DHA YURT BÜLTENİ- 4 

Geri dönüşüm fabrikasında yangın Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Fabrikada büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan fabrikadan detaylar

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Yanan fabrikadan görüntü

Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) =============================== Yüksekovalı genç, drone tasarladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bedran Tüner (19), 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarladı. Tüner, hava aracının büyük bir bölümünü hurdadan yaptığını belirterek, "Diğer kalan kısımlarındaki parçaları da piyasadan temin ettim. 4 aylık çalışma sonucunda tasarladığım drone, 5 kilometreye kadar yükselebiliyor" dedi.

Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde yaşayan Bedran Tüner, demir hurdalardan tasarladığı drone yaptı. Tasarladığı drone'un yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olduğunu ve yerden 5 kilometreye kadar yükselebildiğini anlatan Tüner, drone’un aynı zamanda 30 dakika havada kalabildiğini söyledi. Projesine destek verilmesi durumunda daha farklı şeyler icat edeceğini anlatan Tüner, yaptığı drone'un rüzgara karşı daha dayanıklı olma özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi. YAPTIĞIM DRONE, RÜZGARA KARŞI DAYANIKLI

Tüner, "Elektrik ve elektronikle ilgili çok merakım vardı. Kendi drone'mu, kendim yapmaya çalıştım. Yaptığım drone 1 ile 5 kilometreye kadar gidebiliyor. Diğer drone'lardan farklı olması için her türlü ayarları yaptım. Rüzgara karşı daha dayanıklı olması için, 3D yazıcı ile farklı modlar ekledim. Kumanda konumu kesilince, ev konumuna veya kalktığı konuma inme özellikleri ekledim. Daha kaliteli görüntü kaydetmek için de altına profesyonel kamera monte ettim. Sürekli bir kırımlar, kazalar yaşandı. Bu gibi motorlar normal olmadıkları için, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar. Hem zor, hem de kalite isteyen bir iştir. Hurdadan birçok parçalarını temin ettim. Normal bir drone göre çok daha ucuza mal oldu" dedi.

DRONE MERAKIM VARDI

Çocukluğundan beri drone merakının olduğunu söyleyen Tüner şöyle dedi:

"Bunların maliyeti çok oluyor. 3D yazıcı kendi malzemesini yapabiliyor. Bu makine kafanızdan düşündüğünüz veya tasarladığını herhangi bir şeyi nesnel bir yargıya dönüştürebiliyor. Yüksekova’da bazı hasta insanlar için uzuvlar, protez bacak ve el yapamaya başlayacaktım. Ancak malzemelerim olmadığı için yapamadım. Bunu daha da genişleterek hem Türkiye’de, hem de diğer ülkelerde daha fazla yardımcı olabileceğini düşüyorum." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksekovalı Bedran Tüner'in hurdadan yaptığı drone

-Droneyi çalıştırırken

-Tasarladığı droneyi havaya uçururken

-Kumandayla droneyi hareket etmesi

-Havanan droneden görüntü

-Dronenin indirilmesi

-Droneden genel ve detaylar

-3D makinesinde yapılan işler

-Makinenin çalışması ve kotlanması

-3D makinesinden genel ve detaylar

-Bedran Tüner ile röportaj Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - Önce ameliyat etti sonra dondurma yedirdi Alagille sendromuna (AGS) bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyulan, Cezayirli Mohammed Hussam Ghrabli (3), Antalya'da annesinden nakledilen 150 gramlık karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastalığı nedeniyle doğumundan beri sadece sütle beslenen Mohammed'e dondurma yedirdi.

Cezayir'in Tiaret kentinde yaşayan Oumelkhir Mohri (28) ile Khaled Ghrabli (44) çiftinin ikinci çocukları Mohammed, 3 yıl önce dünyaya geldi. Doğduğunda her şeyi normal görünen Mohammed'in karaciğer değerlerinde, bir süre sonra sorun olduğu belirlendi. Sarılığın başladığı Mohammed, ülkesinde tedaviye alındı. Bir türlü iyileşmeyen ve her geçen gün sağlık durumu kötüye giden çocuk, sürekli kusmaya başladı. Doğduğundan bu yana sadece sütle beslenen Mohammed'de, yetersiz beslenme nedeniyle de gelişme geriliği baş gösterdi. Ailesinin hastane hastane gezdirdiği Mohammed'e yapılan biyopsi sonunda, geçen yıl AGS'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyuldu. Doktorları, Mohammed'i tedavisi için Türk meslektaşlarına yönlendirdi. ANNESİ HAYATA BAĞLADI

Kaşınmaktan derisi tahriş olan Mohammed, ülkesindeki doktorların tavsiyesi üzerine ailesi tarafından Antalya'ya getirildi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde tetkikleri yapılan Mohammed'e acil olarak karaciğer nakli yapılması gerektiği söylenince anne verici oldu. Ağustos ayı başında Oumelkhir Mohri'nden alınan 150 gramlık karaciğer dokusu, Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından Mohammed'e nakledildi. Sağlığına kavuşan Mohammed, doğumundan beri sadece sütle beslendiği için daha önce tatmadığı yemeklerle tanıştı. En çok dondurmayı seven Mohammed'e ilk dondurmayı ise operasyonu yapan Doç. Dr. Aliosmanoğlu yedirdi. Hastanede kontrol altında tutulan Mohammed, ne zaman Doç. Dr. Aliosmanoğlu'nu görse dondurma istiyor. Sağlığına kavuşan Mohammed, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

'SARILIKTAN 24 SAAT KAŞINIYORDU'

Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Mohammed'in kendilerine getirildiğinde sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirtti. AGS'ye bağlı karaciğer yetmezliği hastası olan çocuğun doğduğundan bu yana sarılıkla mücadele ettiğini belirten Doç. Dr. Aliosmanoğlu, "Bize geldiğinde sarılık düzeyi çok yüksekti. Buna bağlı olarak tüm vücudunda sararma ve aşırı kaşıntı vardı. Neredeyse 24 saat sürekli kaşınıyordu" dedi. 'KİLOSU YAŞITLARININ YARISI KADARDI'

Çocukta yetersiz beslenmeye bağlı gelişme geriliği olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Aliosmanoğlu, “Mohammed 3 yaşında olmasına rağmen 9-10 kilo civarında bir bebek. Kilosu yaşıtlarının yarısı kadardı; çünkü doğduğundan bu yana sadece sütle beslenmiş. Yemek yediği anda kusuyormuş. Aile de bundan korktuğu için sütten başka bir şey vermemeye başlamış. Hastalığına 2 yaşına kadar tanı konulmamış. Biz anneden karaciğer dokusu naklettik. Şu an gayet iyi durumda" diye konuştu. DOKTORUNU GÖRÜNCE DONDURMA İSTİYOR

Nakilden sonra Mohammed'in artık yaşıtları gibi normal çocuk olduğunu belirten Doç. Dr. Aliosmanoğlu, “Artık istediğini yiyebiliyor. Tabi bu yaşa kadar sütle beslendiği için başka yemekleri bilmiyordu. Yeni tatlar tatmaya başladı. En çok dondurmayı sevdi" dedi.

Her muayenede Mohammed'e dondurma alan Doç. Dr. Aliosmanoğlu, minik çocuğun sağlığına kavuşmasının, hekim olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.