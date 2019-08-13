DHA YURT BÜLTENİ - 4

Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan doğa harikası Ballıca Mağarası, bayram için memleketlerine gelen gurbetçilerin akınına uğradı.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği dolayısıyla ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. Kurban Bayramı dolaysıyla bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan doğa harikası Ballıca Mağarası'nı görmek için sıraya girdi.

2 GÜNDE BİN 600 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ballıca Mağarası'nı geride kalan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin 565 kişi ziyaret ederken, Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde toplam bin 600 kişinin ziyaret etti. Mağaranın işletmecisi Necmettin Bahçeci, "Bayram nedeni ile yoğunluk var. Ballıca Mağarası'nı iki gün içerisinde ziyaret eden ziyaretçi sayımız bin 500 ile bin 600 kişi arasında. Gelen vatandaşların sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar ve bizlerin yaptığı paylaşımlarla daha fazla ziyaretçi gelmesini temenni ediyoruz. İl içerisinden ve il dışından misafir gelenler, İstanbul, İzmir ve diğer büyük şehirlerden gelenlerin bir çoğu Tokatlı olanlar. Onun dışında seyahat ederken buradan geçenler ve çevre illerden buraya gelenler daha yoğunlukta. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısını yıllık bazda değerlendirdiğimiz zaman yüzde 3 ile yüzde 5 arasında ziyaretçimiz var" dedi.

İstanbul'dan bayram nedeni ile akraba ziyareti için ailesi ile birlikte Tokat'a gelen Sennur Değirmen, "Ben de ilk kez geliyorum. Daha önce birçok mağaraya gittim ama burasının otantiği daha farklı. Hastalıklara da iyi gelmesinin artısı var. Ben aslen Ardahanlıyım, Türkiye'nin diğer ucundan geldim. Ama keyifli bir yer. Daha önce hiç fırsat bulamadık Ballıca Mağarası'na gelmeye. Gelen arkadaşlarım da çok tavsiye etti. Bizde buraya kadar gelmişken görelim dedik. ama ben bu kadar muhteşem olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

Samsun'dan Ballıca Mağarası'nı gezmek için geldiklerini belirten Murat Kılıçarslan ise, 'İnsan gezdikçe açılıyor, ruhu genişliyor ve ferahlıyor. Çok duydum mağaranın ismini, çok gelmek istedim. Şimdi geldik. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Astım hastalığına iyi geldiğini duydum. Tarihi de eski bir tarihmiş. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mağaradan görüntüler

-Ziyaret edenler

-İşletmecinin açıklamaları

-Ziyaretçilerin konuşması (642 MB) Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/PAZAR(Tokat), (DHA) =================== Sportmenlik 'nakavt' oldu Antalya'da Tay Kik müsabakasında sporcusunun aldığı darbeyle yere düşmesi sonrası mindere çıkıp rakip sporcuyu iten antrenör Abdülkerim Cesur, sportmenliğe aykırı davranıştan tepki gördü. Nakavtla yendiği rakibinin antrenörünün fiziki müdahalesine maruz kalan Sudenur Su (15), polise şikayetçi oldu.

Dünya Tay Kik Federasyonu tarafından geçen 3 Ağustos'ta Antalya'da Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler, Bay, Bayan İller Arası Tay Kik Şampiyonası düzenlendi. Farklı illerden 200 civarında dövüş sporcusunun madalya kazanma hedefiyle mücadele ettiği organizasyona Antalya'dan katılan Sudenur Su, 60 kilo gençlerde yarı finalde antrenör Abdülkerim Cesur'un sporcusu M.Ü.A ile karşılaştı. Sudenur Su, rakibiyle sportmenlik kapsamında tatamide mücadele etti. Karşılaşmada Sudenur'un darbeleriyle rakibini yere düşürdüğü sırada antrenör Abdülkerim Cesur tatamiye çıkıp, genç sporcuyu iterek oyun alanı dışına çıkardı.

