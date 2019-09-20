DHA YURT BÜLTENİ-4 

Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ TESPİT EDİLDİ

Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan 11 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddia edilen şüpheli ise aranıyor. Görüntü Dökümü

- Polis ekiplerinin eve baskın yapması

- Alınan şahısların Adli Tıp birimine götürülmesi

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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'Askıda ayakkabı' görenleri şaşırttı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, satın aldığı ve çevresinden topladığı ihtiyaç fazlası ayakkabıları, sokakta sergileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Osmanbey Caddesi üzerinde, ismini vermek istemeyen bir hayırsever, satın aldığı ve çevresinden topladığı ihtiyaç fazlası ayakkabıları, kaldırımın kenarında sergileyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 'İsteyen ücretsiz alabilir' yazısını gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise kendilerine uygun ayakkabıyı alarak, hayırseverin başlattığı bu uygulamadan faydalanıyor.

Ücretsiz ayakkabıları gören vatandaşlardan Yunus Şimşek, "Güzel bir uygulama. Daha önce askıda ekmek uygulamasını görüyorduk. Ancak askıda ayakkabıyı ilk kez gördüm. Böyle duyarlı vatandaşların sayısı umarız artar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayakkabılardan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) =================================

Doktorlar yaşamaz dedi, sevgileriyle büyüttüler Zonguldak’ta doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşama tutunan Selimcan Uzun(23), doktorların ‘yaşamaz’ demesine rağmen ailenin sevgisiyle hayata tutundu. Yüzde 93 zihinsel engelli Selimcan için tüm birikimlerini harcayan aile, Sağlık Bakanlığı’ndan tam teşekküllü bir hastanede tedavi için yardım istedi. Pastanede çalıştıktan sonra emekli olan Raşit Uzun(52) ile ev kadını Şirvan Uzun’un(51) ikiz çocuklarından Selimcan Uzun, doğum sırasında oksijensiz kaldı. Uzun süre yoğun bakımda kalan ve doktorların ‘fazla yaşamaz’ dediği Selimcan Uzun, hayata tutundu. Ancak yüzde 93 zihinsel engelli olan Selimcan’ın sağlığı için tüm imkanlarını seferber eden Uzun ailesi, diğer çocukları Hatice Uzun’un Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kazanmasıyla maddi olarak zorluklar yaşamaya başladı. Baba Raşit Uzun, oğlu Selimcan’ın sağlıklı yaşaması için elinden geleni yaptıklarını, tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesini istediklerini söyledi. Oğullarının tam olarak düzelmese de iyi bir tedaviyle daha iyi bir duruma geleceğine inandığını anlatan Raşit Uzun, şöyle dedi:

"Selimcan doğum anında oksijensiz kaldı. Doktorlar yaşaması zor dediler. 12-13 yaşına kadar Ankara’ya sürekli tedavisi için gidip geldim. Oğlumla ilgilenmek onu tedavi ettirmek istiyorum. Tedavisi için Sağlık Bakanlığımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. Ben para filan istemiyorum. Oğlumun tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesini istiyorum ve bana yol gösterilmesini istiyorum. Ben yeni emekli oldum. Yaşlanıyorum, elden ayaktan düşmeden onu tedavi ettirmek istiyorum. Bir yeri ağrısa şuram ağrıyor diyemiyor, derdini anlatamıyor. Bizim tek istediğimiz derdini anlatabilecek kadar iyileşmesi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Sağlık Bakanımız bana yardımcı olur."

"BANA 'ANNE' DİYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Oğlunun kendisine 'anne' diyeceği günü özlemle beklediğini belirten Şirvan Uzun ise, "Evladımız ve çaresini bulmak istiyoruz. Tedavi edilmesini istiyoruz. Bizim için onun sağlığı önemli. İyi bir hastanede tedavi görmesini istiyoruz. Sürekli hasta oluyor ve derdini anlatamıyor." dedi.

