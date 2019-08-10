DHA YURT BÜLTENİ - 4

TATİLCİLER, KOCAELİ’DE YOLLARI KİLİTLEDİ Kurban Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde trafiği kilitledi. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda trafik yavaş ilerlerken, arıza yapan araçlar ve maddi hasarlı kazalar zaman zaman ulaşımı durdurdu.

Dün mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşım yavaşladı. İzmit’ten Gebze’ye kadar oluşan kesimde de yoğunluk yaşanırken, özellikle İzmit’te Korutepe ve Gültepe ile viyadükler kesiminde araçlar adım adım ilerledi. TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluktan kaçan sürücüler ise D-100 Karayolu’nu kullandı. D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir istikametine gidecek olanlar, Osmangazi Köprüsü’nü kullandı. Osmangazi Köprüsü’nde de yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı.

Görüntü Dökümü:

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-TEM Otoyolundan drone ile görüntü

-TEM Otoyolundan detaylar

-D-100 Karayolu’ndan görüntü

-Osmangazi Köprüsünden görüntü HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ========================================= İZMİR-ANKARA KARAYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU İzmir- Ankara karayolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı arifesinde yola çıkan tatilciler, İzmir-Ankara karayolunda Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde yoğunluğa neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği karayolunda, İzmir'den Eskişehir, Ankara ve Konya'nın yanı sıra Uşak, Antalya gibi illere giden sürücülerin yolculuğu çileye döndü.

Bayram yoğunluğu nedeniyle alarma geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Derbent, Avşar, Ergenekon, Üzümlü, Irlamaz Kavşakları gibi önemli noktalarda önlemlerini arttırdı. Görüntü Dökümü:

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- İzmir-Ankara Karayolu'nun turgutlu kesimindeki araç yoğunluğundan görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ======================================= BİÇERDÖVERİN AKSI KOPTU, YOL ULAŞIMA KAPANDI Nevşehir'in Göreme beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir ile Göreme arasındaki yolun belde girişi bölümünde meydana geldi. Caner Bayrak yönetimindeki 500212011 plakalı biçerdöverin arka aks bölümü koptu. Kopma nedeniyle biçerdöverin ön biçme aparatı da yerinden çıktı ve yol kenarındaki kayalığa çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, biçerdöverin vinç yardımıyla kaldırılması ardından yeniden açıldı. Görüntü Dökümü:

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-Göreme girişinde AKS'ı kopan biçerdöverden genel ve detay görüntü

-Jandarma ekiplerinin sürücüyle konuşması

-Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden genel görüntü

-Biçerdöverin kopan parçasının vinç yardımı ile yol kenarına çekilmesi

-Yol trafiğe açıldıktan sonra uzun araç kuyruğundan genel görüntü

Haber-Kamera: NEVŞEHİR, (DHA) ================================ SURİYELİ SAVAŞ MAĞDURU 3 AİLEYE BAYRAM YARDIMI İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ile Fetih-Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki savaş mağduru siviller için Kurban Bayramı öncesinde 60 araçlık yardım gönderildi.

Suriye'nin İdlib kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelere kamplara yerleşen siviller için düzenlenen yardım konvoyundaki araçlarda, 3 bin adet gıda kolisi, 200 adet çadır, 25 ton un ve 50 ton temiz içme suyu bulunduğunu söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, "Yalnız Değilsinizö yardımların savaş mağduru sivillere gönderildiğini belirtti.

Altun, son dönemlerde Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 500 bin kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındığını belirterek, "Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, çok zor günler geçiriyor. Biz de bu nedenle Fetih-Der'in de destekleriyle 60 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Yardım araçlarında bulunan malzemelerle savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmayı ümit ediyoruzö dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, bombaların altında yaşam mücadelesi veren İdlib halkının sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için yardım konvoyu düzenlediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Şuayip Altun açıklaması

-yardım araçları

-detayları Haber, Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ================================== İŞ İNSANINI DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ SAHTE 2 MİLYON DOLARLA YAKALANDI Mersin’de, ucuz dolar vaadi ile kandırdıkları Suriye uyruklu iş adamının 10 bin dolarını alıp yerine sahte 20 bin dolar verdikleri iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde meydana gelen olayda bir şüpheli, Irak ve Libya’dan getirdikleri çalıntı doları, seri numaralarının Türkiye’de bilinmemesi nedeni rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyerek, iş adamı N.E.’den 10 bin dolar alıp, 20 bin dolar verdi. Bir süre sonra kendisine verilen dolarların sahte olduğunu anlayan iş adamı, polise şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonunda kimliklerini belirlediği şüpheliler G.A., A.H., M.G. ve A.İ.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan arama sahte 2 milyon dolar, sahte 223 bin TL ile altın suyuna batırılmış 60 kilogram bakır, 13 bin dolar ve 2 tabanca ele geçirdi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Ele geçirilen paraların genel görüntüsü

