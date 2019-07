DHA YURT BÜLTENİ - 4

Termal, mermer, sağlık ve lezzetin yanı sıra sporun da merkezi olma yolunda ilerleyen Afyonkarahisar, yurt içi ve dışından pek çok takımın tercih ettiği kamp merkezi oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, "Sezon başı kamp çalışmaları için ilimizi ligler başlayana kadar 70'in üzerinde takım kamp için tercih etmiş olacak ve bağlantılar o şekilde" dedi. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde bulunan futbol sahaları özellikle yeni sezon hazırlığındaki futbol kulüplerinin ilgisini çekiyor. Termal oteller bölgesinde yer alan antrenman sahaları futbol kulüplerinin uğrak noktası olma yolunda ilerliyor. Süper Lig'den Göztepe ve Yukatel Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'den Eskişehir, Altay, Menemen Belediyespor, 2 ve 3. liglerden takımların yanı sıra yurt dışından da futbol kulüpleri kamp için Afyonkarahisar'ın yolunu tuttu. Sezon başına kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak takım sayısının 70'i bulacağı belirtildi. SAYI HER GEÇEN YIL ARTIYOR Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin birçok alanda merkez konumunda olduğunu söyledi. Spor tesisleriyle de birçok kulübün sezon başı kampı için Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini kaydeden Mehmet Zeybek, spor tesislerinde yapacakları yeni düzenlemelerle Afyonkarahisar'ı ilk tercih edilen merkez haline getirmek istediklerini vurguladı. Tarih, kültür, termal, sağlık ve lezzet gibi birçok alanda turistik özelliklere sahip olan Afyonkarahisar'ın sportif anlamda da bir cazibe merkezi olmaya aday olduğunu ifade eden Zeybek, belediye olarak yeni düzenlemelerle zirveye yerleşmek için çalışma yapacaklarını söyledi. Zeybek, "Spor merkezleriyle ilimiz gerek yurt içindeki kulüpler gerekse yurt dışındaki kulüplerin gözdesi olmaya aday. 2019- 2020 sezonu kamp çalışmaları için ilimize üst düzey kulüpler kamp çalışması yapmak için iştirak ediyor. Sezon başı kamp çalışmaları için ilimizi ligler başlayana kadar 70'in üzerinde takım kamp için tercih etmiş olacak ve bağlantılar o şekilde" dedi. 'TESİSLERİMİZİN STANDARDINI YÜKSELTECEĞİZ' Önümüzdeki sene kamp dönemi öncesinde bazı değişiklikler yapacaklarının altını çizen Başkan Zeybek, "Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ve Göztepe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Altay ilimizde. 2. Lig ekiplerinden de takımlarımız kamp için ilimizi tercih etti. Organizatörlerle yaptığımız görüşmelerde Afyonkarahisar'ın iklim olarak takımların kamp yapmasına en uygun illerden bir tanesi olduğunu ifade ettiler. İnşallah takımlarımızın kampları bittikten sonra da kamp alanlarını gelecek sezona yeniden düzenleyerek standardını yükseltmek için gayret sarf edeceğiz. Böylece Afyonkarahisar'ı özlenen ve arzu ettiğimiz spor turizm merkezi haline elbirliğiyle getireceğiz" diye konuştu. YERLİ VE YABANCI 70 TAKIM KAMP YAPACAK Afyonkarahisar'da kamp yapan takımların kamp programlarını organize eden Yusuf Hamarat, Afyonkarahisar'ın bu alanda doğru ve emin adımlarla zirveye yürüdüğünü söyledi. Hamarat, şöyle dedi: "Afyonkarahisar'da şu an 2 Süper Lig takımımız kamp yapıyor. TFF 1. Lig'den 6 takımımız, yurt dışından şu an 4 takımımız var. Kamp programını Afyonkarahisar'da yapmak için gelecek olan 1. Lig takımlarımız var. Bir de Fas Süper Lig takımlarımızdan da kamp için Afyonkarahisar'ı tercih edecek takımlar var. Sonuç olarak Süper Lig, TFF 1. Lig ve yurt dışından gelecek olan ortalama 14 takımımız mevcut. 2. Lig ve 3. Lig'in periyodu da eylül ayında başlayacağı için temmuz ayı sonu ve ağustos ayından itibaren de 2. ve 3. Lig takımlarının da kamp çalışmalarının başlamasıyla toplamda 70 takımın kampını Afyonkarahisar'da yapmış olacağız." 'ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR' Afyonkarahisar'ın 2016 yılından bu yana çıkış yakaladığını ve kamp merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Yusuf Hamarat, "Afyonkarahisar 2016 yılında bilindiği üzere spor kompleksinin tamamlanmasının ardından spor turizminde her yıl üzerine koyarak giden bir kentimiz oldu. Tabii ki tesislerin tanıtımı ve bizim de kulüplerle olan temaslarımızın da katkısıyla önemli bir seviyeye geldi. Afyonkarahisar, spor turizmi ve spor merkezi olma yolunda yürüyen ve bir segment alarak çıkış yapmaya devam ediyor" dedi. 'TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ KAMP MERKEZİ OLACAK' Yurt dışında kamp yapan kulüplerin birçoğunun memnun olmadığını ve yüksek rakamlarla kamp maliyetlerinin arttığını dile getiren Yusuf Hamarat, takımların Afyonkarahisar'ı neden tercih etmeye başladığını şöyle anlattı: "Takımların hazırlık maçları oynadıkları sahalar ve zeminlerin ne kadar elverişli olduğunu görüyorsunuz. Takımların antrenman ve maç yapabilecekleri sahalar, konforlu ve kaliteli otelleri, lezzetli yemekleriyle çok daha huzurlu bir ortam sağlıyor. Sonuç olarak yurt dışına kampa giden takımların çoğu memnun olmazken, Afyonkarahisar'a gelen takımlarımız çok memnun. Afyonkarahisar her geçen gün bu alanda gelişiyor ve büyüyor ama yetmez. Afyonkarahisar'ın, Türkiye genelinde özellikle spor turizminde kamp merkezi olması ve ilk sıraya oturması için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl için 5 tane de projemiz var. Bu projeleri de tamamladıktan sonra 2020 ve 2021 yılından itibaren Afyonkarahisar, Türkiye'nin vazgeçilmez kamp merkezi olacaktır."

