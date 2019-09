DHA YURT BÜLTENİ - 4

İzmir'in Buca ilçesinin kırsal mahallelerinden Belenbaşı'nda yaklaşık 60 öğrencisi bulunan ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı. Ayrı ayrı iki binanın yapım işini alan firma, konkordato (iflas) ilan etti. Şirket iflas edince, okul inşaatları yarım kaldı. Okul binaları tamamlanamayan öğrenciler cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim almaya başladı. Belenbaşı'ndaki ilk ve ortaokul binaları, geçen yıl yenilenmek üzere yıkıldı. İhaleyi kazanan şirket, biri ilkokul diğeri ortaokul olmak üzere iki ayrı bina için yapılan ihaleyi alarak, çalışmalara başladı. Kaba inşaatı biten okulların çalışmaları bitmek üzereyken, yüklenici firma iflas ettiğini açıkladı. Geçen yıl Aralık ayından itibaren okulsuz kalan öğrenciler için, mahallenin cami avlusuna bir tane konteyner konuldu. Öğrencilerin bir kısmı burada eğitim almaya başladı. Bazı öğrenciler de caminin müştemilatında ders başı yaptı. Okul müdürü ve öğretmenler için de yine camide idari bina oluşturuldu. Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, inşaat ihalesini alan şirketin iflas ettiğini, konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdıklarını belirtti. Yahşi, "Yeniden okulu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Okulu tamamlamak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Süreci hızlandırıyoruz. Çok üzüldüğümüz bir konu" dedi. 'KIŞ YAKLAŞIYOR SORUN ÇÖZÜLMELİ' Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir, bu tür yapıların çocuklar için sağlıksız olduğuna dikkat çekerek, "21'inci yüzyılda bu tür görüntülerin olması hoş değil. Eğitimde kaybedecek tek bir fert yoktur ancak bu çağda konteynerde eğitime devam ediyorsak burada büyük bir soru işareti var demektir" dedi. Yetkililerin bu sorunu hep birlikte çözmesi gerektiğini ifade eden Merih Eyyüp Demir, şunları söyledi: "Okulun yeni bina inşası ile ilgili bir sürecin başladığını biliyoruz. İhalesi yapıldı, bir firma okulu yapmak için ihaleyi aldı. Ancak ekonomik koşullar ortada, firma bu işi götüremedi. Firmanın bir an önce tasfiye sürecinin başlatılması gerekiyor. Yeni bir ihale ile işin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Tüm çalışmalar devlet yetkililerinin uhdesinde." Kış aylarının yaklaştığına dikkat çeken Demir, "Çocukların sağlıksız ortamlarda eğitim alması kabul edilemez. Sağlıksız, rutubetli ortamlarda çocuklar ders yapıyor. Bu durum çocukların sağlığı ile ilgili olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Yetkili makamlardan, kanuni bir hak olan şirketin tasfiye sürecinin bir an önce başlatılması ve okulun bir an evvel bitirilerek, çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturulmasını rica ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------

-Datça limanındaki teknelerden görüntü

-Limandan görüntü

-Peştamal satıcısı Fehmi Güler (54) ile röp.

-Yabancı turistler peştamaldan yapılan plaj kıyafetlerini incelerken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

================

Omurga eğriliği, her 100 çocuktan 3’ünde görülebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sırt ve omuz şekil bozukluğuyla başvuran Onur Düzlüoğlu’nun(19) omurga eğriliği(skolyoz) olduğu tespit edilmesinin ardından 10 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Murat Songür, her 100 çocuktan 3’ünü etkileyen skolyoz hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olabileceğini söyledi.

Onur Düzlüoğlu, sırt ve omzundaki eğrilik nedeniyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Songür, yaptığı muayyenin ardından Onur Düzlüoğlu’nun omurga eğriliği(skolyoz) hastası olduğunu tespit etti. Onur Düzlüoğlu’nun omurgasındaki eğrilik, 10 saat süren ameliyatın ardından düzeltildi. Riskli bir ameliyat olmasına rağmen kısa sürede ayağa kalkan Onur Düzlüoğlu, kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür etti. Onur Düzlüoğlu, “Ağrı olarak bir zorluk yoktu ama şekil bozukluğu vardı. Buda etkiliyordu beni. Lisede arkadaşlarım omzunun biri niye düşük diyorlardı. Ben dalga geçiyorlar diye pek kale almamıştım. Sonra evde annem fark etti. Ameliyat çok güzel geçti. İlk gün biraz ağrım oldu ama şu an gayet iyiyim.ö dedi.

Doç. Dr. Murat Songür ise hastanın kendilerine başvurmasının ardından cerrahi müdahale kararı alarak ameliyat ettiklerini söyledi. Ciddi bir ameliyat sonrası hastanın omuriliğindeki eğriliğin düzeltildiğini belirten Doç.Dr. Songür, “Yakın tarihte sırt ve omzunda şekil bozukluğuyla başvurdu. Skalyoz dediğimiz omurga şekil bozukluğunu tespit ettik. Cerrahi sınırlar içerisinde tedavi edilmesi gerektiğini söyledik. Ameliyat olmaya karar verdi ve 4 gün önce ameliyatını gerçekleştirdik. Ciddi bir ameliyattır. Hastamız güçlü. Kendisi yataktan kalkabiliyor. Hastamızı bir an önce taburcu edip yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz. Bir süre ağır spor ağır fiziksel aktiviteyi kısıtlıyoruz. Ardından normal olarak hastalar normal hayatlarına sorunsuz şekilde dönebiliyorlar.ö dedi.

HER 100 ÇOCUKTAN 3’ÜNDE GÖRÜLEBİLİYOR

Her 100 çocuktan 3’ünü etkileyen sırt ve bel şekil bozukluğu olarak da bilinen skolyoz hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olabileceğini ifade eden Doç.Dr. Songür, şöyle dedi:

“Zonguldak ve çevresinden gelen ve ameliyat dışı tedavi yöntemleri ile takip ettiğimiz yaklaşık 500 hastamız mevcut. Geçtiğimiz hafta da otuzuncu başarılı skolyoz cerrahimizi uyguladık. Gerek ameliyat öncesi hazırlığı ve planlaması, gerekse müdahalenin ağırlığı açısından bakıldığında skolyoz cerrahisi özellikli olarak tanımlayabileceğimiz bir tedavi yöntemidir. Verdiğimiz hizmet ile ilimiz ve çevresi genelinde ciddi bir ihtiyacı giderdiğimizi söyleyebiliriz."