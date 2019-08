DHA YURT BÜLTENİ - 4

Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cennetlerinden biri olan Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Konyaaltı Belediyesi bu alanda çalışma yürütürken, kanyonu bilen az sayıdaki kişi doğa harikası kanyonda yüzüyor, botla geziyor, piknik yapıyor ve bu anların keyfini çıkarıyor. Turizm kenti Antalya'nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarındaki Kapuz Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor. Bölge sakinlerinin 'Keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı kanyon çok az kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle pek ziyaretçisi olmayan kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak haliyle dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı, botla gezip yüzdüğü kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Konyaaltı Belediyesi doğal güzellikleriyle dikkati çeken, çevresinde pek çok meyve ağacı da bulunan kanyonun turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Semih Esen, bölge halkıyla toplantı yapıp kanyonda botla incelemelerde bulundu. Başkan Esen, kanyonun turizme kazandırılması, bölge sakinlerinin ekonomisine katkı sağlaması için proje hazırlayacaklarını söyledi. RAFTİNG VE TREKKİNG MERKEZİ Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze (50), Devlet Su İşleri ve Konyaaltı Belediyesi'nin yapacağı ortak çalışmayla bölgenin turizme açılmasını istediklerini söyledi. Mahalleli için yeni bir ekmek kapısı olacak olan kanyonun özelliklerini anlatan Muhtar Pöze, "Hepimiz heyecanlıyız" dedi. İki dağın arasından süzülen suyun 3 kilometre ileriden yer altından çıkarak bölgeye ulaştığını anlatan Pöze, kanyonun son 400 metresinin genişlediğini, rafting ve trekking için uygun olduğunu söyledi. Suyun kimi yerlerde derinleştiğini kimi zaman ise bel hizasında olduğunu aktaran Pöze, kanyon ağzında ise doğal gölet olduğunu belirtti. DOĞALLIĞINA DOKUNULMAMALI Kanyonun ağzında oluşan göletin plaj olarak kullandığını anlatan Mesut Pöze, özellikle gençlerin yaz aylarında her gün yüzmek için kanyona geldiğini ifade etti. Muhtar Pöze, "Çocukların serinleme alanı. Aynı zamanda aileler gelip ağaçların gölgesinde piknik yapıyor. Burası bir cennet. İnsanlar burayı doğallığına dokunmadan gezip görebilmeli" dedi. Kendisi dahil mahalle sakinlerinin yüzmeyi kanyonda öğrendiğine değinen Pöze, "Kendimi bildim bileli bu kanyona gelerek suyundan faydalanıyoruz. Çocukluğumdan bu yana burada yüzer, zaman geçiririm. Şimdi ise mahallemizin gençleri burada vakit geçiriyor. Kapuz Kanyonu'nun turizme açılmasını destekliyoruz ve istiyoruz. Antalya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bu bizim için büyük avantaj. Turizm çeşitliliği açısından da burası çok önemli. Aşağıkaraman Mahalle sakinleri burasının turizme açılarak ekmek kapası olmasını istiyor" diye konuştu. Aşağıkaraman Mahallesi'nde doğup büyüyen Ali Köylü (41) ise kanyonun turizme açılmasını beklediklerini söyledi. Mahalleliye yeni bir ekmek kapısı açılacak olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Köylü, "Kanyonun derinliklerine sandalla gidilebilmesi için düzenlemeler yapılmalı. Buraya gelen turistler, kanyonun tüm güzelliklerini görmeli" dedi.

