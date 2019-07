DHA YURT BÜLTENİ-4

BARONUN GİZLİ YAZIŞMASI: SİNİRLER ÇELİK GİBİ OLMALI

Polis ekiplerince deşifre edilen Mehmet Zeki Fidan ile Saruhan Özçelik'in Erzurum'da yakalanan uyuşturucu madde nakli sırasında yaptığı mesajlaşma şöyle: Mehmet Zeki Fidan: X-ray'a girip çıkmış bu kısım, beni mutlu etti. Demek ki projeyi doğru düşünmüşüm. Sakin olmayan kaçakçılık yapamaz. Sinirler çelik gibi olmalı, kızsan dahi kızdığım konuyu not ederim. Kişilerin eksiği olmuşsa kişileri, yok planda hata varsa aksama sebebi farklı ise onu not ederim. Sıkıntı sebebi ne ise onu onanırım. Saruhan Özçelik: Zor abi onların da işi kolay değil, ama dediğin gibi soğukkanlı olmak iyidir her zaman. Mehmet Zeki Fidan: Rahat ol abim, her anını yaşıyorum ve takibindeyim.

'TENÖR MÜZİK İBARESİ'

Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Zeki Fidan iddianamede yer alan ifadesinde ise kendini, "Bu telefon piyasada normal satılan bir telefon. Telefon içerisinde var olan mesaj programı ise telefona özel olarak üretilmiş bir programdır. Bu program kişiye özel değildir. Telefonu satın alan herkes bu programı kullanabilmektedir. Ajanda kayıtları uyuşturucu ile ilgili değil. Tenör ibaresi bir müzik tabiri olarak kişinin sesi ile ilgili bir kavramdır. Yanlarındaki rakamlar ise bana bir tanıdığımın ricası üzerine onun tanıdıklarına Almanya'da yaptırmış olduğu ses ölçümünün neticeleridir. Mavi ve siyah kelimeleri ise muhtemelen bu şahıs tarafından bana verilen ve o kişilere ait kasetlerin renklerini ifade etmektedir. 3 çuv ve 2 çuv ibareleri ise muhtemelen İngilizce veya Almanca birer tabirdir" diye savundu.