DHA YURT BÜLTENİ - 4

Bursa'da yaşayan İlker Bayrak (14), 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetrelik boyu ile görenlerin ilgisini çekiyor. Doğuştan Silver-Russell sendromu (büyüme ve gelişme geriliği) hastası olan İlker Bayrak'ın en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin eski kalecesi Volkan Demirel ile tanışmak. İnegöl'de yaşayan ve 2005 yılında dünyaya gelen Adnan ile Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, doğduğunda gelişme şikayeti ile ailesi tarafından Bursa'daki hastanelere götürüldü. Burada teşhisi konulamayan Bayrak, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. İlker Bayrak'ın burada yapılan tetkiklerinde, milyonda bir görülen 'Silver- Russell' hastası olduğu tespit edildi. 14 yaşında olmasına rağmen 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetre boyu ile dikkat çeken Bayrak, görenlerin ise ilgisini çekiyor. EN BÜYÜK HAYALİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE VOLKAN DEMİREL İLE TANIŞMAK Görenlerin kendisine ilgi gösterdiğini belirten İlker Bayrak, "Görünümümle insanların dikkatini çekiyorum. Evimde eğitim görüyorum, öğretmenlerim evime gelerek bana eğitim veriyor. Ailemi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. En büyük hayalim, Cumhurbaşkanınımız Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile tanışmak" dedi. 'GİTTİĞİ HER YERDE NEŞE KAYNAĞI' Çocuğunun 850 gram ağırlığında dünyaya geldiğini belirten baba Adnan Bayrak, "Çocuğumuz doğduğunda 100 gün küvezde kaldı. Gelişmediğinden dolayı hastanelere başvurduk. Ankara'da yapılan incelemelerde 'Silver Russel' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Milyonda bir görülen bir hastalık. Allah, bize nasip etmiş. Türkiye'de bu hastalığı bulunan 3 kişi vardı. Birisi hayatını kaybetti. Onlar, çok özel ve farklı çocuklar. Biz bu konuda çok şanslıyız. Evimizin ve Bursa'nın neşesi oldu. Gittiği her yerde neşe kaynağı haline geldi. Şu anda 8.sınıf öğrencisi, evde eğitim alıyor." diye konuştu.

'Küçük Çin' denilen Ula'da iki noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu

Genç ve yaşlı her kesimin bisiklete binmesi nedeniyle 'Küçük Çin' olarak anılan Muğla'nın Ula ilçesinde, belediye tarafından 2 noktaya 'Bisiklet tamir istasyonu' kuruldu. İstasyona bisikletlerini getiren vatandaşlar, ücretsiz olarak tekerleklerinin havasının şişiriyor, arızalarını gideriyor.

Muğla'nın 25 nüfuslu ilçesi Ula'da, 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor. İlk olarak 1930'lu yılların sonunda kullanılmaya başlayan bisiklet, daha sonra halkın yaşam tarzı haline geldi. İlk zamanlar bir yumurta karşılığında 3 dakikalığına kiraya verilerek deneyimlenen bisikleti şimdilerde çocuklar okula, ev kadınları ise pazara giderken kullanıyor. 2 yaşından 90 yaşına kadar herkesin günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet, kenti diğer yerleşim yerlerinden ayırıyor. İlçenin düz arazi üzerine kurulması bisiklet kullanımı için avantaj sağlarken, sağlık açısından da faydalı oluyor. Kent halkı, herkesi daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet ediyor. Son yapılan yerel seçimde AK Parti'den Ula Belediye Başkanlığı görevini kazanan İsmail Akkaya, halkın bisikletlerini ücretsiz olarak kendilerinin tamir edebilmesi için 2 noktaya bisiklet tamir istasyonu kurdurdu. İlçe sakinleri ise üzerinde tamir seti ve pompa bulunan istasyondan ücretsiz yararlanmanın mutluluğunu yaşıyor. Başkan Akkaya, "Ula, coğrafi konumu düz bir arazidedir. Lastiği patlayan veya bisikletle ilgili herhangi bir sorunu olanlar için iki ayrı yere tamir istasyonu koyduk. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Daha fazla yere koymayı düşünüyoruz. Ula'da olması gereken bir uygulama. Umarım, diğer belediyelere de örnek olur. İlçemizde yaşlısı genci bisiklete biner. 25 bin nüfusumuz var. 24 bine yakın kişi bisiklet kullanıyor" dedi.

Ula'da yaşayan Yusuf Aydınlıoğlu (65) da "Hizmet çok güzel. İstasyonun her köşede olmasını isteriz. Bisiklet bizim olmazsa olmazımızdır. Her evde hemen hemen 3 bisiklet var" diye konuştu.