2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Bayrak, ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. Özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini kaydeden Mehmet Bayrak, "Çocukların eline boya bulaşıor. Ellini ağzına, gözüne süren çocuklar bu şekilde boya kimyasallarına maruz kalıyor. Bu durum körlüğe ve cilt kanserine kadar sağlık sorunlarına yol açıyor" dedi. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tüm birinci sınıflar için 2 Eylül'de, diğer sınıflar için ise 9 Eylül'de başlayacak. Yeni eğitim sistemi ile nisan ve kasım aylarında eğitim ve öğretime bir hafta ara verilecek. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'a başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 'KANSEROJEN MADDE BULAŞABİLİR' Yeni ders yılı için geri sayım başlarken velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı. Kırtasiyeciler özellikle bulundukları okul çevrelerine göre stoklarını yaparken Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, velileri kırtasiye alışverişi konusunda uyardı. Yılın 12 ayı hizmet veren kırtasiyecilerin sezona hazır olduğunu söyleyen Bayrak, kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabii tutulan ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Ucuz ürünlerde kullanılan kimyasalların göz başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğuna işaret eden Bayrak, özellikle kalitesiz, ucuza alınan defterlerdeki boyanın göz sağlığına zarar verdiğini işaret etti. Çocukların eline boya bulaştığını, ellini ağzına, gözüne süren çocukların bu şekilde boya kimyasallarına maruz kaldığını vurgulayan Mehmet Bayrak, bunun da çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığına değindi. 'KIRTASİYECİLERİ TERCİH EDİN' 'Kırtasiyeyi kırtasiyecilerden satın alın' çağrısında bulunan Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerin yılın 12 ayı hizmet verdiğini, sattıkları ürünlerin denetime tabii tutulduğunu ve kaliteli ürün satışı yaptığını ifade etti. Okul sezonunun açılmasına yakın marketlerin de kırtasiye ürün sattıklarını anlatan Bayrak, "Sadece bir ay bu işi yapan marketlerin sattığı ürünlerin içinde sağlıksız malzemeler var. O yüzden biz işini 12 ay yapan, işin ehli olan kırtasiyecilerin tercih edilmesini istiyoruz. Çünkü sağlıksız olan bir oyun hamuru, çocuğun sağlığını bozabiliyor. Çeşitli cilt hastalıklarına neden olabiliyor. Hamuru, boyası kalitesiz olan bir fon kartonu çocuğun ellerinde kanserojen madde üretebiliyor. Bu yüzden okul ürünleri alırken kırtasiyecileri tercih edin" dedi. 'KALİTESİZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN' Kalitesiz bir kalemin çocuğun kalem tutmasından yazı yazmasına kadar pek çok sıkıntıya yol açtığına değinen Bayrak, şöyle konuştu: "Kalemin ucu sürekli kırılıyorsa çocuk uç kırılacak diye korkarak yazıyor, yazısı da bozuluyor. O yüzden biz kırtasiyeciler vatandaşı yönlendiriyoruz. Birinci ve ikinci sınıfa giden çocuğa uçlu kalem verilmeyeceğini, onların normal kurşun kalem kullanması gerektiğini biliyoruz. Bir poşetin kilosunun 10-15 lira olduğu bir yerde bir çanta 10-15 liraya nasıl satılır? Biz kırtasiyeciler olarak okul çantasını en çok okullar açıldıktan 1-2 ay sonra satmaya başlıyoruz. Bunun sebebi de zincir mağazalarda satılan çantaların 1 ay içinde bozulması, parçalanması. Kırtasiyeciler olarak garantili, kaliteli ve sağlıklı ürün satıyoruz." BİLİNDİK MARKALARI TERCİH EDİN Türkiye'de defter üretimi yapan bir firmada satış müdürlüğü yapan Fatih Büyükünlü (43) ise çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi. Fabrikada defter üretimi yapılırken kullanılan ürünlerin denetlendiğini belirten Büyükünlü, "Biz doğru ürünlerle imalat yapmaya çalışırken maalesef merdiven altı üretim yapanlar çocukların sağlığıyla oynuyor. Sağlıklı olmayan içinde her türlü katkı maddesi bulunan ürünlerle imalat yapılıyor. Bu da bizim karşımıza fiyat olarak çıkıyor. Bu durum kaliteli üretim yapan firmaları zora sokuyor. Özellikle ebeveynlerden ricamız bildik markaları tercih etsinler. Ürün alırken belirleyici unsur fiyat olmasın. Sağlık belgesi olan, üzerinde sağlıklı olduğuna dair işaret olan bilindik markaları tercih etsinler" dedi.

