer Ertürk, limanların devreye girmesinin ardından planların revize edilmediğini söyledi. 1970'lerde planlanan şehrin 2019'da aynı planla yönetilemeyeceğini savunan Ertürk, "İlçemizde kapasite artışı var. Yeni konteyner sahaları oluşturuluyor. Yeni sanayi tesislerine izin veriliyor ama planlaması yok. Aliağa mevcudunun 4- 5 katı kadar kapasitesini artırabilir; ama planlamalar 40 yıl önce yapılmış. Tek bir yoldan geçip stoklama yapmak zorundasınız. Normal otomobilin geçtiği kavşaktan 15 metre boyundaki TIR'ları stok alanına göndermeye çalışırsanız, 2 TIR'ın arka arkaya denk gelmesi durumunda yeşil ışık yansa da trafik akmaz. Bu durum araçların yükleme alanlarına geç gitmesine ve maliyetlerin artmasına neden oluyor" dedi.

TRANSFERDE DEMİR YOLU YETERSİZLİĞİ

Ege Bölgesi ihracatının yarısının karşılandığı ilçe olarak limanlar arasında tek bağlantı yoluna sahip olduklarını dile getiren ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ertürk, şunları söyledi:

"2019 yılında 60 milyon ton elleçleme varken, 5 yıl içinde elleçleme miktarı en az 100 milyon tona çıkacak. Taşımacılık yapılan yollardaki yoğunluk bazı günler saat 06.00'dan 20.00'ye kadar sürüyor. 3 kilometrelik yolu 45 dakikada gittiğimiz zamanlar oluyor. İZBAN'ın Bergama'ya uzaması nedeniyle şu anki projeye göre Tüpraş kavşağı kapanacak. Oysa ki petrol dağıtım firmalarının yanı sıra tüm sanayi kuruluşlarımız ve limanlarımızın yeni hizmet alanlarıyla birlikte ulaşım akslarına çok ihtiyacı var. Verimliliği artırmamız için bu lazım. Maliyetleri düşürmede ulaşımın büyük önemi var. Demir çelik firmalarının hammaddelerinin demir yolu üzerinden transfer etmesi gerekir. Maalesef bu plan gerçekleşmediği için demir yolumuz sadece birkaç konteyner için çalışıyor. Günlük 20- 25 bin ton transferden söz ediyorum. Bu binlerce araç demek. Aliağa'nın gelişmesi için acil olarak master plan gerekli. Çözüm için ilgili yerlere sorunlarımız iletildi ama henüz bir planlama yok. Başlanacağı konusunda öngörülerimiz var. Ama hala net bir şey yok."