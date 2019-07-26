DHA YURT BÜLTENİ-4

1)İZMİR'DE PALET DEPOSUNDA YANGIN İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir palet deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. Bornova ilçesine bağlı Pınarbası semtindeki bir palet deposunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Paletlerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangını söndürmek için fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı. Yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da buradan tahliye edildi. Görüntü Dökümü

------------------------

- Yangından görüntü Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Menmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ============================================ 2)SURİYELİLERİN BAYRAM İZDİHAMI KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında izdiham oluştu.

Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Geçiş saatinin başlamasıyla birlikte kalabalık, kapıya yöneldi ve izdiham oluştu. İzdiham sırasında bazıları ezilme tehlikesi geçirdi.

Öte yandan geçişlerin başladığı 4 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak, Suriye'ye gidenlerin sayısının 3 bine ulaştığı öğrenildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- ============================================= 3)KAÇAK SİLAH İMALATI YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI KONYA'da kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Polis baskınını önceden haber alabilmek için polis telsizi dinleyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine imalathaneyi 3 ay boyunca takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Geçen çarşamba günü düzenlenen operasyonda Abdurrahim H., Mehmet S., Abdurrahman U., Adem S. ve Reşat K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 adet tabanca sürgüsü, 1 adet torna makinası, 1 adet oksijen kaynak makinası, 1 adet sanayi tipi oksijen tüpü, 3 adet tabanca üst takımı, 5 adet tabanca namlusu, 21 adet tetik mekanizması ile imalatta kullanılan diğer çok sayıda alet ve malzemeler ele geçirildi.

YAKALANMAMAK İÇİN POLİS TELSİSİ DİNLİYORLARMIŞ

Şüphelilerin kurusıkı tabancaları, gerçeğe dönüştürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin polis baskınını önceden bilebilmek için içerisine polis frekansı yüklü ve aktif halde olduğu belirtilen telsizde ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------ -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi (Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA) ===============================================

4)TABANCA İLE OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ ADIYAMAN’da sokakta otururken yanındaki tabanca ile oynayan B.Y.,(19), silahın ateş alması ile arkadaşı Murat Kökoğlu'nu (19) başından vurdu. Hastaneye götürülen Kökoğlu, yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile boş bir arazide oturan B.Y. yanındaki tabancayı çıkararak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi karşısında oturan arkadaşı Murat Köklüoğlu’nun başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kökoğlu, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Genç adamın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, arkadaşının ölümüne neden olan B.Y. gözaltına alarak emniyete götürdü. Görüntü Dökümü

------------------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg önünde bekleyenler

- Acil servis

- Genel ve detay görüntü