Bireyin genel sağlığını ve fiziksel çevikliğini artırırken, keyif alıp güzelleşmesini sağlamak için tasarlanan kapsamlı bir fitness tekniği olan AntiGravity hamağının, kişinin omurgasını esnek tutup duruşunu doğrulttuğu savunuluyor. Antalya'da açılan kursta yeni AntiGravity ustaları yetişiyor. Uluslararası alanda geçerliliği kabul edilmiş eğlence ve fitness markası olan AntiGravity Fitness, 1991 yılından bu yana uygulanıyor. 1999 yılında hamakla birlikte yapılmaya başlanan AntiGravity Fitness'in Türkiye Eğitim Direktörlüğü'nü ise Mine Melek üstlendi. İçeriği itibarıyla pilates, kinesis, dans, akrobasi, gyrotonic ve yüzde 60 yogadan meydana gelen bu metodun yerçekimine meydan okurken aynı zamanda genel çeviklik, kas kuvveti ve esnekliğini artırmaya çalışan kişinin genel güzelliğini artırdığına inanılıyor. Profesyonel sporcu veya hiç spor deneyimi olmayan kişilerin her yaşta yapabileceği AntiGravity Fitness, hamileler, göz tansiyonu olanlar, yüksek veya düşük tansiyonlular, son 6 saat içinde botoks tedavisi olanlar, yakın geçmişte ameliyat geçirenlere önerilmiyor. Antalya'da gerçekleştirilen 'AntiGravity Fundamental Eğitmen Eğitimi'ne, Quality Life ev sahipliği yaptı. Eğitimler, AntiGravity Fitness Türkiye Eğitim Direktörü Mine Melek tarafından verildi. 32 saat süren eğitmen eğitiminde, AntiGravity Fitness'in tüm incelikleri anlatıldı ve uygulamalı gösterildi. Türkiye'ye yeni gelmiş ve popülaritesi artan bir egzersiz metodu olan AntiGravity Fitness'in 'havada yoga' olarak da bilindiğine dikkat çeken Mine Melek, “Yerçekimine meydan okurken, genel güzelliğimizi ve şevkimizi artırmakla beraber, aynı zamanda omurlarımızı baskısız açarken bize gençlik çeşmesini, güzelleşmeyi bedenen, ruhen, zihnen her türlü faydası olan bir egzersiz metodudur. İşin içerisinde yüzde 60 yoga, pilates, kinesis, akrobasi dans ve fitness kültürü bulundurur" dedi. Quality Life Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Antrenörü Melek Koçak ise AntiGravity Fitness'in, kişinin omurgasını esnek tutarak ve dolayısıyla duruşunu doğrultarak, yaşlanma sürecini tersine çeviren bir yöntem olduğunu aktardı. Koçak, “Hareketliliğin artması kadar önemli bir diğer unsur da bu teknikte kişi omurlar üzerine baskı yaratmadan ters dönme hareketlerini gerçekleştirebiliyor. AntiGravity Fitness hem spor hem de hareket becerileri için kullanılabilen bir çapraz eğitim tekniğidir. Bir atleti daha hızlı, bir dansçıyı daha çevik yaparak rekabet üstünlüğü kazanmalarını sağlar" diye konuştu. AntiGravity Fitness yapmak isteyenlerin birçok nedeni olduğunu kaydeden Melek Koçak, şunları söyledi: “Bu spor insan vücudunun esnekliğini sağlar. Omurgadaki disklerin üzerindeki basıncı kaldırır ve gerekli sıvıyı almalarını sağlar, böylece omurgayı düzeltir. Endokrin, lenf, sindirim ve dolaşım sistemini dinçleştirir. Serotonin, endorfin, endofalin, endokanabinoid ve depomin gibi mutluluk harmanlarını salgılar. Yeni sineptik bağlantılar ve sinir yolları sayesinde beynin nöroplastisitesini (kişinin öğrenme yeteneğini) ve kinestetik bilinci arttırır. Baş aşağı dönmeler sayesinde yüzdeki kılcal damarlara taze kan sağlayarak antiaging etkisi yapar. Masaj etkisiyle derinlemesine rahatlamanızı ve hafiflemenizi sağlar."

Anne Marie'den Antalya'da ikinci konser

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, geçen yılki konserinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde Regnum Live in Concert Serisi kapsamında ikinci konserini verdi.

Geçen yıl Türkiye'ye gelerek Regnum Live in Concert Serisi kapsamında sahneye çıkan ve tekrar geleceğini söyleyen Anne Marie, sözünü tutarak, bu yıl da Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Antalya'da ikinci kez sahneye çıkan genç şarkıcı, sevilen tüm hit şarkılarını konsere katılan dinleyicilerle birlikte söyledi. Türkiye hayranı olan Anne Marie, müziğin ve eğlencenin zirve yaptığı konserinin ardından tatil için birkaç gün daha Antalya'da olmayı tercih etti.

Regnum Carya sahnesinde hareketli repertuvarıyla konsere katılan herkesi coşturan Anne Marie, 'Ciao Adios' ve 'Rockabye' şarkılarıyla yükselen enerjiyi 'Friends' parçasıyla zirveye taşıdı. Güçlü sesi, sempatikliği ve enerjisiyle Marie, eğlenceli bir performans sergiledi. Konser sonrası Antalya'da kısa süreli bir tatil yapacağını paylaşan Anne Marie, "Antalya'da ikinci kez muhteşem şekilde ağırlandım, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" dedi. Konsere, yetişkinler kadar çocukların da yoğun ilgisi gözden kaçmadı. Davetliler arasında yer alan Tuba Ünsal, oğlu Civan Mert ve kızı Sare'yle konseri izledi.

Konser sonunda Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Anne Marie'ye Antalyaspor forması hediye etti.

Dünya starlarının sahneye çıktığı Regnum Live in Concert Serisi, İngiliz pop şarkıcısı Anne Marie'yle son buldu.