DHA  YURT BÜLTENİ-4

'HEDEFİM OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK' Milli sporcu Vildan Kelek, "Ailemin yanına geldiğim zamanlar cumartesi ve pazar günleri antrenmanlara gidemediğin için ben de burada elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Teknik bir branş olduğu için maalesef malzemelerimizi yanımıza getiremiyoruz. Taş ile çalışıyorum. Tarlada koşuyorum. Nerede düz alan var ise orada yapmaya çalışıyorum. Hedefim ise olimpiyatlarda yarışmak" dedi. Milli Takım Antrenörü Mustafa Erol Karaca ise, "Sporcumuz Vildan Kelek bu yıl ülkemizi Avrupa Atletizm Oyunlarında temsil edecek. Vildan burada önemli dereceler elde etti. Çok kısa bir sürede bir hayli yol aldı. Avrupa Şampiyonasında ben final yapacağına inanıyorum" diye konuştu. Vildan Kelek'in babası Muhittin Kelek ise, "Kızımdan ben birincilik bekliyorum. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracak. Kızımızın her zaman destekçisiyiz. Antrenmanlarında, çalışmalarında, her zaman yanındayız" dedi.

4)557 YILLIK ÜSTÜ AÇIK CAMİDE NAMAZ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda kişi, Kadırga Yaylası açık camisinde bir araya gelerek namaz kılıyor. Bu yıl da Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak, yüzyıllık geleneği sürdürüyor.

Camide ibadet eden Özkan Pekin, üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Bizde bu geleneği nesilden nesile yaşatmak için çocuğumda burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli" dedi.

'GELENEĞİ YAŞATIYORUZ'

Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam âleminin birliğini beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Bizde yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bam başka" diye konuştu.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR'

İzmir'den bölgeyi ziyarete gelen Ali Atalar ise, yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerinden üstü açık camiyi görmeye gelenlerim olduğunu ifade ederek, "Her yıl buraya gelerek yayla yapıyoruz. Bu camide muhakkak ibadet ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon fethi sırasında konaklayıp burada namaz kılmış. Çevresi taştı, duvar sonradan yapıldı. Bu tarihi korumak ve yaşatmak gerekir" dedi.

İnsanların üstü açık camide huşu içinde ibadet ettiklerini söyleyen Ömer Topkara da, "Burada Fatih Sultan Mehmet askerleriyle cuma namazı kıldığı yer. Burası Mekke'den sonra bence en makbul olan bir yerdir. Namaz bitti, birazdan yağar, namaz sırasında ama etkilenmez insanlar. Burada huşu içinde ibadet ediliyor. Sırf burada namaz kılmak için yoğun ilgi var" diyerek herkesin üstü açık camiyi ziyaret etmesini tavsiye etti.