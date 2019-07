DHA YURT BÜLTENİ - 4

İzmit'te, psikolojik danışman olan görme engelli Şeyma Büyükurvay (24), durakta duran özel halk otobüsünün sürücüsüne gideceği yeri söyledi. Sürücü, hat dışında olmasına rağmen Büyükurvay'ı aracına aldı. Yaklaşık 40 dakikalık yolculuktan sonra yanlış otobüste olduğunu anlayan Büyükurvay tepki gösterince, sürücü bağırarak, onu otobüsten indirdi. Büyükurvay, olay sonrasında karakola giderek sürücüden şikayetçi oldu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Şeyma Büyükurvay, 18 Haziran günü İzmit Kolordu durağında duran otobüsün sürücüsüne, "Bu araç AVM'nin önünden geçiyor mu?" diye sordu. Sürücünün önce tereddüt edip, ardından kendisine aracın o bölgeye gittiğini söylediğini aktaran Büyükurvay, yaklaşık 40 dakika yolculuk yaptıktan sonra, farklı yerde olduğunu hissetti. Büyükurvay, bunun üzerine sürücüye tepki gösterdi. Sinirlenen sürücü, aracı durdurduktan sonra bağırarak, Büyükurvay'ın üzerine yürüdü. "Ben sana iyilik yapıyorum. Sen o durakta inemezdin. Zaten seni bedava taşıyorum" diye bağıran sürücü, Şeyma Büyükurvay'ın araçtan inmesinin ardından kendisi de inerek bağırmaya devam etti. Halkevi durağında yaşanan olayda, durakta bekleyen başka bir kadının sürücüye tepki göstermesi üzerine sürücü aracına binerek yoluna devam etti. Yaşadığı olayı anlatan Şeyma Büyükurvay, "İzmit Kolordu durağından otobüse binecektim. Durağa bir otobüs gelince şoföre gitmek istediğim yerden geçip geçmediğini sordum. Şoför ilk önce bana, 'Geçmez' dedi. Daha sonra 'Neyse bin, geçiyorum' deyince ben de otobüse bindim. Sonradan anladım ki şoför benim otobüse ters istikametten binmeme yol açmış. Benim engelli olduğum için acelem olabileceğini düşünmemiş ya da doğru durağın hangisi olduğunu söylememiş. Ben bunu otobüse bindikten yaklaşık 40 dakika sonra fark edip sorduğum zaman, 'Sen zaten o durakta nasıl inecektin? İnemezdin. Ben sana iyilik yaptım. Neden alınıyorsun? Zaten seni bedava taşıyorum' diye söylemlerle beni küçümsedi. Ben de beni bedava taşımadığını, işini yaptığını söyleyince sinirlendi ve bana bağırmaya başladı. Ben, 'Bana iyilik yapmıyorsunuz. İşinizi yapıyorsunuz' deyince, 'Aracımdan in. Seni istemiyorum' dedi. Ben inmek zorunda kaldım. Bu sırada ayağa kalkıp arkamdan gelerek, bana bağırmaya devam etti. O sırada otobüste 2 ya da 3 kişinin olduğunu düşünüyorum ama kimsenin sesi çıkmadığı için emin de değilim" dedi. Olay sonrasında karakola giderek şikayetçi olduğunu aktaran Büyükurvay, "Otobüsten indiğimde sinirden ve şoktan ağlamaya başlamıştım. O sırada duraktaki bir kadın gelerek bana yardım etti. Ben o kadından plakayı almasını istedim. O sırada şoför bana bağırmaya devam ediyordu. Ben de plakasını almalarını isteyince etrafa, 'Yalan söylüyor. Mağduru oynuyor' diye bağırmaya başladı. Bana yardım eden kadın da ona kızıp bağırınca şoför otobüsüne binip gitti. Ben de karakola giderek ifade verdim. Şikayetçi oldum şoförden. Kocaeli Belediyesi şikayet hattına da şikayette bulunduk ama üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen herhangi bir resmi dönüş gelmedi" diye konuştu. İzmit’te yeni işe başladığını ifade eden Büyükurvay, şöyle konuştu: "Ben Kocaeli'ye taşınalı henüz 3 hafta oldu. Şoförün beni nerede bıraktığını ilk başta anlamadım. Beni Halkevi durağında bırakmış. Gideceğim yere yakın bir yer ama dönüp dolaşıp oraya geldik. Hakaret işittim, şikayetçiyim."

Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 25 bin Euro'ya yükseldi

Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserine sayılı gün kala fiyatı 20 bin euro'dan 25 bin euro'ya yükselen 28 locadan son birkaçının kaldığı belirtildi. ABD'li şarkıcıyı 7 bin lira ödeyerek ayakta izleyecek hayranları için ayrılan biletler de hızla tükeniyor.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek. Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta sahne alacak. 2 saat sahnede olması beklenen sanatçının ekibi konser öncesi otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ve şarkıcı kontrat imzaladı. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez caml kaplı 3 katlı villada kalacak.

Jennifer Lopez'in konser bilet fiyatı ise dikkati çekti. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Jennifer Lopez hayranları, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak.

Sanatçıyı locadan izlemek için ayrılan 28 locadan ise son birkaçı kaldı. Biletin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan loca fiyatları, şu an 25 bin euro'ya yükseldi.