Rakip sporcunun antrenörünün Sudenur'u tatami dışına itmesi, mücadeleyi izleyenlerin tepkisini çekti. Kızının spor müsabakasını izlemek için alana gelen Gürcü Su'nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, antrenörün rakip sporcuya fiziki müdahaleyle sportmenlik dışı davranışı kameralara yansıdı. Müsabakayı izleyen diğer antrenör, sporcu ve hakemlerin de tepki gösterdiği olay sonrası antrenör Abdülkerim Cesur hakkında tutanak tutuldu.

Rakibini nakavt eden Sudenur Su, birinci olduğu turnuvanın ardından polis merkezine giderek, rakibinin antrenörü hakkında şikayetçi oldu. Polis merkezindeki ifadesinde Sudenur Su, "İzinsiz olarak müsabaka alanına girdi. Beni minder dışına ittirip, sinirli şekilde 'Yeter lan' diye bağırdı. Olay anında darbedilmedim ama psikolojik olarak çöküntüye uğradım. Bu şahıs kendi sporcusunun başarısızlığını hazmedememiş ve sinirini benden çıkarmıştır" sözleriyle şikayetini belirtti.

Bir yıl önce muay thai ile dövüş sporlarına başladığını anlatan Sudenur Su, ilerleyen yıllarda milli takıma seçilip, dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. Muay thai sporuyla ilgilenmesine rağmen tecrübe kazanmak için Tay Kik turnuvasına katıldığını dile getiren Sudenur Su, yaşadığı olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini anlattı. Sporu çok sevdiğini vurgulayan Sudenur Su, "Rakibim yere düştüğünde hakem müdahale etmeden antrenörü üstüme atladı ve beni tatami dışına itti. Bu hareket bir antrenöre yakışmadı. Hakem maçı durduracaktı zaten, onun müdahale etmemesi gerekiyordu. Maçta hiç beklemediğim kişiden, arkamdan darbe yedim. Tatamiye çıktığımda 'Ben kask taktığımda arkamdan bana vuran olacak mı?' diye endişe duyuyorum. Bu olay beni çok etkiledi. Antrenör sporcusunun yenmesini de yenilmesini de kabullenmeli. Hazmedemeyip benim üstüme saldırması antrenöre yakışmadı. Psikolojim bozuldu ve rahatsız etti" diye konuştu.

Antrenör Abdülkerim Cesur ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sudenur Su spor salonunda antreman

- Röp: Sudenur Su

- Detay görüntüler

- Şiddet görüntüsü (cep telefonu) HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) =================== Antalya'nın 'jaws'ları dalgıç korumalar eşliğinde besleniyor Antalya Akvaryum'a geçen yıl getirilen ve boyları 1.45 metreden 1.80 metreye kadar çıkan dünyanın en tehlikeli 7 köpekbalığı içinde gösterilen 'kum kaplanı' türü iki köpekbalığı, her gün dalgıçlar tarafından koruyucu ekipmanlar kullanılarak besleniyor. Besleme anları ise turistler tarafından ilgiyle izleniyor.

Antalya'da 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip tünel akvaryumun yanı sıra Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum, iki dişi 'kum kaplanı köpekbalığı'na ev sahipliği yapıyor. En tehlikeli 7 köpekbalığı türü arasında gösterilen ve daha çok Güney Afrika kıyılarında görülen kum kaplanı köpekbalığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra, 6 ay süren özel organizasyonla yaklaşık 1.5 yıl önce Antalya'ya getirildi.

