DHA YURT BÜLTENİ - 4

Eskişehir’deki orman yangını 15 saatte kontrol altına alındı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında dün başlayan ve yaklaşık 30 hektar alanda etkili olan yangın, karadan ve havadan 15 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Seyitgazi'ye bağlı Yapıldak ve Gökçegüney köyleri arasında kalan karaçam ormanında, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü personeli, bölgeye gelip, söndürme çalışması başlattı. Çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere karadan müdahalenin yanı sıra helikopterlerle havadan da müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopterler kullanılamayınca alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak, büyüdü. Çevre illerde getirilen dozerlerle gece boyunca alevlerin çevresini saran yeni yollar açıldı. 250 kişilik personel, 17 arazöz ile açılan yollardan geçerek, yangına müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sabahın saatlerinde helikopterlerle soğutma çalışması yapıldı.

Orman yangının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edilirken, karaçam ağaçlarının zarar gördüğü belirlendi.

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-Havadan helikopterin su bırakması Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- =================== Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Adana'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 2'si Türk, 1'i Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 'kipler, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'taki operasyonda 2'si Türk, 1'i Suriyeli 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliye dış görüntüsü SÜRE:01'12" BOYUT: 132 MB Haber:Nuri PİR-Kamera:Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA) ===================== Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Konya'da Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Suriye uyruklu Ahmet Hacı Süleyman ile kayınbiraderleri Muhammet Hacı ve Eymen Hacı İsa arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Muhammet Hacı ve Eymen Hacı İsa kollarından, Ahmet Hacı Süleyman ise göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Hacı Süleyman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kavgayı hafif yaralı olarak atlatan iki kardeşi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden detaylar

- Polisin olay yeri incelemesi

- Şüphelilerin gözaltına alınması Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) ==================== Çıralı Plajı gündüz insanların, gece Caretta'ların Antalya'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü plajı Çıralı, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta türü kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı yer olarak çevredeki vatandaşlar tarafından korunuyor. Şu ana kadar 28 yuva açılırken, bin 400 civarında yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "2-3 ay döneminde bu alan geceleri onların, gündüzleri bizim. Hep beraber kullanacağız bu alanı" dedi.

Çıralı'da geçen yıl 152 yuvayla rekor kırılırken, bu yıl yuva sayısı 85'e geriledi. Yuvalardaki yavru sayısında ise artış olduğu tespit edildi. Bugüne kadar açılan 28 yuvadan 1400'ün üzerinde yavru denizle buluşarak, zorlu yolculuklarına başladı.

TATİLCİLER UYARILIYOR

Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi'nin çalışmaları ve gönüllülerin desteğiyle Çıralı sahilinde yuvalar için koruma çemberi oluşturuldu. Buna rağmen yetkililer tatile gelen yerli ve yabancı turistleri saat 22.00'den sonra plajı kullanmamaları konusunda sürekli uyarıyor.

'1400 CİVARINDA DENİZ KAPLUMBAĞASI DENİZLE BULUŞTU'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Dünyaca ünlü Çıralı sahilinde bugün turistlerle beraber iki yuvamızı açtık. Bunlarla beraber açtığımız yuva sayısı 28'e ulaştı. Şu ana kadar Çıralı sahilimizde 85 deniz kaplumbağası yuvamız oluştu. Bugünkü açılan yuvamızdan birinde 65, diğerinde 52 deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı. Toplam bugüne kadar açtığımız 28 yuvadan da 1400 civarında deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu" dedi.

'GECELERİ ONLARIN, GÜNDÜZLERİ BİZİM'

Çıralı'nın deniz kaplumbağası koruma ve izlenmesi noktasında çok önemli bir yer tutmaya başladığını vurgulayan Habip Altınkaya, "Bugün Çıralı'daki yüzlerce misafirimiz bu doğaüstü olayı izlemek için sahilde buluştuk. Çıralı'ya gelen misafirlerimiz bu konuda hassas ama yine de söylemek istiyorum. Geceleri sahile çıkmamalarını, çıkanların bu konuya dikkat etmelerini, ateş yakmamalarını, ses ve gürültü yapmamalarını istiyoruz. 2-3 aylık dönemde bu alan geceleri onların, gündüzleri bizim. Hep beraber kullanacağız bu alanı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gündoğumu kısa detay

