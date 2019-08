DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kimlik bilgileri dolandırıcılık şebekesinin eline geçti, hayatı altüst oldu

Zonguldak’ta kimlik bilgileri kullanılarak üzerine bir cep telefonu hattı, sahte çek ve senetlerle araç alımları yapılan Necip Çavdar(42), icra takipleri nedeniyle cezaevine girme korkusu yaşıyor. Avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğunu anlatan Necip Çavdar, “Adıma cep telefonu hattı ve araç alındığını öğrendim. Bunun için gerekli yerlere başvurdum. Bunlarla uğraşırken, yeni bir icra takibi başlatıldı. Daha da ileride de çıkacağı endişesi taşıyorum. Korku içindeyim.ö dedi.

Kozlu Belediyesi’nde çalışan Necip Çavdar, geçen Mart ayında e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde üzerine kayıtlı cep telefonu numarası ve 354 lira borç olduğu fark etti. Numarayı arayan Çavdar, ulaşamayınca firmanın müşteri hizmetlerini arayarak numaranın kendisine ait olmadığını söyledi. Şikayetçi olan Çavdar’a bir süre sonra icra takibi başlatıldı. Çavdar, hattın kendisine ait olmadığını kanıtlamaya çalışırken 3 ay sonra e-devlette 45 bin liralık yeni bir icra takibi başlatıldığını fark etti. Çavdar, avukatıyla birlikte yaptığı araştırmada kendini bir vakıfta hoca ve ‘Necip Çavdar’ olarak tanıtan bir kişinin Bolu’dan sahte çek ve senetle araç aldığını tespit etti. Bolu’da aracını dolandırıcılara kaptıran vatandaşta şikayette bulununca Zonguldak’ta yaşayan Necip Çavdar hakkında icra takibi başlatıldı. Polise ifade veren Necip Çavdar, imza sirküleri ve o tarihlerde çalıştığı kurumda olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Necip Çavdar, 20 gün sonra e-devlete baktığında ise bu kez 57 bin liralık ikinci icra takibini gördü. Yaptığı araştırmada Kütahya’dan bir kişinin aynı yöntemle aracının alındığını ve senetler sahte olmasına rağmen üzerine icra takibi başlatıldığını tespit etti. Necip Çavdar, son olarak 19 Ağustos’ta 50 bin liralık icra takibi başlatıldığını söyledi.

‘E-DEVLETE GİRMEYE KORKAR HALE GELDİM’

Üzerinde 4 adet icra olduğunu anlatan Necip Çavdar, her an üzerine başka bir icra takibi başlatılacağı korkusuyla yaşadığını anlatarak, şöyle dedi:

“Adıma cep telefonu hattı ve araba alındığını öğrendim. Bunun için gerekli yerlere başvurdum. Bunlarla uğraşırken daha yeni benim kimlik bilgilerimde yeni bir icra başladı. Daha da ileride çıkacağı endişesi taşıyorum. Korku içindeyim. En son olay araç mı şu an bilmiyorum ama diğerlerini araştırınca araç olduğunu öğrendim. Bir vakıfta beni hoca olarak söylüyorlar. Benim adımla vatandaşı kandırıyorlar. Benim kimlik bilgilerim olduğu için bana icra açılıyor. Maddi ve manevi huzurum kalmadı.ö

‘CEZAEVİNE GİRME KORKUSU YAŞIYORUM’

Cezaevine girme korkusu yaşadığını anlatan Necip Çavdar, “Benim çocuklarım var. Öyle olursa ne yapacağım. İcralar artar diye her gün e-devleti kontrol eder oldum. Günde 3-40 kez girip bakıyorum. Acaba yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Bu şahısların bu şekilde dolandırıcılığa devam edeceğini düşünüyorum. Korkarak yaşamaya devam ediyorum.ö dedi.