DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 5 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor. Düzce'de Çarşamba günü meydana gelen selden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü yapılan aramalarda, eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Fatma Töngel, önceki gün toprağa verildi. Dün de Cengiz Töngel'in (53) cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Hem karada hem derede hem de havadan drone ile yapılan çalışmalar, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede ve Kıran Deresi ile Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyi karış karış arıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya özenle bakarak kayıplara dair bir iz arıyor. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi, bölgedeki her çalının altına bakarak arama çalışmasını sürdürüyor.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle sahillerin ağaçlarla dolması, sahil kesimlerinde denizin çamur rengine bulanması nedeniyle 2'nci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Plajlara, '18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır' tabelaları konuldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla doldu ve kanalizasyon kaçağına karşı halkımızı ve gelen turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladıkö dedi. Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Detaylar Görüntü Dökümü-2:

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-Sahilden görüntüler

-Ağaçlarla dolan denizden görüntü Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ-Ayşenur YAMAN/DÜZCE,(DHA) ================================================ 2)LİCE'DE 1 MİLYON 378 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 ayrı noktada toplam 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik-05 Özel Birlik Operasyonu' 21 Temmuz 2019 Pazar günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 17 ayrı noktada 1 milyon 378 bin 700 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 750 metre uzunluğundaki su hortumu ile su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri numunelerinin alınmasının ardından malzemelerle birlikte yerinde imha edildi. Hint keneviri tarlasında çalıştığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri kapsamında ise yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarından olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan B.D. ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından olmak üzere 6 suçtan aranma kaydı bulunan B.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: DİYARBAKIR,(DHA) ================================================ 3)LEYLEK İLE ÇİFTÇİNİN TARLA MESAİSİ Sivas'ın Gölova ilçesinde tarlasında traktör ile hasat yapan çiftinin peşinde dolaşarak karnını doyuran leylek ilgi çekti.

İlçeye bağlı Dikköy'de yaşayan Şükrü Keleş (58), buğday ektiği tarlasında hasat yaptı. Traktörü ile biçtiği buğday saplarını toplayan Keleş'e, köy yakınlarında yuvası bulunan leyleğin de eşlik etmesi dikkat çekti. Traktörün buğday saplarını sürükleyerek topladığı yerleri takip eden leylek, ortaya çıkan çekirge ve böcekleri yiyerek karnını doyurdu. Çiftçi ile leyleğin birbirini rahatsız etmeden kendi işlerine devam etmesi çevreden geçenlerin ilgisini çekti.

Buğday hasadı yaptığını ifade eden Şükrü Keleş, "Leylek de bana tarlada eşlik ediyor. Ben buraya geldiğim zaman o da kısa bir süre sonra peşimden buraya geldi. Şimdi tarlada beni takip ediyor. Ben biçtiğim buğdayları toplarken, o da altından çıkan çekirgeleri topluyor. Tarlada olması, bana eşlik etmesi benim için de şenlik. En azından canım sıkılmadan çalışıyorum" dedi.

Bir süre Keleş'i takip eden leylek, çevredekilerin yaklaşmaya çalıştığını fark edince uçarak yuvasının yolunu tuttu.