DHA YURT BÜLTENİ - 4

Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet Gaziantep'te, 'yeşil altın' denilen Antep fıstığının hasadı yaklaştıkça tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 15- 20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece- gündüz nöbet tutuyor.

Son yıllarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle gündemden düşmeyen Antep fıstığında, hasat dönemi yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan 15- 20 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat döneminde kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 7 gün, 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

Karkamış'ta yaklaşık 220 dönüm fıstık bahçesi bulunan Mehmet Ünal, hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçilerle çalışmak olduğunu belirtti. Hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını ifade eden İnal, şunları söyledi:

"Fıstığın yetişmesi için 15 yıl bekliyoruz, yetiştikten sonra da hırsızlar gelip çalıyorlar. Bu nedenle biz re 220 dönümlük fıstık arazimizi koruması için bekçi tutuyoruz. Burada jandarmalarda bekçilerimizle iletişim halinde oluyorlar. Sürekli devriye atıyorlar. Buraya gözetleme kulesi yaptık. Bekçilerimiz buradan tüm araziyi görüyorlar. Hırsızları görünce öncelikle düdük çalarak ikaz ediyorlar. Olmazsa hava ateş açarak önlem alıyorlar. Daha sonra da jandarma ekiplerini çağırarak gerekli işlemleri yapıyorlar. Hırsızlar bekçi olmayınca kendi malları gibi gelip çalıyorlar. Hatta bekçi varken bile çeşitli silahlarla gelip çalıp götürebiliyorlar."

Arazilerde bekçilik yaptığını dile getiren ve 24 saat nöbet tutuklarını ifade eden Müslüm Ünal ise "Burada bekçilik yapmaya yeni başladım. Burada insanlar bize güveniyorlar, biz de elimizden geleni yapıyoruz. 7/24 gerekirse uykusuz kalıyoruz. Burada çok sıkıntı çekiyoruz. Mal sahipleri burada yıllarca emek vererek çalışıyorlar. Hırsızlarda bir anda gelip bunları alıp götürüyorlar. Sağolsun jandarma ekiplerimiz de devriye atıyorlar. Buraya tanıdık olamayanlar yaklaşamıyor. Gelen tanıdıklar da telefon açıp haber ederek buraya geliyorlar. Biz şüpheli birilerini görünce düdük çalışıyoruz, daha sonra uyarı ateşi açıyoruz. Fıstık işi Temmuz- Ağustos civarında başlayıp Eylül ayında son buluyor biz de Aylık 3 bin 3 bin 500 lira civarı ücret alıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fıstık tarlası

- Bekçilerin araziyi kontrol etmesi

- Düdük ve tüfekle uyarı yapılması

- Gözetleme kulesi

- Mehmet Ünal ile Röp.

- Müslüm Ünal ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 690 MB Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) =================== Dünyada sadece Denizli'de, ancak nesli tehlike altında DÜNYADA sadece Denizli'nin Tavas ilçesinin Akdağlar Çakıroluk Mevkisi'nde yaşayan ve nesli tükenmekte olan 'Rana Tavasensiz' adlı endemik türün yani Türkçe ismiyle 'Tavas kurbağası'nın koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Tavas ilçesindeki Akdağlar'ın yaklaşık 1700 metre rakımlı Çakıroluk Mevkisi'nde yer alan sulak alanda yaşayan Tavas kurbağaları, 1960 yılında Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Baran tarafından bulunup, bilim dünyasına tanıtıldı. Yeni bir endemik tür keşfeden Baran, dünyada sadece bu bölgede yaşadığı tespit edilen kurbağaların ismini 'Rana Tavasensiz' Türkçe adıyla yaşadıkları yerin ismi olan 'Tavas Kurbağası' koydu. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyeleri Zooloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Düşen, Botanik ve Sistem Uzmanı Prof. Dr. Olcay Düşen ile Ekolog Prof. Dr. Eyüp Başkale, 2010 yılında bölgede tekrar inceleme başlattı. Yapılan bilimsel araştırmada, Tavas kurbağalarının sayılarının oldukça azaldığı ve neslinin tükenmekte olduğu belirlendi.

NESLİ YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA

Kısa adı IUCN olan Dünya Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından da yapılan bildiride ise Tavas kurbağasının neslinin tehlike altında olduğu belirtildi. Tavas ilçesi Akdağlar'da 10 dekar sulak alanda 100 kadar yaşadığı tespit edilen endemik türü korumak için akademisyenler harekete geçti. Kurbağaların korunması ve neslinin yaşatılabilmesi için Pamukkale Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ise eylem planı hazırlıyor. Plan kapsamında, ilk olarak bölgeye tabela asıldı. Ardından kurbağaların yaşadığı alan, her türlü dış etkene karşı tel örgülerle kapatılarak korumaya alınacak.

