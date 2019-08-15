DHA YURT BÜLTENİ - 4

Simav'daki termal tesislerde bayram bereketi Kütahya'nın Simav ilçesinde belediyeler tarafından işletilen toplam 1400 yatak kapasiteli 3 kaplıca, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde şifa ve tatil fırsatını birlikte yakalamak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen kaplıcalar, son zamanlarda artan modern tesislerle birlikte adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Halk arasında romatizma ve cilt başta olmak üzere siyatik, lumbago, cilt ve deri, egzama, nevrit, nevralji, kireçlenme, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar ile bazı cinsel rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan kaplıcalar, Kurban Bayramı tatilinde de şifa ve tatili bir arada yaşamak isteyen binlerce vatandaşı ağırladı. Tatilcilerin en fazla ilgiyi gösterdiği yerlerden biri de Simav ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki, 800 yatak kapasiteli Eynal Kaplıcaları oldu. Bunu sırasıyla yine Simav'da bulunan 400 yatak kapasiteli Çitgöl Kaplıcaları, ardından 200 yataklı Naşa kaplıcaları izledi.

ŞİFA VE TATİL FIRSATINI BİR ARADA

Simav Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmet Parlak (32), 180 apartta hizmet verdiklerini belirterek, "Eynal'da 2 umumi banyomuz var. Bunun yanında bir restoranımız, bir ayak banyomuz, futbol ve basketbol sahamız, piknik alanlarımız, çay bahçelerimiz ve müşterilerine modern bir şekilde hizmet sunan marketlerimiz var. Eynal Kaplıcalarına gelenler hiç sıkılmadan şifa ve tatil fırsatını birlikte yakalıyor" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Tatili Eynal Kaplıcaları'nda geçirmek üzere İzmir'den geldiğini söyleyen vatandaşlardan Bülent Gültiken (58), "İzmir'de Bornova'da özel bir fizik tedavi merkezinde boynum, sırtım ve ayaklarımdaki kireçlenme ve diğer rahatsızlıklardan dolayı 15 gündür tedavi görüyorum. Bir dostumun tavsiyesi üzerine Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek, buraya geldim. Günde 3 kez odamdaki banyoya girerek şifalı sulardan yararlanıyorum. Üç günde boynumdaki, sırtımdaki ve bacaklarımdaki ağrılarım yüzde 85 yüzde 90 dolayında azaldı. Çok memnunum. Eşim de benimle birlikte geldi. Eşim tatilini yapıyor, ben dertlerime şifa buluyorum" dedi. Uşak'tan Eynal'a geldiğini söyleyen kamyon şoförü Haldun Seçen (55), "Mesleğimden kaynaklanan bel ağrılarım vardı. Bayram tatili sürecinde yararlandığım sıcak sulardan şifa buldum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. İstanbul'dan Simav'a gelen emekli bankacı Veysi Önen (52), "Bacaklarımda ağrılar vardı. Eynal Kaplıcaları'ndaki ayak banyosunda derdime şifa buldum. İlk kez geldiğim Eynal Kaplıcalarına İstanbul'a döndüğümde herkese tavsiye edeceğim. Burası harika bir yer" dedi. Simav'a hem tatil hem de şifa aramak için İstanbul'dan geldiğini kaydeden Maşallah Bilim (49), "Simav Eynal Kaplıcaları her türlü derdine şifa arayanlar için harika bir yer. Tatil ve şifa merkezi gibi. Ben de çeşitli dertlerime sıcak sularda şifa buldum" diye konuştu. Bursa'dan gelen Yaman Yıldız (50), "Burada kaliteli hizmet emsallerine göre çok ucuz bir şekilde veriliyor. Onun için Simav'ı tercih ediyoruz. Ben yıllardır tatil ve şifa için Simav Eynal Kaplıcaları'nı tercih ediyordum. Herkese tavsiye ederim" dedi.

