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DHA YURT BÜLTENİ - 4

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

  Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49) parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 gündür devam ediyor.

Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49) parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 gündür devam ediyor.
Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, Çarşamba günü evden ayrıldıktan sonra dönmedi. Hacire Akar, Perşembe günü HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Partinin kapı camını çekiçle kıran anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar'ın getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar, parti önünde ikinci geceyi geçirdi.
Eylemini 3 gündür devam ettiren Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın, 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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HDP il binası
Hacire Akar'ın bekleyişi
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 354 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.
Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen’e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı. Çimen, obruğun yerleşim alanlarına yakın olduğunu belirterek, "Bu tarlada arkadaşım yonca işliyordu. Birden göçme olmuş. Obruk, yaklaşık 7 metre çapında 17 metre derinliğinde. Bunların daha küçükleri mahalle içlerinde, yakın olan yerlerde de vardı. Onları kapattık. Bizim buradaki en büyük olan bu. İçerisinde su da var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Burada su kanalımız vardı. Su kanalı kesildiği için olabilir. Çünkü sular aşağı çekildi. Hayvanlarımızın olduğu yer burası. 200- 250 metre yakınlıkta yerleşim alanı var. Endişe duyuyoruz. Yetkililere bildirdim ama daha gelmediler. Ben de kendi imkânlarımla kapatmaya çalışacağım" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Obruktan detay
-Mehmet Çimen'in konuşması
-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR-DHA

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Adana'da serbest kaldı, Mersin'de tutuklandı

Adana'da yankesicilik suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kamil Ö. (63), adliyede imza verdikten sonra gittiği Mersin'de yine yankesicilik yapınca tutuklandı.
Tedavi olmak için Mersin kent merkezindeki Toros Devlet Hastanesi'ne başvuran E.A., cebindeki 350 TL'nin asansördeki 2 kişi tarafından çalındığı iddiası ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. Hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 100'e yakın kaydı bulunan Kamil Ö. ve M.A. olduğunu belirledi. Polis, Kamil Ö.'yü, Mersin'den Adana'ya gidecek trene binmek için geldiği garda yakalayıp, gözaltına aldı.
Kısa bir süre önce Adana'da yankesicilik suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı konularak, serbest bırakıldığı belirlenen Kamil Ö'nün, Adana Adliyesi'ne imza verdikten sonra trenle Mersin'e gelip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen, hastaneye rahatsızlığı nedeni ile gittiğini öne süren Kamil Ö.'nün hastane kayıtlarında ismine rastlanmadı. Kamil Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, diğer şüpheli M.A.'yı arıyor.

Görüntü Dökümü
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-Toros Devlet Hastanesi'nin görüntüleri
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri
-Zanlının emniyetten çıkarılması ve polis aracın bindirilmesi
-Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 02'10" BOYUT: 235 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Hentbolcu kardeşler köylerinde çobanlık yapıyor

İstanbul'da farklı kulüplerde hentbol oynayan Kübra (17) ve Tamer Sarıkaya (16) kardeşler, ailelerine maddi destek sağlamak için memleketleri Ardahan'da çobanlık yapıyor. Lig başladığı zaman kulüplerine giderek maçlara çıkan Yener kardeşler, "Ablamla birlikte köyün buzağılarını otlatarak, çobanlık yaparak ailemize katkı sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da para kazanmak ve yaşamak eğlenceli ama köy hayatı da güzel" dediler.
Yıllar önce çalışmak için Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyünden İstanbul'a göç eden Fatma-Yener Sarıkaya çiftinin 3 çocuğu dünyaya geldi. Bir süre İstanbul'da yaşamaya devam eden Yener ailesinin büyük kızları Kübra ile Tamer, hentbola başladı. Kübra okuduğu Bağlarbaşı Anadolu Lisesi'nin hentbol takımında oynarken, küçük kardeşi Tamer, eğitim gördüğü Sultantape Ortaokulu takımında forma giydikten sonra Sultantep, Beykoz Spor Kulüplerinde hentbol oynamaya devam etti. Bir taraftan eğitimlerini sürdüren kardeşler, bir taraftan da takımlarının başarısı için ter döktü.
Ailelerinin İstanbul'dan Ardahan'a dönüş kararıyla birlikte Yener ailesi Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyüne yerleşti. Çıldır Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren Yener kardeşler, aktif spor hayatlarını da devam ettirdi. Lig başladığı zaman İstanbul'a dönen kardeşler, köyde ailelerine yardımcı oluyor. Çobanlık yapıp, tarla ve işlerinde çalıştıklarını belirten Kübra Yener, 8 yıllık hentbolcu olduğunu ancak ailesinin kararı sonrası memleketlerine geri döndüklerini söyledi. Köy yaşamına alıştıklarını ifade eden Kübra Yener, çobanlığın çok zor olduğunu belirtti.
İki yıl önce köye döndüklerini kaydeden Tamer ise, "Ablamla birlikte köyün buzağılarını otlatarak, çobanlık yaparak ailemize katkı sunmaya çalışıyoruz. İstanbul'da para kazanmak ve yaşamak eğlenceli ama köy hayatı da güzel. Çünkü burada her şey doğal, en azından büyükşehirler gibi hiç bir kötü alışkanlık yok. Arkadaşlıklar bile daha samimi ve içtendir" dedi.

Görüntü Dökümü
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Köyün genel görüntüsü
Kübra ve Tamer Sarıkaya'nın hayvanları otlatması
Röportajlar
Detaylar

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / ÇILDIR (Ardahan), (DHA)

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