DHA YURT BÜLTENİ - 4

Aylin öğretmen, annesinin ilk görev yeri olan okulu yeniledi

Sinop’ta, öğretmen Aylin Demirhan (39), emekli öğretmen olan annesi Yücel Demirhan’ın (65) ilk görev yeri olan Kılıçlı köyündeki eski okul binasını öğrencileri ile birlikte 4 yılda el birliği ile baştan aşağıya yeniledi. Kütüphaneye dönüştürülen, bilgisayarda konulan okul, çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu.

İstanbul'da özel bir okulda öğretmen olan Aylin Demirhan, emekli öğretmen annesi Yücel Demirhan’ın 1969 yılında ilk görev yeri olan Sinop’un Kılıçlı köyüne gitti. Taşımalı eğitim nedeniyle atıl durumdaki harabeye dönen köy okulunu gören Aylin öğretmen kolları sıvadı, öğrencileri ile harekete geçti. İstanbul'da maddi destek bulan Aylin Demirhan, yaz aylarında gittikleri köyde okulun tadilatı için işe koyuldu. Her yıl belirli sürelerde köydeki okulda çalışan öğretmen ve öğrencileri, çatıyı ve döşemeleri yeniledi, duvarları boyadı, Atatürk büstünü temizledi. Öğretmen ve öğrenciler bu sürede köylüler tarafından evlerinde misafir edildi. Bilgisayar alınan, bağışlarla toplanan kitaplar konulan okul, el birliği ile baştan aşağıya yenilendi. 4 yılda tamamlanan çalışma ile kütüphaneye dönüştürülen okul binası, çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu.

'OKULUN HALİNİ GÖRÜNCE İÇİMİZ ACIDI'

Eski köy okullarını onarıp topluma kazandırmayı amaçladığını belirten Aylin Demirhan, "Burası benim annemin ilk öğretmenlik yaptığı okul. Okulun halini görünce içimiz acıdı. Bende öğretmenim, çalıştığım özel okulda bir proje başlattım. Öğrencilerle hep beraber buraya geldik ve çalışmaya başladık. Gönüllü öğrencilerimizle her yıl köye geldik. Bahçe işleri yapıyoruz. Yiceklerimizi toplayıp yemeklerimizi yapıyoruz. Köylülerin evlerinde konaklıyoruz. Onlarla birlikte yemek yiyoruz. Aynı zamanda köyün eski okulunda çalışıyoruz. Bütün terk edilmiş köy okulları için böyle projeler yapılabilir. Köylere geri kazandırılabilir. Her köyde böyle okul binası var. Kültür merkezi ya da kütüphane yapılabilir. Bir şekilde değerlendirilebilir. Bizim gibi gönüllü öğretmenler, öğrenciler el atabilir. Köylerimizi biraz daha aydınlığa çıkartabiliriz" dedi.

'GÖNÜLLÜ KATILDIM'

Okulun tadilatında çalışan lise son sınıf öğrencisi Zeynep Koçyiğit de 4 yıldır köy okuluna gelerek çalıştığını belirterek “Köy okulunu restore etmek için İstanbul'dan geliyorum. O zaman projeyi duyunca gönüllü olarak katılmaya karar verdim. Projede öncelikle köy hayatını benimsiyoruz. Sadece okul restorasyonu için çalışmıyoruz, aynı zamanda aktivitelerede katılıyoruz. Dört yıldır, okulun önce çatısından başladık. Boyasını yaparak, temizleyerek, kitap bağışlarıyla kütüphane haline getirdik. Köy okullarının genellikle terk edildiğini fark ettikö diye konuştu.

'ONLARI EVİMİZDE MİSAFİR EDİYORUZ'

Kılıçlı köyü sakinlerinden Emin Özmen de harabe haldeki okulun tadilatının yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek "22 yıldır okulumuz harabe içindeydi. Her taraf dökülüyordu. 4 yıldır buraya gönüllü öğrenciler geliyor. Okulun çatısı yenilendi, etraf temizlendi. Bu proje ile birlikte, gençlerimiz kütüphanede vakit geçirmiş olacak. Günümüzde sosyal medya çoğaldı, çocukların biraz daha kitap okuyarak kendilerini geliştirmesi çok güzel. Bende çok mutlu oluyorum, buraya geldiğim anda, anılarım tazeleniyor. Biz köylüler olarak böyle güzel projelerde elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Onları evimizde misafir ediyoruz. Onlara hizmet etmekten keyif ve mutluluk duyuyoruz. Kaderine bırakılmış okullar böyle tekrar hayata kazandırılsın, çünkü orada tarih yatıyor, anılar ve bilgi yatıyor. Harabe okulları mükemmel şekile dönüştüren güzel yüreklere canı gönülden teşekkür ediyorumö dedi.

Öğretmen kızının öncülüğünde yenilenen köy okuluna yıllar sonra yeniden gelen Yücel Demirhan da mutluluk yaşadığını söyledi. Demirhan, “Bu okulun benim için çok ayrı bir yeri var. Yıkılmak üzere olduğunu görünce çok üzülmüştüm. Güzel bir çalışma ile okul yenilendi. Çok mutlu oldumö diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.