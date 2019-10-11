DHA YURT BÜLTENİ - 4

Arabasına GPS koyduğu kızını 14 kurşunla öldüren eşinden boşanamıyor Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 14 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Ali Yılmaz'ın (67) yargılanması sürerken, eşi Gülden Yılmaz ondan boşanamıyor. Boşanma davasının görüldüğü mahkeme, 'cinayet' suçundan yürütülen soruşturma sonunda açılacak davada babaya verilecek cezanın kesinleşmiş hükmünü istedi.

Gülden Yılmaz, "Anlaşmalı boşanmak için, kızımı hunharca öldüren kişi ile yüz yüze gelmem gerekiyor. Ben bir anneyim, o kişiyle yüz yüze gelemem. Boşanmak için ne bekleniyor, anlamıyorum" derken, avukatı Türkan Yıldız, "Olay hakkındaki ceza davasının açılması ve kesinleşmiş hükmün beklenmesi, en az 3 yıl geçmesi demek" dedi.

Olay, 27 Haziran günü meydana geldi. Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz’a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Ardından da tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kafasına 11 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Edremit Adliyesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İDDİANAMESİ HAZIR OLMAYAN OLAYLA İLGİLİ KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM İSTENDİ

Annenin kızının babası tarafından öldürülmesinden önce, şubat ayında İzmir 4’üncü Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasının ilk duruşması temmuz ayında görüldü. Dün görülen ikinci duruşmaya ise Mustafa Ali Yılmaz ve avukatı ile Gülden Yılmaz’ın avukatı Türkan Yıldız katıldı. Mahkeme, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinayet' suçundan yürütülen soruşturma dosyasının ve soruşturma sonunda açılacak davada verilecek cezanın kesinleşmiş kararının mahkemeye sunulmasını istedi.

'BİZİ BOŞAMAK İÇİN NE BEKLİYORLAR'

Gözü yaşlı anne Gülden Yılmaz mahkemenin ara kararına, "Ben, kızı hunharca katledilmiş bir anneyim. Yaşadığım acılar yetmezmiş gibi, bir de bu soyadını üstümden atmakla uğraşıyorum. Bizi boşamak için ne bekliyorlar, anlamış değilim. Mahkemeye daha önceden sunulmuş belgeler tekrar isteniyor. Bunu anlayan bir kişi gelsin, bana anlatsın" dedi. Tek celsede anlaşmalı olarak boşanmak için, kendisine, Mustafa Ali Yılmaz’la yüz yüze gelmesi gerektiğinin söylendiğini vurgulayan Gülden Yılmaz, "Ben bir anneyim, o kişiyle yüz yüze gelemem. Yaşadığım olayların psikolojik boyutunu atlamadan, kızıma 11 kurşun sıkan o kişiyle nasıl yüz yüze gelmem bekleniyor, anlamıyorum" diye konuştu.

'İDDİANAMESİ BİLE HAZIR OLMAYAN OLAYIN KESİNLEŞMİŞ KARARI İSTENİYOR'

Gülden Yılmaz’ın avukatı Türkan Yıldız da hakimlik etik kurallarında, onların vicdanlarıyla karar vermelerinin yerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Mustafa Ali Yılmaz hakkındaki soruşturma dosyası istendi. Biz, zaten bu dosyayla ilgili belgeleri, aslı gibidir olarak mahkemeye sunduk, bunlar var. Ayrıca, bu kişi hakkında henüz iddianamesi bile hazır olmayan olayla ilgili açılacak olan davanın kesinleşmiş hükmü isteniyor. Bu, en az 3 yıl demek. O da, bu olayın kamuoyuna yansıması nedeniyle yargı sürecinin hızlı işleyeceğini öngörmemizden kaynaklı, üst mahkemelerde yıllarca bekleyen dosyalar var. Biz, mahkemenin, verdiği bu ara kararlardan rücu etmesini ve müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Anne Gülden Yılmaz ile röp.

- Avukat Türkan Yıldız ile röp.