-Yuva açımı için gelen turistlerden detaylar

-Yuva numarası ve tarihinden detay

-Yuva açılmadan önce yerli ve yabancı turistleri bilgilendirme kısa detay

-Kazılan yuva eller detay

-Genel detay

-Caretta yavrusu detay

-Caretta yavruları detay

-Habip Altınkaya röportaj

-Yuva açılışını izleyen yerli ve yabancı turistler detay

-Habip Altınkaya röportaj

-Caretta yavrusu detay

-Habip Altınkaya röportaj

-Denize girmekte olan caretta yavrusu detay

-Habip Altınkaya röportaj

-Denizin içindeki caretta yavrusu detay 378 MB /// 03.25" Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ===================== Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, Dünya Arıcılığının korkulu rüyası olan varroa paraziti ile ilgili bilimsel çalışma yaptıklarını söyledi.

Arıcılara müjde vermek istediklerini ifade eden Akyol, “İyi bir uygulama iyi bir yöntem insan sağlığına zararı olmayan arılara zararı olmayan balda kalıntı problemi olmayan ve Varrao parazitine karşı etkili bir ilaç uygulama yöntemi geliştirmiş olursak bizde ülkemiz arıcılığına büyük bir katkı sağlamış olacağızö dedi

Akyol, 40 kovanda bal üretimi yerine Varroa paraziti ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

“40 kovan var. Bu arılarımızda arı ürünleri üretimi değil deneme yapıyoruz. Türkiye ve dünya arıcılığının başının belası olan Varrao denilen bir parazit var. Maalesef bununla çok ciddi bir mücadele gerekiyor. Bu parazit ile tüm dünya arıcılık sektörü mücadele ediyor ancak henüz hiçbir ülke kesin bir çözüm bulamadı. Parazit gerek ergin arıların gerekse larva ve pupa diye tanımladığımız yavru arıların kanı ile beslenerek hem arıların gelişmesini yavaşlatıyor hem verimlerinin düşük olmasına neden oluyor hemde ileri aşamalarda kolonilerin sönmelerine neden oluyor. Bu nedenle sürekli bir mücadele gerekiyor. Bu kapsamda parazit ile yapılan mücadelenin büyük bir çoğunluğu kimyasal ilaçlarla yapılıyor. Bu kimyasallarda bala ve sonrada bu balı tüketen insana geçiyor. İstemeden bal tüketelim derken ilaç tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle insan sağlığına zararı olmayan maddelerin kullanılması yada fiziksel mücadele, kültürel mücadele veya biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanması gerekiyor."

Görüntü Dökümü

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-Arılardan görüntü

-Arı kovanları

-Bal görüntüsü

-Ekipler çalışırken

-Prof. Dr. Ethem Akyol’ile röp

-Detay görüntüler Süre:05'43" Boyut: 687 MB Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE.(DHA) ================= Seyir tepesinden uçuruma düşüp öldü, kurtarmak isteyen arkadaşları yaralandı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki seyir tepesinden çevreyi izleyen 3 gençten 24 yaşındaki Hilmi Köse, dengesini kaybedip, 300 metreden uçuruma düşünce yaşamını yitirdi. Köse'ye yardım için yamaçtan aşağı inmeye çalışan 2 arkadaşı ise, düşme tehlikesi atlatıp yaralandı.

Olay, dün (salı) saat 19.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi'ndeki Gürlek Mevkii'nde meydana geldi. Arkadaşları Gökhan Güzelsoy (24) ve Yiğit Sarkıt (28) ile seyir tepesine giden Hilmi Köse, burad abulundukları sırada bir anda dengesini kaybedip, 300 metreden uçuruma düştü. Güzelsoy ve Sarkıt, Köse'ye yardım için yamaçtan aşağı inmek istedi. Düşme tehlikesi atlatan bu iki genç, yamaçtaki ağaçlara tutunarak kurtuldu. Ancak Güzelsoy ve Sarkıt, bulundukları yerde mahsur kaldı. Mahsur kalan gençler yakınlarını arayıp yardım istedi. Gençlerin yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Güzelsoy ve Sarkıt'ı, halatla sabitleyip yukarı çekerek kurtardı. Arama kurtarma ekipleri Hilmi Köse'yi kurtarmak için de çalışma yaptı. Çalışmadan üzücü haber geldi. Köse'nin yaklaşık 300 metrelik uçurumun dibindeki cesedine ulaşıldı. Köse'nin cesedi, bulunduğu yerden alınıp, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan Güzelsoy ve Sarkıt ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.