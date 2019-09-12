DHA YURT BÜLTENİ - 4 Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan Trakya'da, Edirneli üreticilerin ayçiçeği hasadı sürüyor. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Ayçiçeği üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan ayçiçeği hasadı için biçerdöverlerin tarladaki mesaisi sürüyor. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeğinde bu yıl rekor verim elde ettiklerini ancak fiyatların değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Fiyat ilk açıklandığı günden itibaren farklılık göstermeye başladı. Biz bunu zaten genelde bekliyoruz. Trakya Birlik alımlarına devam ediyor. Tarım kredi kooperatifleri de alım yapmaya başlamıştı. Ama şimdi aldığımız duyumlara göre bazı şubelerin alımlarını yavaşlatmaya veya kapatmaya başladığını öğrendik. Tabi bu çiftçiler açısından üzücü bir durum. Alıcı olmayınca tüccar da fiyatı aşağıya çekmeye başladı. Borsaları takip ediyoruz. Edirne borsalarında fiyatların aşağı indiğini gördük. Tüccarın alım yapmadığı gözleniyor. Bu, biz çiftçiler açısından üzücü bir durum" dedi.

'REKOLTE YÜKSEK'

Ayçiçeği rekoltesinin bu yıl yüksek olduğunu ifade eden Şen, "Ürünlerin bol olduğu dönemlerde fiyatlardaki sıkıntıları çiftçilerimiz yaşıyor. Sadece bugün için değil devamlı yaşayacak. Ama genelde çiftçi iyi verim alırsa, biz çalışırsak, ülke ekonomisine katkı sağlarsak açığımızı da kapatmış oluruz" diye konuştu.

'FİYAT DÜŞTÜ'

Keşanlı üretici Saim Bilici ise ayçiçeğinin bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydederek, şunları söyledi:

"Ayçiçeğinde durumlar iyi. Verimler güzel ama fiyatlar bozuldu. Verim geçen yıla oranla yükseldi. Geçen yıl daha düşüktü. Ama fiyatlar geçen yıla oranla kötü. Yağlı Tohumlar, ücreti 2 taksitte ödeyeceğini açıklayınca tüccar fiyatı düşürdü. 2500'e sattığımız ayçiçeğini, şimdi 2300'e satıyoruz. İnşallah fiyatlar düzelir, üretici mutlu olur."

Üretici Zati Özveri de diğer yıllara oranla ayçiçeğinde en yüksek verimi aldıklarını belirterek, "Bu sene verimden memnunuz. Geçen yıllara oranla daha iyi. Bu yıl bir ilki yaşıyoruz. Buğdayda, ayçiçeği de verim olarak iyi geçti. İnşallah herkesin iyi olur. Ayçiçeğinin fiyatı şu an biraz düşük. Maalesef gübre ve mazot fiyatları yüksek" dedi.

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-Olgunlaşan ayçiçekleri

-Ayçiçeği tarlaları

-Biçerdöverin ayçiçeği hasadı

Ayçiçeğinin biçerdöverde öğütülmesi

-Biçerdöverden kamyonlara çekirdek dökülmesi

-Çekirdeğin traktörle yağlı tohumlara taşınması

-Traktörden çekirdeklerin alana boşaltılması

-Ayçiçeğinin küreklerle makineye girmesi

-Çekirdeklerin çuvallanması

-Çuvalların istiflenmesi

-İşçilerin çalışmaları

-Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen röp.

-Üretici Saim Bilici röp.

-Üretici Zati Özveri röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- =================== Acemi hırsız kameralara yakalandı Düzce'de, bir siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız, motosiklet çaldı. Güvenlik kameralarını sonradan fark eden hırsız yakalanmamak için başını eğse de fark edemediği kameraya yakalandı.

Olay dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız Hüseyin Güdek'e ait park halindeki motosikleti çaldı. Hırsız, motosikleti iterek site dışına çıkardı. Bu arada site içerisindeki yakın kameraları fark eden hırsız yakalanmamak için başını eğdi, ancak sitenin çıkışında bulunan kamerayı fark etmeyince yüzü belli oldu. Sabah motosikletini olduğu yerde göremeyen Hüseyin Güdek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kameralardan kimliği tespit edilen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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-Hırsızlık zanlısı siteye girerken görüntü (Güvenlik kamerası)

-Motosikleti alıp giderken görüntü (Güvenlik kamerası) HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ======================== Çevreyi kontrol edip motosikleti çaldı Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir iş yerinin önünde duran motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen pazartesi günü, Göveçlik Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin önünde meydana geldi. Tekstil işçisi Ali Dingel (29), çalıştığı atölyenin önüne motosikletini park etti. Motosiklet, bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosikletini yerinde bulamayan Dingel, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin motosikletin yanına yaklaşması, çevreyi bir müddet gözledikten sonra motosiklete binerek kaçması yer aldı.

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- Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ====================== Zap'ta tuttukları balıkları satarak, harçlıklarını çıkarıyorlar Hakkari'nin Taşbaşı köyünde, 10-17 yaşlarındaki çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol kenarında satıyor. Murat Taşçı, sattığı balıklarla hem ailesine katkıda bulunduğunu hem de okul harçlığını çıkardığını söyledi.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı köyünde yaşayan çocuklar, Zap Suyu'nda tuttukları balıkları yol üzerinde satıyor. Hakkari-Çukurca yolundan geçen sürücüler, çocuklarını görünce araçlarını durdurup, balık satın alıyor. Zap'a attıkları ağlarla tuttukları balıkları satan çocuklar, okul harçlıklarını çıkarırken, ailelerine de destek oluyor.

Zap Suyu'nda alabalık avlayan Murat Taşçı, tuttukları balıkların kilosunu 10 TL'den sattıklarını belirterek, "Akşama kadar 3-4 kilo ancak satabiliyorum. Hakkari-Çukurca yolundan geçen araçları durdurup, bu şekilde balık satıyorum. Tuttuğumuz balıklarla hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de okul harçlığımızı çıkarıyoruz" dedi.