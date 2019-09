DHA YURT BÜLTENİ - 4

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından ortak tesis edilmesi planlanan güvenli bölgede, ikinci ortak kara devriyesinin yapılması bekleniyor. Sınır hattındaki güvenlik güçleri ise teyakkuz halini sürdürüyor. Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında demokrasi ve özgürlük talebiyle başlayan gösteriler, rejimin silahlı müdahalesi ile iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu adı altında birleşen rejim karşıtları, silahlanıp, ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağladı. Ancak, aradan geçen süre içerisinde Özgür Suriye Ordusu bileşeni grupların fikir farklılıkları, yabancı ülkelerin rejime destek vermesi ve yaşanan kargaşa sırasında terör örgütü DEAŞ ile PKK/YPG'nin aktörler arasına girmesiyle Suriye'deki karışıklık giderek derinleşti. Terör örgütleri, ülkenin kuzeyinde olan Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarında denetimi sağlayarak tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye'ye yönelik ağır silahlarla saldırılar ve yurt içinde de eylemler düzenlemesiyle Türkiye, terör tehdidini sonlandırmak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de ise Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenledi. Başarıyla tamamlanan 2 harekatın ardından Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekarenin üzerinde bir alan terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirildi. Yaşamın normalleştirildiği bölgeye huzurun hakim olmasıyla 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere 2 milyona yakın Suriyeli geri döndü. Fırat'ın batısında yaşamın normalleşmeye başlamasının ardından Türkiye, terör tehdidinin devam ettiği ve tüm uyarılara rağmen yabancı ülkelerin de araç, mühimmat ve eğitim desteği ile koruduğu terör örgütünün Fırat'ın doğusundan çıkmasını istedi. Uyarılara rağmen Fırat'ın doğusundaki işgaline devam eden terör örgütü ise farklı etnik grupları içine alarak Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyı oluşturdu. Ana omurgasını oluşturduğu SDG ile kendisini kamufle eden terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki işgalinin yanı sıra Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirmeyi sürdürdü. Batılı ülkelerden SDG adıyla destek almayı da sürdürerek bir anlamda kendisini meşrulaştırma gayretine giren PKK/YPG'nin ülkenin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoruna Türkiye izin vermeyeceğini ve bölgeyi terk etmemeleri halinde harekat düzenleyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından özellikle ABD'nin bu sürecin bir takvime bağlanması yönündeki girişimi ile süreci uzattı. Ancak, aradan geçen süre içerisinde verilen sözlerin tutulmayarak sürekli oyalama taktiği uygulanması, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde tahkimatlarını sürdürmesinin ardından Türkiye, harekat kararlılığını yeniden ortaya koydu. Bunun üzerine geçen Ağustos ayında ABD'nin askeri heyeti konuya ilişkin görüşme yapmak üzere Ankara'ya geldi. 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'ya gelen ABD'li heyet ile Türk askeri yetkililerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığı toplantının ardından Suriye'nin kuzeyine güvenli bir bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi kararlaştırıldı. Türkiye ve ABD'nin vardığı mutabakat sonrası 12 Ağustos günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türk ve ABD askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülke askerlerinin çalışma yaptığı merkezin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası, Türkiye'nin insansız hava araçlarına açıldı. İHA'ların görüntü almasının ardından bölgede Türkiye ve ABD askerleri, ortak hava devriyesi yaparak, havadan terör örgütünün tahkimatlarını gözlemledi ve keşif yaptı. Bugüne kadar 4 kez havadan yapılan devriyenin ardından geçen Pazar günü de iki ülkenin zırhlı araçlarıyla terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kırsalında ortak kara devriyesi yapıldı. Ortak kara devriyesinin ardından Türkiye'nin süreçten rahatsız olduğunu dile getirmesiyle ABD'nin iki üst önemli ismi Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ile Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, önce Ankara, ardından Şanlıurfa'ya gelerek toplantılara katıldı. Türkiye'nin rahatsızlıklarını dile getirdiği iki korgeneral ülkesine dönerken, sınır hattında hareketlilik ise devam etti. Sınır hattındaki mevzilerde Türkiye tarafından beton bloklar ile güçlendirme yapılırken, ikinci ortak kara devriyesinin de yapılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. TERÖRİSTLER SINIRDA DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR Türkiye'nin bir an önce kurulmasını istediği güvenli bölgeden ellerindeki ağır silahlarla çıkarılmasını istediği PKK/YPG'li teröristler ise hala sınıra yakın noktalarda görülmeye devam ediyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'nin karşısındaki Telabyad'da teröristler, sokaklarda ve oluşturdukları kontrol noktaları ile kum torbaları ile siperler oluşturduğu evlerin çatılarında nöbet tutmayı sürdürüyor. Teröristlerin tahkimatlarını sürdürdüğü Telabyad'ın yanı sıra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'da teröristler Türkiye sınırına yakın noktalara iş makineleriyle hendek ve siper kazıyor. Öte yandan teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalardaki evlerin pencerelerini betonlarla kapattıkları, sadece küçük mazgallar açarak gözetleme yaptıkları görüldü. Olası her türlü senaryoya göre hazırlığını yapan ve aylardır bölgeye yığınak yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ise önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı sınır hattında eli tetikte, zırhlı araçlarla teyakkuz halinde görev yapıyor.

Çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ev kadını Yeşim Değer(46), 35 yıllık hayali olan, 'Her şeye dair ne varsa içinde' adını verdiği şiir kitabı yazdı. Terk ettiği liseyi 20 yıl sonra bitiren Değer, "Tozlu raflarda kalmış ruhumun bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için. Tamamen beni yansıtıyorlar. Şu anda çok mutluyum. Aldığım yorumlar beni çok mutlu etti" dedi.

Çorlu'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Yeşim Değer, çocukluk hayali olan ve "Her şeye dair ne varsa içinde' adını verdiği şiir kitabı yazıp, piyasa çıkardı. Çocukluğunun hayali olan şiir kitabını yazmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Değer, "Kitap yazmak, çocukluğumda yaşadığım bir hayalimdi. Hep gerçekleştirmek istediğim ancak gerçekleştiremediğim bir hayalimdi. Liseyi ikinci sınıftan terk etmiştim, aradan geçen 20 yıllar sonra okulu bitirdim. Hayalim olan kitabımı yazmaya başladım. Babam, ablam yazıyordu ben yazmak istiyordum. Ama yazmakla kalmayıp bunu hayata geçirmek istiyordum. Tozlu raflarda kalmış ruhumu bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için. Tamamen beni yansıtıyorlar" dedi.

Kitabı yazmadan önce korkular yaşadığını anlatan Değer, "Çünkü kimse tarafından tanınmıyordum ve bu bir dezavantajdı. İlk kitabım nasıl olacak? Satacak mı? Yorumlar nasıl olacak? Satmasından ziyade yorumlar benim için daha önemli. Çünkü yüreklere dokunabilecek miydim. Bu çok önemliydi ve gerçekten aldığım yorumlar karşısında çok mutluyum .Çünkü herkes kendin bir parça buluyor. Yüreklere dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum şuan da. Ne kadar sattığı hiç önemli değil. Aldığım yorumlar benim daha önemli Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri benim yanımda, desteklerini esirgemediler. Aslında ben bu kitabı melek babam ve anneme hitap ederek yazdım. Her zaman yanımda oldular. Şuan ikinci çalışmamın üzerinde devam ediyorum. Şu an ise roman üzerinde çalışıyorum, bitirmek üzereyim.Yapmak istediğim işimin bu olduğunu karar verdim.Yüreğimi ortaya koydum.Bundan sonra Allah izin verirse nicelerini yazmak istiyorum" diye konuştu.

