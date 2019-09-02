DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kırkağaç'ta bir evde çıkan yangın bitişikteki iki evi de yaktı Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki bir evde çıkan yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte güçlükle söndürülebilirken, evler kullanılmaz hale geldi. Yaralanan 1 kişi hastanede ayakta tedavi edildi.

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'ndeki Mehmet Yıldırım'a ait müstakil evde, bugün saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikteki Adnan Balaban ve Mustafa Hasırcı'ya ait evlere de sıçradı. Alevleri son anda fark eden her 3 evde kalanlar, dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Ev sahiplerinden Adnan Balaban, alevler nedeniyle bacaklarından yaralandı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, ayakta tedavi edildi. Kırkağaç ve Soma İtfaiye Grupları ile Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndan 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 4 saatte güçlükle söndürüldü. Birinin altında boş deponun da bulunduğu 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralanan Adnan Balaban, yangının onlar uyurken çıktığını belirtip, "Seslere uyanıp alevleri fark edince, kendimi dışarı attım. Ancak bu sırada alevlerin üzerime doğru gelmesiyle bacaklarımda yanıklar oluştu. Hastanede tedavim yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evlerden alevli görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Meraklı kalabalıktan görüntü

-Alevler nedeniyle bacağından yaralanan ev sahiplerinden Adlan Palaban ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: : Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) ================ Limana gelen carettalara yoğun ilgi Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı Limanı'nda gelen turistlerin ve tekne sahiplerinin 'Şakir' ve 'Rıfkı' adını verdiği iki caretta caretta kaplumbağası, ilgi odağı oldu.

Çayağzı Limanı'ndan her gün yüzlerce turist, düzenlenen yat turlarıyla koyları geziyor. Limana tur için gelenler bu kez caretta caretta kaplumbağalarıyla karşılaştı. Teknelerin yanına kadar yaklaşan iki kaplumbağa, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yat sahiplerinin karpuz ve kavun kabuğuyla beslediği, belli aralıklarla limana gelen kaplumbağalar uzun süre teknelerin arasında dolaşıyor. Tatilciler, atılan karpuz ve kavun kabuklarıyla beslenen kaplumbağaları izliyor, cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çekip görüntülüyor.

Carettaları her gün besleyen yat kaptanlarından Yusuf İbrikçi, Çayağzı Limanı'na her gün farklı zamanlarda onlarca caretta carettanın beslenmek için geldiğini söyledi. Carettaların limanda yoğun ilgi gördüğünü belirten İbrikçi, "Turizme önemli derecede renk katıyorlar. Karpuz ve kavun kabuğuyla besliyoruz. Mavi yengeç kabuklarını da veriyoruz" dedi.

Yat kaptanı Ertuğrul Çil ise, "Demre Çayağzı Limanı'nda deniz kaplumbağaları ile dost olduk. Onlara her gün yiyecekler veriyoruz. İkisine 'Şakir' ve 'Rıfkı' isimlerini verdik. Gelen turistler onları ilgiyle izliyor" dedi.