ESNAF DA MEMNUN

Bayram tatili dolayısıyla yaşanan yüzde 100 doluluk oranı bir yandan işletmelerin kasasını doldururken, diğer yandan da alışveriş için ilçe merkezine çıkan tatilciler nedeniyle esnafın da yüzü güldü. Simavlı esnaf Uğur Karagöz (36), "Kaplıcalarımızın ilgi görmesi bizleri de memnun ediyor. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaplıcaya gelen turistler bizlerden alışveriş yaparak yüzümüzü güldürdü. Hiç bu kadar yoğunluk yaşamamıştık. Müşterilerimize yetişmekte zorlandık. Simavlı esnaf olarak kaplıcalarımızı velinimetimiz gibi görüyoruz. Kaplıcalarımızdaki yatak kapasitesinin artırılması durumunda, Simavlı esnaf olarak bizler daha çok kazanç elde edeceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eynal kaplıcalarındaki kurban bayramı yoğunluğu ile ilgili detaylar

-Bülent ve Ayfer Gültiken ile röp

-Haldun Seçen isimli müşteri ile röp

-Veysi Önen isimli müşteri ile röp

-Yaman Yıldız isimli müşteri ile röp

-Simav Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Mehmet Parlak ile röp

-Ayak banyosundan görüntü

-Resepsiyon bölümünden görüntü Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA) ==================== Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu KARADENİZ'de, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sürerken, üreticiler zorlu doğa koşulları ile mücadale ederek topladıkları fındıkları yerleşim yerlerine indiriyor. Bazı üreticiler de fındığını bahçeden katırla taşıyor. Kırsal mahallelerde nüfusun azalmasıyla eskisi gibi katır besleyen olmayınca, az sayıdaki katırlarda bahçelerde yetersiz kalıyor.

Ordu'da süren fındık hasadı ay sonunda sona ermesi bekleniyor. Fındık hasadı yüksek rakımlı dik ve yamaç arazilerde güçlükle yapılıyor. Araç yolu olmayan bahçelerde toplanan fındıklar çuvalcılar tarafından bahçenin belli noktalarında bir araya taşınıyor. Vadiler, dere ve ırmaklar üzerine kurulan ilkel teleferikle bahçeden harmana çekilen fındıklar üreticinin işini kolaylaştırıyor. Bazı üreticiler de fındığını bahçeden katırla taşıyor. Kırsal mahallelerde nüfusun azalmasıyla eskisi gibi katır besleyen olmayınca, az sayıdaki katırlarda bahçelere yetersiz kalıyor.

'ARAZİ YAMAÇ MALİYET YÜKSEK'

Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde bahçede topladığı fındığı katırla harmana çeken Muzaffer Karadaş, dik ve yamaç arazilerde fındık üretmenin maliyetinin yüksek olduğunu, ulaşım sorunu nedeniyle her yıl sıkıntı çektiklerini söyledşi. Karadaş, "Fındığı işçiye toplattık, çuvalları sırtımızda bir araya biriktirdik. 5 gündür katır bekliyoruz, ancak bize yeni sıra gelebildi. Köylerde artık eskisi gibi katır yok, genç çalışan nüfusta yok. İstanbul'dan bu sene fındığı toplamaya geldik, fiyat noktasında makul bir fiyat verildi. Ancak bizim bahçelerimizde maliyet çok 20 liradan aşağısı burada kurtarmaz. Arazimiz yamaç, 1 kilometrelik mesafeden insan gücüyle, katırla taşıma yapıyoruz. Katırcı sefer başına kaç lira alacak onuda bilmiyoruz, zaten ürünün büyük bölümü masrafa gidecek" dedi.