'BU NESLİN TÜKENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Kurbağaların yaşadığı alanda inceleme yapan Prof. Dr. Serdar Düşen, bölgede çok sayıda av tüfeği fişekleri ile piknik malzemesi atıkları olduğunu ayrıca off-road ve motokros araçlarla bölgeye gelenlerin kurbağaların yaşam alanlarına zarar verip, yok olmalarına ön ayak olduklarını söyledi. Prof. Dr. Düşen, Tavas kurbağalarının bu alanda yaşamlarını sürdürmelerinin mucize olduğunu dile getirdi. Türün neslinin tükenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Düşen, şunları söyledi:

"Burada izleme çalışmaları yapacağız. En az 5 yıllık bir izleme planı var. Belirli zamanlarda bu hayvanın üreme aktiviteleri, birey sayımları yapılacak. Gözlemlerimiz raporlanacak. Biz koruma altına aldıktan sonra Tavas kurbağasının sayısının çok daha artacağını öngörüyoruz. Bu çevrede avcılık faaliyetleri var. Kontrolsüz off-road ve motokros faaliyetleri yapılıyor. Bunlar doğa tahribatına yol açıyor. Bunun yetkililer tarafından önüne geçilmesi lazım. Hayvancılık faaliyetleri de bu havzaya ve hayvanların yaşamına çok ciddi tehdit oluşturuyor. Amacımız bu türü bir sonraki kuşaklara aktarmaktır. Bu bizim bu ülkeye olan en önemli borçlarımızdan birisidir."

EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hamdi Akan ise, Tavas kurbağalarının yaşam alanının korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl, tür eylem planı yapılıyor. 2019 yılında Rana Tavasensis'in tür eylem planı yapılacak. İlimizde 3 yıldır devam eden biyolojik çeşitlilik projesi vardı. Bu kapsamda bu yıl, Tavas kurbağasının tür eylem planını yapıyoruz. Kasım ayında planımız sonuçlanacak. Ekim ayında da yapılacak olan çalıştayla, Tavas kurbağasının bu alandaki yaşam koşulları korunması ve devamlılığı için nelerin gerekli olduğu tespit edilecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bilim adamlarının bölgede inceleme yapması

- Kurbağadan detay görüntüler

- Alandan detay görüntüler

- Kurbağadan yakın plan detay görüntüler

- Prof. Dr. Serdar Düşen'in kurbağayı incelemesi

- Arazideki tüfek kartuşlarından ve atıklardan detay

- 4x4 araçlarla tahrip edilen alandan görüntüler

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hamdi Akan'ın konuşması

- Prof. Dr. Serdar Düşen'in konuşması Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ===================== Adana'da 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj kapağına gizlenmiş 40 bin uyuşturucu hap bulundu. Sürücü Volkan B. (21) gözaltına alındı.

Polis ayrıca Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuştucuru satıcıları Mikail B. ve Sedat K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinden sentetik uyuşturucu çıktı.

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeğinin arabada arama yapması

-Bagaja tepki vermesi

-Bagaj kapağından çıkan uyuşturucu dolu paketler

-Polisin eve girmesi

-Yatağın bazasındaki uyuşturucu dolu paketler

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi, çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi SÜRE:03'16" BOYUT:362 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ================= Cip safari turlarına Arap ilgisi Marmaris'in doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı sunan cip safari turlarına, Arap turistler ilgi gösteriyor. Arap turistler, cipte su tabancalarıyla su savaşı yaparak eğleniyor.

Marmaris'te 4 x 4 arazi araçlarında 4- 10 kişiden oluşan gruplarla yapılan safari turlarında, her şirketin kendisine göre bir parkuru var. Kişi başı 50 ya da 100 lira karşılığında saat 10.00'da başlayan turlar, genelde toprak yollarda geçiyor. Adrenalin tutkunlarının tercih ettiği turlarda araç içinde su savaşları yapılıyor, öğle yemeği molasıyla yorgunluk atılıyor. Kızkumu Plajı ve Turgut Şelalesi arasındaki parkurda ise keyifli anlar yaşanıyor. Cip safari çalışanları, turistlerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki manzaraya hakim tepelerde gün batımının seyri ile son buluyor.

Kentte tatillerini geçiren başta Lübnan, İran, Irak ve Ürdün olmak üzere farklı Arap ülkelerden gelen turistlerin, safari turlarına ilgisi dikkat çekti. Arap turistlerin cip safari turlarına, son 2 yıldır daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi. Arap turistler, su tabancaları ile cip içinde yakınlarındaki cipte bulunanlarla su savaşı yaparak, eğleniyor. Tur şirketlerinin bölgeyi tanıtmaları ve her şey dahil sisteminin uygun olmasının Arap turistlerin ilgisini daha da artırdırdığı kaydedildi.

