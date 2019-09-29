DHA YURT BÜLTENİ-4 

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. MARMARİS (Muğla), (DHA) ================================= Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçakladı Antalya'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. (41), Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkondan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait'i (24) sokakta kovalayarak boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, hamile olan Siham K., olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K., güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uygulaması, ölümle tehdit etmesi ve sürekli hakaret etmesi iddiasıyla bir süre önce şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı.

Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nın annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören kadın, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.

BIÇAKLA KOVALADI

Rajae Ait, çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan, güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan, bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etti. SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan, güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçağı da yanına alıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rajae Ait için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü. Rajae Ait'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Polis ekipleri Ercan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler ve detaylar

-Polislerin çalışmalarından detaylar

-Bıçaklanan kadının hamile kardeşinden detaylar

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) Tarlasına kurduğu güneş enerjisiyle mazot masrafından kurtuldu Aksaray'da çiftçi Metin Ünüvar, tarlasına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, sulama sırasında kullandığı mazot parasından tasarruf etti. Santrali 45 bin liraya kurduğu belirten Ünüvar, "Eğer traktörle sulasaydım, mazota yaklaşık 35 bin lira harcayacaktım. Santral bir yılda kendisini amorti edecek" dedi.

Yeşilova beldesinde oturan ve 34 yıldır çiftçilik yapan Metin Ünüvar, tarlasına 38 panelli 5 kilovatlık elektrik üretin güneş enerjisi santrali kurdu. 45 bin liraya mal ettiği santralle 60 dekarlık tarlasındaki ürünleri sulayan Ünüvar, santralin bir sezonda kendi maliyetini amorti edeceğini belirtti. Birbirine yakın 60 dekarlık arazisinde şeker pancar, mısır, yonca ve ayçiçeği üreten Ünüvar, şunları söyledi:

"Artan maliyetlerden dolayı bu yıl tarlama 38 adet güneş paneli kurdurdum. Bununla aynı anda 60 fıskiyede sulama yapabiliyorum. Bu sezon 60 dekar pancar ekimi yaptım. Çok üstün verim alacağımı düşünüyorum. Elektrik ve mazot parası vermeden, bu yıl tarlamı suladım. Bu sitemi de 45 bin liraya kurdurdum. Bir sezonda kendini amorti etti. Daha önce traktörle kuyudan suyun çıkmasını sağlayıp suluyordum ve bir sezonda 35 bin lira mazot parası harcıyordum. Üstelik sezonda 7- 8 defa ancak sulayabiliyordum. Bu sistemle şu ana kadar 13 kez suladım."

Traktör aracılığıyla sulama yaparken mazot parası nedeniyle daha az sulamayabildiğini ifade eden Metin Ünüvar, "Eğer traktörle sulama yapsaydım, mazottan dolayı aynı yerden dekar başına 7 ton ancak ürün alabilirdim. Sulama yaparken 2 tane traktör burada 4 gün, gece gündüz duracaktı ve o şekilde sulama yapacaktım. Traktörlerimle başka işlerimi halettim. Normalde bana 2 traktör ancak yetiyordu. Güneş panelini kurdurunca bir traktörle işlerimi hallettim ve şu an 10 ton pancar almayı planlıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tarladaki güneş enerjisi santralinden detal

- Tarlanın sulanması

- Genel ve detay

- Metin Ünüvar röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) Doktor köyüne kütüphane yaptırdı Burdur Devlet Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Ulaş Sağlam, köyüne kütüphane yaptırdı.

Dr. Ulaş Sağlam'ın doğup büyüdüğü merkez Kayaaltı köyüne yaptırdığı ve 'Köy Kütüphanesi' adını verdiği kütüphanenin açılışına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner ile Burdur Devlet Hastanesi doktorları ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Ulaş Sağlam, "Okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin varlığı Cumhuriyet kazanımlarının temel kaynağını oluşturmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında bilginin toplum hayatının en önemli unsurlarından olduğunu halk evleri, okuma odaları, köy enstitüleri ve halk kütüphanelerine verilen önemle görmekteyiz. Geleceğimizi bilgi dışındaki değerlerde aramak, geleceğimizi ve Cumhuriyet kazanımları ve ülkemizi ileriye götürmeyeceği gibi birçok sorunla da karşılaştıracaktır. İşte biz de bu değerlerden yola çıkarak Edirne'den Diyarbakır'a, Bingöl'den Sinop'a birçok şehirden gelen kitap bağışlarımızla Kayaaltı Köy Kütüphanesi'ni kurduk. Bu proje Kayaaltı Köy Okulu'nun kapatılması nedeniyle yapılan bir farkındalık projesidir. Yaklaşık 1500 kitap, bilgisayar, internet erişimi, barkovizyon ve belgesel setleri siz gönüllülerimiz sayesinde köyümüzün çocuklarıyla buluştu. Çocuklarımızın bilgiye ve öğrenmeye en kolay şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ulaş kardeşim çok önemli bir adım atmıştır. Tebrik ediyorum böyle önemli bir konuda liderlik ettiği için. Bilgiye ulaşmanın bir cep telefonu kadar kolay olduğu bir dönemde kalıcı bir şeylerin bırakılabilmesi çok daha anlamlıdır. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bunun sadece Kayaaltı köyünde değil toplam 189 köyümüzde hayata geçirilmesinin tarafı olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Baro Başkanı Ramazan Gedik, Sebahattin Akkaya ve Kazım Üstüner de yaptıkları konuşmalarda kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphane katılımcılar tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Kayaaltı köylüleri de açılan kütüphaneden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kütüphanenin içinden detay

- Konuşmalar

- Kurdele kesilmesi

- Detay

- Vatandaşlarla röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.

Yeşilbucak mahallesi Çobanpınarı mevkiinde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan işçiler, minibüslerle bahçelere gelerek erkenci mandalinaları toplamaya başladı. Mandalinaları özenle kesen işçiler, küfelerle yükleyecekleri kamyonun yanına getiriyor. Burada tekrardan elden geçen mandalinalar, ezilmiş olanları ayrıştırıldıktan sonra kasalarla kamyona yükleniyor. Kamyonla sebze haline götürülen mandalinalar, Türkiye nin her bölgesine gönderiliyor.

Sezonun ilk mandalina hasadını gerçekleştirdiklerini belirten bahçe sahibi Yusuf Sağlam, "Bahçemizde verim oldukça iyi. Kilogram fiyatını 1 liraya veriyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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- Mandalina bahçesinden görüntüler

- Çalışan işçiler

- Bahçe sahibiyle röp.

- Mandalinaların ayrıştırılması

- Kamyona yüklenmesi

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA) Yumurtanın içinden yumurta çıktı (Görüntü dökümü ile yeniden) Bursa'nın Mudanya ilçesinde İsmail Öztan'ın (53) bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, yaşanan olayın çok nadir görüldüğünü belirtti.