- Gülden Yılmaz ve Türkan Yıldız'dan detay görüntü

- Vefat eden Gülnur Yılmaz'ın cenazesinden ARŞİV görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ============================== Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesinin kırsal alanında 9 Ekim 2019 Çarşamba günü başlatılan 'Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02' müşterek operasyonu tamamlandı.

Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgede sürdürülen aramalarda PKK'lı teröristlere ait Kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Hint keneveri tarlası

Kenevirlerin yakılması

Ele geçirilen esrar

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUT: 12 + 12 MB Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ============================= Yaşamları 'Taş Devri'nden farksız Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Bağyaka Mahallesi'nin 43 hanelik kırsal Şenkale mevkisinde yaşayanlar, yaşamlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine götüren yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan ev kadınları ise giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor.

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin aksine Menteşe'nin kırsal Bağyaka Mahallesi'ne 7 kilometre mesafedeki Şenkale sakinleri, bir asırdır elektriksiz ve susuz yaşıyor. Yöre sakinleri, elektrik olmadığı için buzdolabı kullanamıyor, yiyeceklerini ise aynı gün tüketmek zorunda kalıyor. Şenkale'de su ihtiyacı, yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre ile 1 kilometre mesafedeki kaynak sularından karşılanıyor. Katırlarla patika yolları aşarak bidonlarına su dolduran vatandaşların yaşadığı zorluklar, trekking sporcularını aratmıyor. Kadınlar ise çamaşır ve bulaşıklarını leğenlerde yıkıyor.

Mahalle sakinlerinden evli, 3 çocuk babası Yaşar Yıldırım (54), "Turizm kenti diye övünüyoruz ancak yaşadıklarımız ortada. Başka şehirlerde oturanlara bunları anlatsak kimse inanmaz. Katırla su getirdiğimiz yolun hali içler acısı. Yağmur yağdığı zaman daha kötü oluyor. Elektrik ve su sıkıntımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gece odun ateşiyle ya da şarjlı ışıklar ile aydınlatmamızı sağlıyoruz. Yaşantımızı Taş Devri'ne benzetiyorum" dedi.

Taşıma suyla kıyafetlerini leğende yıkayan Adile Yıldırım ise, "Cep telefonlarımızın şarjı bittiği zaman eşim 7 kilometre uzaklıktaki Bağyaka Mahallesi'ne giderek doldurup geliyor. Temizlik ve hijyen taşıma suyla ne kadar olabilir ki? Elektrik ve su istiyorum" diye konuştu.

ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN SAĞLIYOR

Bağyaka Mahallesi'nin eski muhtarlarından Osman Bilgöl (58), "Şenkale mevkisindeki 43 eve, yıllardır su ve elektrik bağlanmadı. 2015 yılında borçla yaptırdığım güneş paneli sayesinde elektrik sıkıntısını biraz olsun çözdüm. Ancak yeterli olmuyor. Su, elektrik ve yolun yapılmasını istiyorum. 7 kilometre ötemizdeki Bağyaka Mahallesi'nde su ve elektrik var. Buraya getirilmesi çok mu zor ki bu çağda bu mağduriyeti yaşıyoruz. Komşularım cep telefonlarını benim evimde şarj ediyor" dedi.

Bağyaka Mahalle Muhtarı Emin Tuğrul, "Su ve elektrik yok, yollarımız çok kötü. Elektrik dağıtım şirketi ile MUSKİ'ye sorunlarımızı anlatan dilekçe verdim. Çözüme kavuşturulacağına inanıyorum. Gençlerimiz bu şartlarda yaşamak istemedikleri için Şenkale'yi terk etti. Burada 43 hanemiz bulunuyor. 12 hanede toplam 36 kişi ikamet ediyor. Geri kalan 31 hane sahipleri ise elektrik ve su olmadığı için sadece yazları geliyor" dedi.

GAZ LAMBASI IŞIĞINDA BULAŞIKLARINI YIKIYOR

Gece bulaşıklarını gaz lambası ışığının altında yıkayan Hatice Bingöl (54), "Çilemiz çok büyük, halimi görüyorsun. İnşallah bir an önce çözüm bulunur" dedi.