Selimcan’ın ikiz kardeşi Hatice Uzun ise, kardeşinin derdini anlatabilecek kadar iyileşmesini istediklerini söyledi. Görüntü Dökümü

-Baba Raşit Uzun ile röp.

-Anne Şirvan Uzun ile röp.

-Selimcan ile ilgilenmeleri

-Parkta birlikte yürümeleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) Hüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdi İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.

Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da sahne alan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konser

- Seyirciler

Haber- Kamera: Kahraman DURAK / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

============================== Düzce kabağı ağızları tatlandırıyor Düzce’de başlayan bal kabağı hasadıyla birlikte vatandaşlar börek, çorbanın yanı sıra en çok tatlı yapmayı tercih ediyor. Kabağın içine katılan, dondurma, kaymak, pekmez ve fındıkla değişik tatlarda kabak tatlısı hazırlanıyor. Düzce’de toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak ‘Düzce kabağı’ diye anılmaya başlayan bal kabağının hasadı eylül ayında başladı. Kabak hasadıyla birlikte özellikle bal kabağı tatlısı da büyük ilgi görmeye başladı. Düzce’de klasik kabak tatlısı dışında her yıl yenilikler yapılarak tatlının değişik tat ve görünüm alması sağlanıyor. Düzce’de köfte salonu işletmeciliği yapan Cezmi Kambur da müşterilerine değişik tatlar sunmak için kabak tatlısını kaymak, fındık, tahin ve özellikle kamış pekmezi ile sunarak çeşitlilik sunuyor. Kabak tatlısı hakkında bilgiler veren Cezmi Kambur, “Düzce kabağının en büyük özelliklerinden bir tanesi humuslu toprak dediğimiz toprağın burada bol olması bir de tamamen yağışlarla ilgili yapısı var. Bu sene kabaklar çok güzel gelişti. Ekilen kabakların içinden bal akıyor. Tüm bu oluşumun içinde bunları daha değişik tatlandırmayı hedefledik. Tahinlisi, fındıklısı, dondurmalısı, kaymaklısı, çam fıstıklısı diyerek 4-5 çeşit oluşturduk. Çok sevilerek istenmekte ve yenilmekte. Kabak tatlısı yemek için gelen müşterimizin sayısı oldukça yoğun ve çok beğeniliyor. Yemeği de yapılıyor ama ben yine de tatlısının yemeğinden daha lezzetli olduğunu düşünüyorum.ö dedi.

ŞEKER KAMIŞI PEKMEZİ İLE SERVİS EDİLİYOR

Kambur, özellikle şeker kamışı pekmezinin bal kabağı tatlısına değişik bir tat verdiğini söyleyerek, “Yeni geliştirdiğimiz kamış pekmezi karışımı ile çok daha fazla lezzet veriyor. Kamış pekmezi bölgemize doğal olarak çıkıyor. Kamış pekmezi yok olacak dereceye geldi ama köylerimizde yapılmaya devam ediliyor. Kamış pekmezi tamamen topraktan aldığı şekerle ortaya çıkıyor. En ufak bir dışardan konulan şeker yok. Onun için kabakla çok özleştiğini gördük. Kamış pekmezlisini sunuyoruz ve çok beğeniliyor.ö diye konuştu. Değişik karışımlarla hazırlanan bal kabağı tatlısını yiyenler ise, “Kamış pekmezlisi olanın değişik bir tadı ve aroması olmuş. Kamış pekmezli tatlı farklı bir tat olmuş. Ağzımda değişik bir tat bırakıyor. Çok beğendik. Güzel bir tat daha önce tatmadığımız bir tatö dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kabak tatlısı hazırlanırken görüntü

Kabak tatlısına karışımlar katılırken görüntü

Kabak tatlılarının görüntüsü

Cezmi Kambur ile röp

Kabak tatlısı yiyenlerin görüntüsü

Kabak yiyenler ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Çiftçi ressam