- Yazıcıdan ve sahte dövizlerden detay görüntü

- Bakırların genel ve detay görüntüleri

- Zanlıların emniyetten çıkarılıp polis aracın bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ======================== HERNANDEZ, 72 BİN 500 ECSTASY HAP BULDU Mersin bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin merkez Yenişehir ilçesi Mersin Üniversitesi Caddesi’ndeki bir kafeteryada bulunduğunu saptadı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, şüpheli İ.B., M.V. ve M.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait otomobilde, eğitimli narkotik köpeği 'Hernandez' ile arama yapıldı. Aramalarda, bir koli içerisinde 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Köpeğin araca tepki vermesi

- Araçta uyuşturucu bulunması

- Uyuşturucunun genel ve detay görüntüleri

- Köpeğin görüntüleri Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ========================== BU HAVUZDA ZİYARETÇİLER KENDİNİ 'KRAL' GİBİ HİSSEDİYOR Antalya’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor. Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 4 ile 1,5 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri büyülüyor. 'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Son yıllarda bölgeye ilginin çok arttığını belirten profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, Uçansu şelaleleri ve Kral Havuzu'nun sıcak yaz günlerinde en tercih edilir rotalar arasında yer aldığını söyledi. Yerli ve yabancı turistin çam ağaçlarıyla kaplı orman içindeki şelalelere ve doğal havuza büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Gök, bu saklı güzelliklerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Gök, “Maalesef yoğun ilgi gören doğal güzellikler, kısa süre sonra kirletilmeye başlanıyor. Ziyaretçilerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Yanlarında getirdiklerinin çöplerini yine yanlarında götürürlerse bu güzelliklerin temiz kalmasını sağlamış oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Havuzlardan görüntü

- Yüzünler

- Alandan drone görüntüleri HABER: Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) ========================== 'BAYRAM HARÇLIKLARINIZLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA HEDİYE EDİN' Edirne'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, Kurban Bayramı'nda çocukların bayram harçlıklarıyla mama alarak ya da derneğe bağışta bulunarak sokak hayvanlarını sevindirebileceklerini söyledi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yardıma ihtiyacı olan tüm sokak hayvanlarına kucak açtıklarını belirterek, "Keşan ve çevresinde yaralı, kanserli, uyuz ve kırıkları olan sokak hayvanlarını himayemize alarak, onları tedavi ettiriyoruz. Bunun dışında dışarıya ya da ormanlara atılan yeni doğum yapmış sokak hayvanlarını ve yavrularını alıyoruz. Yavrulara bakıyor, büyütüyor ve sahiplendirmeye çalışıyoruz. Fakat bir avuç insandan oluştuğumuz için bunun zorluklarını yaşıyoruz. Şimdiye kadar bine yakın hayvan tedavi ettirdik. Bizim beklentimiz mama ve tedavileri için bize yardımcı olunması. Bize dernek adına, devletin vermiş olduğu bir hesap numaramız var. Oraya bağış yapabilirler" dedi.

'BAYRAM HEDİYESİ OLARAK MAMA GETİRİN'

Kurban Bayramı'nda çocukların bayram harçlıklarıyla mama alarak, sokak hayvanlarını sevindirebileceklerini ifade eden Cebeci, "Bayram geldi. Çocuklarımızı, aile büyüklerimizi sevindiriyoruz. Ama sokaktaki sahipsiz canları neden sevindirmiyoruz? Çocuklarınıza bunu aşılayabilirsiniz. Çocuklar, bayram harçlıklarıyla köpeklere, kedilere mama alabilirler ya da bize bağış yapabilirler. Lütfen bize bayramda, bayram hediyesi olarak mama getirin yada bağış yapın. Lütfen el birliği içerisinde olalım. Amacımız can kurtarmak. İnsan canı da, insan canı da aynı, değişen bir şey yok" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Köpeklere bakan çocuklar

-Annesini emen yavru köpekler

-Kulübede uyuyan köpek

-Veterinerin köpeklerle ilgilenmesi

-Barınak genel gör.

-Barınaktaki köpekler

-Dernek Başkanı Sevinç Cebeci röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- =============================== KADIN FUTBOL TAKIMININ KAMP HAYALİ, ÇEKİLİŞLE GERÇEK OLDU

Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Sivas Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı, sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 10 günlük kamp kazandı.

Kadınlar Futbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden ve maçlarına sürekli spor salonunda hazırlanan Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımının sporcuları sosyal medya üzerinden bir otelin başlattığı kamp kampanyasına başvurdu. Kazananın çekiliş ile belirlendiği kampanyada Gazi Lisesi Futbol Takımı Isparta'da 10 günlük kamp kazandı. Maddi imkanları yetersiz olan ve bu nedenle yıllardır kamp yapamayan futbol takımı, çekiliş sonucunda büyük mutluluk yaşadı. Salonda antrenmanlarına devam eden futbol takımı 1-10 Eylül arasında gidecekleri Isparta'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Gazi Lisesi Kulüp Başkanı Mustafa Karadağ, "Çocuklarımızın gayretleriyle bir otel tarafından bize 10 günlük kamp hediye edildi. İnşallah Eylül'de oraya gidip bir 10 günlük kampımız olacak. Eğer bu çekiliş olmasaydı, bizim kamp yapmamız imkansızdı. Geçen sene kamp için girişimlerde bulunduk ama olmadı. Sürekli salonda çalışıyoruz. Hedefimiz yeni sezonda şampiyonluğa oynamak" dedi.