Cip safari turu düzenleyen Mehmet Gümüş, "Turlarımız Marmaris ilçe merkezinden başlıyor. Turistlerimizi Turgut Şelalesi ve Kızkumu Plajı'na götürüyoruz. Eğlenceli bir tur olduğu için ilgi büyük oluyor. Safarinin turizme büyük katkısı var. Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını herkese göstermiş oluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su szavaşlarından görüntü

-Cip ile yolculuk yapan turistlerin görüntüsü

-Turistlerin ciplerden inmesi

-Ciplerin park halindeki görüntüsü

-Cip safari turu düzenleyen Mehmet Gümüş ile röportaj Haber -Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA) =================== 76 yaşında, attırdığı kulaçlarla insanları hayata motive ediyor İzmir’de yüzme antrenörlüğü yapan Üstün Erek (76), yıllardır birçok şampiyonluk kazanmış başarılı yüzücüler yetiştirdi. Haftada 3 gün yüzücülere eğitim veren Erek, yaşına rağmen 48 yıldır hiç aksatmadan yüzme sporuna katkı sağlarken, attırdığı kulaçlarla insanların hayatını değiştirip, onların yaşama sarılmasını sağlıyor.

İzmir’de yaşayan TCDD'den memur emeklisi Üstün Erek, 1971 yılında yüzme antrenörlüğü yapmaya başladı. 7’den 70’e birçok kişiye gönüllü yüzme dersi veren Erek’in, 48 yılda şampiyonluklar kazanan yüzlerce öğrencisi oldu. Türk milli takımına da birçok sporcu kazandıran Erek’in öğrencileri Balkan Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Avrupa ve okullar dünya şampiyonalarında yarıştı. Halen Narlıdere olimpik yüzme havuzu ve Dokuz Eylül Üniversitesi yüzme havuzunda yetişkin master yüzücülere haftanın 3 günü ders veren Erek, yüzmenin kendisinde çok büyük bir yeri olduğunu söylüyor. Yüzme sporuna kendini adayarak, yıllardır yılmadan sporcu yetiştiren Erek, aynı zamanda İzmir Yüzme İhtisas Kulübü’nün master yüzücülerine de destek oluyor.

ESKİ YÜZÜCÜLER SPORU BIRAKMIYOR

Kendi torunlarına da ders verdiğini anlatan Erek, "2011’den sonra 35 yaşın üstündeki masterlara eğitim vermeye başladım. 84 yaşında da talebemiz var 79 yaşında da. Yıllarca yüzen insanların tekniklerini geliştiriyoruz. İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde 10’a yakın profesör talebem var. Antrenörlüğü seviyorum, insan severek bir işi yaparsa başarılı olur. İzmir Yüzme İhtisas Kulübü olarak Uluslararası Master Turnuvası’nda 19 kişi ile 44 madalya alarak şampiyonanın birincisi olduk. Daha önce Alsancak’taki kapalı yüzme havuzunda ders veriyordum, fakat şimdi orası boşaltıldı ve atıl bir halde duruyor. Havuzumuzu tekrar istiyoruz" dedi.

'YÜZME SPORU SAĞLIĞIMI GERİ VERDİ'

İzmir Yüzme İhtisas Kulübü sporcularından kalp pili taşıyan Levent Karagözcük, "Ağır bir kalp rahatsızlığım var. Kalp nakil hastasıydım, daha sonra yüzme sporu sayesinde bu gruptan çıktım. Yüzme sporu bana sağlığımı geri verdi" dedi. Elvin Karagözcük Özyavuzgil ise, "Gençlik dönemlerimde milli takımla yüzdüm. 2011’den sonra da Üstün Hocam'ın ders verdiği master takımına girdim. Bugüne kadar birçok Türkiye rekoruna imza attım. Bu sene farklı branşlarda 7 rekor kırdım. 19 madalya kazandım" diye konuştu. Yüzme sporcusu oğlu Timur Akıncı’yı 4 sene önce kaybettikten sonra 2 yıl önce yüzmeye başlayan 76 yaşındaki Helga Akıncı ise, Aquamasters ve Master Yüzme Şampiyonaları'na katılan en yaşlı kadın sporcusu seçildi. 2 senedir İzmir Yüzme İhtisas Kulübü’ne dahil olan Akıncı’nın 50 metre kurbağalama stilinde kendi yaş grubunda 2 Türkiye rekoru var. Oğlunun ölüm yıl dönümü olduğu için üzüntü içinde olduğunu söyleyen Akıncı, "Yüzme her derde deva. Oğlumun anısını yaşatmak çok güzel bir duygu" dedi. Gençliğinde birçok rekor kırmış olan, 1955 yılından bu yana yüzen milli sporcu Yıldırım Karakaplan (78), "İzmir Yüzme İhtisas Klübü’nün en yaşlı yüzücüsü olarak, Üstün Hocamızın antrenörlüğünde yüzme sporuna hizmete devam ediyorum" diye konuştu.