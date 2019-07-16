DHA YURT BÜLTENİ - 4

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Haber:Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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Jeofizik mühendislerinden sondaj kuyusu açan mühendislere tepki

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı İbrahim Aybirdi, son dönemde başka alandaki mühendislerin jeofiziğe özgü ve uzmanlık gerektiren cihazları kullanarak vatandaşların tarlalarında su sondaj kuyusu açmasına tepki gösterdi.

Bazı vatandaşların, başka alanlarda çalışan mühendislerin tarlalarında açtıkları sondaj kuyularından su çıkmadığı şikayetinde bulunduklarını söyleyen İbrahim Aybirdi, bu mühendislerin uzman olmadıkları jeofizik alanına müdahale ederek vatandaşı mağdur ettiklerini belirtti. Aybirdi, "Artık bu duruma çözüm yolu bulmak zor. Son zamanların en popüler mesleklerinden biri jeofizik mühendisliği oldu. Bundan bu şekilde faydalanılması kabul edilemez. Yer altı görüntüleme teknolojisinde bilgisayar donanımlı cihazları kullanarak sondaj kuyusu açıyorlar. Lakin bu cihazları kullanmak uzmanlık gerektirir" dedi.

'10 KUYUDAN BİRİNDE SU ÇIKIYOR'

Jeofizik mühendislerinin uzmanlık alanına giren cihazları kullanarak açtıkları sondaj kuyularının 10'undan dokuzunda su çıktığını hatırlatan Aybirdi, bu sayının jeofizik alanında çalışmayıp sondaj kuyusu açan mühendislerde ise 10'da bir olduğunu söyledi. Bir sondaj kuyusunun çiftçiye 20 bin TL ile 100 bin TL arası fiyatlara mal olduğunu kaydeden Aybirdi, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin, açtırdıkları sondaj kuyusundan su çıkmayınca umutları kayboluyor. Bu hayal kırıklığından sonra tarlalarını satan onlarca kişi var. Sondaj kuyusu açtıracak çiftçilerimize en önemli önerim, yanlarına gelen mühendislere mutlaka jeofizik kimlik kartlarını sormalarıdır. Odamız her zaman açık. Gelip her şeyi danışabilirler. Kimse mağdur olsun istemiyoruz. Herkes uzman olduğu alanda iş yapmalı. Aynı hatayı yapmaya devam eden mühendisler için ise elimizdeki raporlarla olayın takipçisi olup hukuki süreci başlatacağız"

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların açtığı sondaj kuyuları

-Mühendisin açtığı, su gelen kuyu

-Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı İbrahim Aybirdi ile röp.

SÜRE:03'48" BOYUT:420 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

