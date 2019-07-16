DHA YURT BÜLTENİ - 4

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı
Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı.
Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.
Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.
İZMİR, (DHA)-
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Rus savaş ve askeri kurtarma gemisi Akdeniz'e iniyor
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 653 borda numaralı 'Uglich' adlı savaş gemisi ile Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 06.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 653 borda numaralı savaş gemisi 'Uglich', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.00 sıralarında, ardından Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi ise saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus gemileri, Akdeniz'e doğru ilerledi.
Rus gemilerine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.
-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus askeri kurtarma römorköründen genel ve detay görüntü.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
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Market gaspçısı tutuklandı
ADANA'da girdiği marketin sahibini bıçakla tehdit ederek, 350 TL gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih A.(32), tutuklandı.
Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan olayda iddiaya göre Fatih A. elinde bıçakla Mustafa Muhammet'e(41) ait markete girdi. Muhammet'i bıçakla tehdit eden Fatih A., kasada bulunan 350 TL'yi alıp, kaçtı. Marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen gasp olayının ardından harekete geçen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Fatih A., Fatih Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakaladı. Polisteki sorgusunda paraya çok ihtiyacı olduğu için gasp olayını gerçekleştirdiğini söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Görüntü Dökümü
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-Zanlının iş yerine girmesi
-Bıçak çekmesi
-Paraları alması ve gidişi
-Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması
-Polis aracına bindirilmesi
-Aracın gidişi
SÜRE: 02'05" BOYUT:232 MB
Haber:Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
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Jeofizik mühendislerinden sondaj kuyusu açan mühendislere tepki
Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı İbrahim Aybirdi, son dönemde başka alandaki mühendislerin jeofiziğe özgü ve uzmanlık gerektiren cihazları kullanarak vatandaşların tarlalarında su sondaj kuyusu açmasına tepki gösterdi.
Bazı vatandaşların, başka alanlarda çalışan mühendislerin tarlalarında açtıkları sondaj kuyularından su çıkmadığı şikayetinde bulunduklarını söyleyen İbrahim Aybirdi, bu mühendislerin uzman olmadıkları jeofizik alanına müdahale ederek vatandaşı mağdur ettiklerini belirtti. Aybirdi, "Artık bu duruma çözüm yolu bulmak zor. Son zamanların en popüler mesleklerinden biri jeofizik mühendisliği oldu. Bundan bu şekilde faydalanılması kabul edilemez. Yer altı görüntüleme teknolojisinde bilgisayar donanımlı cihazları kullanarak sondaj kuyusu açıyorlar. Lakin bu cihazları kullanmak uzmanlık gerektirir" dedi.
'10 KUYUDAN BİRİNDE SU ÇIKIYOR'
Jeofizik mühendislerinin uzmanlık alanına giren cihazları kullanarak açtıkları sondaj kuyularının 10'undan dokuzunda su çıktığını hatırlatan Aybirdi, bu sayının jeofizik alanında çalışmayıp sondaj kuyusu açan mühendislerde ise 10'da bir olduğunu söyledi. Bir sondaj kuyusunun çiftçiye 20 bin TL ile 100 bin TL arası fiyatlara mal olduğunu kaydeden Aybirdi, şöyle konuştu:
"Çiftçilerimizin, açtırdıkları sondaj kuyusundan su çıkmayınca umutları kayboluyor. Bu hayal kırıklığından sonra tarlalarını satan onlarca kişi var. Sondaj kuyusu açtıracak çiftçilerimize en önemli önerim, yanlarına gelen mühendislere mutlaka jeofizik kimlik kartlarını sormalarıdır. Odamız her zaman açık. Gelip her şeyi danışabilirler. Kimse mağdur olsun istemiyoruz. Herkes uzman olduğu alanda iş yapmalı. Aynı hatayı yapmaya devam eden mühendisler için ise elimizdeki raporlarla olayın takipçisi olup hukuki süreci başlatacağız"
Görüntü Dökümü
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-Vatandaşların açtığı sondaj kuyuları
-Mühendisin açtığı, su gelen kuyu
-Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı İbrahim Aybirdi ile röp.
SÜRE:03'48" BOYUT:420 MB
Haber:Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
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