'ÇUVALCI BULMAKTA ZOR'

Sedaket Akkaya ise, işçiye toplattıkları fındığı çocuklarının yardımıyla bir araya getirdiklerini, çuvalları taşımanın da hiç kolay olmadığını anlatarak, "Fındık bizim bahçelerimizde maliyetli. Çünkü yol olmadığı için maliyet ikiye katlıyor, çuvalları bir araya getirmek için çuvalcı bulamıyoruz. Herkes kendi fındığı ile ilgileniyor. Çocuklarımla birlikte sırtımızda çuvalları taşıyıp bir noktada biriktirdik. Katırla yola çekeceğiz, oradan araçla harmana gidecek. Maliyet çok olsada bunu yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

'KATIR TALEBİNE YETİŞEMİYORUZ'

3 katırla fındık taşıyan, günlük yevmiye ile çalışan İrfan Arslan ise, "Katırları kışın bedava verseniz kimseye almaz, o derece. Çünkü kışın katırları beslemesi maliyet gerektiriyor. Ancak fındık zamanı gelince bir katır 3 bin lira civarında. Köylerde katır sayısı çok az, az oluncada fındık zamanı herkes katır istiyor. Ama talebe yetişemiyoruz. Arazi dik ve yamaç. Derelerden, vadilerden bu fındıkları güçlükle taşıyoruz. Katırlarda yoruluyor, çalışırken sık sık dinlendiriyoruz, ağır çuval olunca da taşımıyoruz. Bahçe sahibine de söylüyoruz. Çalıştırmaya yeterli katırda yok, çuval taşımaya işçide, kan ter içinde mecburen ekmek paramızı kazanmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Fındık hasadından görüntü (drone)

-Katırlar fındık taşırken görüntü (drone)

-Katırlardan detay görüntü

-Fındık çuvalı taşıyan işçilerden görüntü

-Bahçe sahipleri ile röportaj

-Çuvalcılarla röportaj

-Katırcılarla röportaj

-Fındığın kamyonete yüklenirken görüntüsü

-Fındığın harmana boşaltılırken görüntüsü

-Fındık harmanından görüntü

-Yamaç arazilerden görüntü (drone)

-Diğer detaylar Süre: 5.05 DK Boyut: 756 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,(DHA) ======================= Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor RİZE'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. Salıncaklardan yer kalmayan yaylada, oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için çalışma başlattı.

Çamlıhemşin İlçesi'nde ve 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yer kalmayan yaylada, oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için çalışma başlattı. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacak, salıncaklarda kurulamayacak.

'HORON OYNANACAK YER KALMADI'

Ayder Yaylası’nı eski düzenini bulamadıklarını söyleyen Nurcan Bulut, “Daha öncede geldim fakat eski organikliğinden uzaklaşmış. Hiç beğenmedim. Her taraf yapay çiçekli salıncaklarla dolmuş. Çok aşırı salıncak var. Bir iki tane yeterli bence“ dedi. Eskiden Ayder’in daha güzel olduğunu söyleyen Adem Kamber de “Ayder kaplıcaları doğasıyla güzel bir yer. Salıncakları buradaki insanlar gelir kapısı haline getirmişler. Aşırı salıncak var. Horon oynanacak yerler vardı ama şimdi yokö dedi. Birkan Pabuççu ise “Buraları pek iyi bulmadım. Ayder yaylalıktan çıktı. Çimlerin üzerine uzanmak varken her yer salıncak. Orman doğa kokusu yerine duman kokuları almış" diye konuştu.

Salıncak sahibi Faysal Okumuşoğlu da "Ayder Yaylasında salıncaktan başka aktivite eğlence yok. Gelendeler salıncaklarla sallanıyor, gayette mutlu mesutlar. Bunların kaldırılması devletin başka planları olmasından olabilir. Daha nizami daha düzgün olsa tabii ki daha güzel olur. Kendi arazilerimiz kaydımız varö dedi.

VALİ: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder'de dönüşüm projesi uygulayacaklarını belirterek bu süreçte salıncaklara yayla alanında müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Çeber, " Kısa süre içerisinde yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş 'burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum' diyor haklı olarak. Biz de karşılığını vererek devlet olarak onları alacağız. Salıncaklara yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Yaylada uygun, bu işin yapılabileceğinin düşünüldüğü yerler olursa tespit edip üçerli, dörderli, ikişerli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir. Yaylada festival alanı diye nitelendirilen alanda insanlar 'salıncaklar nedeniyle zemindeki yeşili göremez olduk' dediği o alanda salıncaklara müsaade etmeyeceğiz“ dedi.