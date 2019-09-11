DHA YURT BÜLTENİ -  4

Çocuklarını odaya kapatıp, eşini öldüren kocaya müebbet hapis Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra eşi Hatice Eren'i (32) tabancayla başından vurarak öldüren Cihan Eren'in (36) yargılanması tamamlandı. Cihan Eren, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cihan Eren, saat 07.00 sıralarında, ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını, evin oturma odasına götürüp kapıyı üzerlerine kapatan Cihan Eren, daha sonra ruhsatsız olduğu belirtilen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i, başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Cihan Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu.

Bu sırada gelen Cihan Eren'in akrabaları, oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan çiftin S.E. (5) ve E.E (3) adlı kızlarını evden uzaklaştırdı. Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tutuklanan Cihan Eren hakkında ise 'Kastan öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Cihan Eren, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar için hakim karşısına çıktı. Sanık Cihan Eren, ifadesinde olay günü eşiyle kavga ettiğini, bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler HABER: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) ======================= İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı, ekipler inceleme başlattı İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışmayı bitirdiği yol üzerinde su sızdıran istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki araç çukura düştü, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Binada yaşayan 27 aile ise geceyi farklı yerlerde geçirdi. Havadan çekilen drone görüntüsüyle de olayın boyutları görüldü. Bu arada günün aydınlanmasıyla birlikte ise çökmenin neden kaynaklandığına dair uzamanlar çalışmalarına başladı.

Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta dün yaşanan olayda, akşam saatlerinde Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Park halindeki iki araç da çukura düştü. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Bu sırada evlerinde bulunan yaklaşık 20 kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. 27 daire sakini, geceyi belediyenin girişimiyle otelde ya da yakınlarının yanında geçirdi.

UZMANLAR BÖLGEDE ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Günün ışımasıyla birlikte ise olayın boyutları ortaya çıktı. Özellikle havadan drone görüntüsüyle, çökmenin büyüklüğü de gözler önüne serildi. Jandarmanın güvenlik şeridine aldığı bölgeye bu sabah İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den uzmanlar geldi. Özellikle İZSU görevlileri, çökmenin neden kaynaklandığını saptamak için istinat duvarının farklı bölümlerinden numuneler aldı. İstinat duvarının yanlış mı yapıldığı ya da alt yapı çalışmalarında hatalı mı davranıldığı gibi değerlendirmeler, uzmanların incelemesinden sonra ortaya çıkacak.

KORKUYU YAŞADI, YARDIM İSTEDİ

Olayda en büyük zararı ise apartman sakinlerinden Güllü Şenoğlu'nun dairesi gördü. O sırada evde olduğunu söyleyen Güllü Şenoğlu, "Ben doktordan geldikten sonra uyumak üzere olduğum sırada büyük bir patlama gibi ses geldi. Salona girdiğimde büyük yıkım vardı. Olayı sonradan öğrendim. Beni dışarıya çıkardılar. Bu duvardan uzun süredir su akıyordu. Bunun neden olduğunun araştırılmasını istiyorum. Bizlerin de zararları karşılansın" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü.

- Çalışmalardan görüntü.

- Vatandaşların görüntüsü.

- Güllü Şenoğlu'yla röportaj.

- Drone Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN, kamera: Tekin GÜRBULAK / TORBALI (İzmir), (DHA) =============================== Aranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandı Kocaeli'de, terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında haklarında arama kararı bulunan, 12 sivil şüphelinin adreslerini belirledi. Ardından da bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============================ Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 09.55 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Ardından da Çanakkale önlerine ulaşarak, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yaptı.

Akdeniz'e giden Rus savaş gemisinin Boğaz geçişi sırasında, güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.

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-Rus savaş gemisinin geçişinden genel ve detay görüntüler. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ============================ Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi Adana'da, polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada aracın bagajında 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K. ve M.M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Otomobilin bagajındaki kaçak nargile tütünü

- Ele geçirilen kaçak nargile tütünlerinin fotoğrafı Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ======================== Sürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildi Diyarbakır'da, sürücüsü trafik polislerinin denetiminden kaçmaya çalışan, ancak daha sonra içindeki öğrencilerle birlikte durdurulan servis minibüsü ile birlikte 6 araç trafikten men edildi. Çeşitli eksikleri bulunan 52 araca ise toplam 23 bin 836 lira ceza uygulandı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber trafiğe çıkan okul servisleri ile ilgili denetimleri sıklaştıran Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ekipler, okul servisi sürücülerinin ve hosteslerinin belgelerini inceledi. Özellikle çocukların emniyet kemeri takıp takmadığı, 'Dur' ikaz lambalarının yanıp yanmadığı kontrol edilirken, tabure ve benzeri oturma yerleri de kaldırıldı. Çocuklarının güvenliğinin ön planda tutulduğu uygulamada, sıcak havaların etkisini gösterdiği bugünlerde sürücüler klimaları açmaları konusunda uyarıldı.

'ALTI ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Son 2 günde gerçekleştirilen denetimlerde 506 okul servisi kontrol edildi. Çeşitli eksiklikleri bulunan 52 araca toplam 23 bin 836 TL idari para cezası uygulanırken, denetimden kaçan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan bir servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araç da trafikten men edildi.

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-Trafik ekipleri

-Okul servislerinin durdurulması

-Yolcu bölümünün kontrol edilmesi

-Klimaların kontrol edilmesi

-Dur ikaz lambalarının kontrol edilmesi

-Cezai işlem yapılan servisler

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA) ======================= Yardım bahanesiyle turistlerin kartlarından para çeken 2 şüpheli tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATM'den para çekmek isteyen turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıp, kredi kartlarından para çekmekle suçlanan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T. tutuklandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, alışveriş yapmak amacıyla çarşıya çıktıklarında, ATM'lerden para çekmek isterken yardım etme bahanesiyle yanlarına yaklaşan bazı kişiler tarafından kredi kartlarından para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu içinde şüphelilerin bulunduğu otomobilin Kumköy Turizm Merkezi'nde olduğu belirlendi. Önceki gün jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan A.D., M.A.T. ve Ş.D. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.D., M.A.T. ve Ş.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlarını itiraf eden şüpheliler, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden A.D. ve M.A.T. 'Kredi kartı hırsızlığı' suçundan tutuklanırken, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelilerin getirilmesi 81 MB /// 00.43" Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ================= Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi. Bu anlar işçiler tarafından görüntülendi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık İşletme Şefliği'ne ait yangın gözetleme kulesi bahçesine sabah saatlerinde boz ayı geldi. Bahçede bulunan ağaçlardaki elmaları yiyen ayının görüntüsünü cep telefonlarıyla çeken işçiler, "Bizi ziyarete gelmiş. Bir selfie yapalım mı? Gel, gel koca oğlan" diyerek birbirleriyle şakalaştı. Yangın gözetleme kulesinde çalışanlar, ayının sık sık gelerek, kule bahçesindeki elmaları yedikten sonra gözden kaybolduğunu belirterek, şimdiye kadar saldırgan bir tavrının olmadığını söyledi. Görüntü dökümü:

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-Yangın kulesinin

Ayının bahçeye gelişi

-Ağaçtan elma yemesi Boyut: 142,28 MB