İKİ DALGIÇ KORUMA GÖREVİ YAPIYOR

'Jaws' filmi için tasarlanan köpekbalığının ağız yapısına sahip kum kaplanı köpekbalıkları, bulundukları 5,8 milyon litrelik ana tankta her gün üç dalgıç tarafından özel yöntemlerle besleniyor. Besleme anında, köpekbalıklarının olası saldırısına karşı önlem alınmış durumda. İki dalgıç koruma görevini üslenirken bir dalgıç ise metal çubuğun ucuna bağlanan uskumru veya kalamarı köpekbalıklarına uzatarak besliyor. Köpekbalıklarına bazen de mezgit ve ahtapot veriliyor. İki dalgıç beslenme saatinde hayvanların ağızlarını kapatabilecek ve onlara yön verecek metal çubuklarla her an tetikte bekliyor. Hergün 12.00- 13.00 saatleri arasında beslenen köpekbalıkları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

DIŞARIDA GÖZCÜLÜK YAPILIYOR

Akvaryum veteriner hekimlerinden Ayşegül Kaya, balıkların sağlığından beslenmesine her şeyiyle ilgili olduklarını belirterek, haftanın belli günlerinde balıkların yapısı ve ağırlıklarına göre beslediklerini söyledi. Ana tank içinde yemleme yapılırken, dışarıdan da bir kişinin mutlaka gözlem yaptığını anlatan Kaya, “Ekip olarak takip ediliyor ve duruma göre de önlem alınıyor. Örneğin hasta bir balık varsa hayvanın davranışından fark ediliyor ve karantina bölümümüzde tedavisi gerçekleştiriliyor" dedi.

BOYLARI 3.5 METREYE AĞIRLIKLARI 200 KİLOYA ÇIKIYOR

En tehlikeli türler arasındaki kum kaplanı köpekbalıklarının ana tank içindeki diğer köpekbalığı türleriyle birlikte yaşadığını dile getiren Kaya, 200 civarında köpekbalığı olduğunu, iki kum kaplanının beslemesinin daha özel ve güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleştiğini dile getirdi. Düzenli besleme sayesinde bu iki köpekbalığının diğer balıklara olumsuz etkisi olmadığını da anlatan Kaya, “İkisi de dişi ve sağlıklı bir şekilde büyüyor. Boyları 1.75-1.80 metreye, ağırlıkları da 60-75 kiloya kadar ulaştı. Bu türlerin boyları 3.5 metreye, kiloları da 200'e kadar çıkabiliyor" dedi.

'BİRBİRİMİZE ALIŞTIK'

5.8 milyon litrelik ana tankta beslemeleri yapan dalgıçlar ise kum kaplanı köpekbalıklarını beslerken ilk zamanlarda büyük korku yaşadıklarını, zamanla birbirlerine alıştıklarını söyledi. Dalgıçlar, diğer türlerin aksine, koruyucu araç ve gereçler kullanarak bu iki balığın özel olarak beslendiğini de dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dalgıç görüntü

- Akvaryumda yüzerken

- Balıklara yem verirken

- Ziyaretçiler götüntü

- Balıklardan görüntü

- Dalgıç yem atarken

- Röp: Veteriner hekim Ayşegül Kaya

- Tanktaki köpek balıkları

- Beslenmeyi izleyenler

- Röp: Dalgıç

- Köpek balıkları beslenirken 655 MB HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ==================== Serdar Ortaç: Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi" dedi.

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de bu kez sahne Serdar Ortaç'ındı. Club Aura'da gece DJ Arda ve DJ Serkan'ın çaldığı parçalar ve go go dansçılarının şovlarıyla başlarken, saat 02.00'de sahneye DJ Uğur Kirik çıktı. Kirik, DJ kabinine geçerken ardından ise Serdar Ortaç'ın dansçıları ve gece kulübünün go go dansçıları sahneye geldi. Serdar Ortaç'ın da sahneye çıkmasıyla coşku doruğa ulaştı. Gece kulübünü dolduranlar Ortaç'a parçalarına eşlik ederek, eğlendi.

Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç, artık kendisinin de bekar olduğunu söyledi. Ortaç'ın sözlerini gece kulübündekiler alkışla karşıladı. Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi. Ortaç daha sonra 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.