Mum ışığında odalarını aydınlatmaya çalışan Mehmet- Adile Çıtır çifti, "Odun ateşi, mum ve çıra yakarak elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Zor olsa da yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu. Eşi Ayşe Karaca (42) ile birlikte hasat ettikleri fasulyeleri ayıklayan İbrahim Karaca (45), "Çıra yakarak ya da el feneri ile ahıra girip büyükbaş hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Dağ yolu olduğu için ulaşım sıkıntılı. Kızım ise Ula ilçesinde liseyi yatılı okuyor. Sizin aracılığınızla büyüklerimizin sesimizi duyup, yardım eli uzatacağına inanıyorum" dedi. İbrahim-Hatice Karaca çifti de, geceleri yaktıkları çıranın ışığından faydalanarak ahırdaki ineklerini kontrol ediyor.

AYDEM Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi yetkilileri ise, Şenkale'deki evlere elektrik verilmesi için kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağını belirtti. Su sıkıntısıyla ilgili olarak ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Adile Yıldırım'ın leğende çamaşır yıkaması

-Adile Yıldırım'ın odun ateşinde yemek pişirmesi ve röp.

-Yaşar Yıldırım'ın katırla su doldurmaya gitmesi

-Yaşar Yıldırım'ın bidonlara su doldurması

-Yaşar Yıldırım'ın suları katırla evine götürmesi

-Çatısında güneş paneli bulunan evden görüntü

-Ocak ateşiyle aydınlatılan evden görüntü

-Yaşar Yıldırım ile röp.

-Bağyaka Mahalle Muhtarı Emin Tuğrul ile röp.

-Bağyaka Mahallesi Osman Bingöl ile röp.

-Mum ışığında oturan Mehmet-Adile Çıtır çifti ile röp.

-İbrahim-Hatice Karaca çiftinin mum ışığında fasulye ayıklaması

-İbrahim Karaca ile röp.

-İbrahim-Hatice Karaca çiftinin çıra yakarak ahırdaki ineklerini kontrol etmesi

-Yaşar Yıldırım'ın Osman Bingöl'ün evine gelerek cep telefonunu şarja takması

-Osman Bingöl'ün güneş paneli güç kaynağının şarj biterken uyarı vermesi

-Hatice Bingöl'ün bulaşıklarını gaz lambası ışığı altında yıkaması

-Hatice Bingöl ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

=========================== Maden işçisi Mehmetçik için dua etti, kurban kesti Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, yeraltında başlayacakları mesai öncesi Barış Pınarı Herekatı'nda görevli askerler için dua etti, kurban kesti.

TTK Üzelmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, yeraltına inmeden önce baret, kazma ve kürekleriyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için Kuran-ı Kerim okuttu, kurban kesti. Programa maden işçilerinin yanı sıra TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve kurum müdürleri katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından işçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için hep birlikte dua etti. İşçilerden Muhammet Duman (18), askerler için dua ettiklerini, başarılı bir şekilde operasyonun sona ermesini temenni ettiklerini söyledi. 13 yıllık maden işçisi Nihat Saraçbaşı ise madencinin her zaman askerinin yanında olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Askerlerimiz için dua ediyoruz. Göklerden gelen bir ses varsa o da bizim ordumuzun sesidir. İnşallah şehit vermeden oradan çıkarız. Beni isteseler ben de bir madenci olarak oraya giderim. Televizyonda izledim. Göğsüm kabarıyor. Ben komando olarak yaptım çağırsalar yine giderim. Başkomutanımızın bir emri yeter. Madenci askerin yanındadır."

'MADENCİ ASKERİNİN YANINDADIR'

GMİS Genel Başkanı İsa Demir ise maden işçisinin ölen tüm maden işçilerinin, şehitlerin ruhlarına ve operasyonda olan askerlere dua etmek için bir program düzenlediklerini söyledi. Madenciler olarak mehmetçiğin yanında olduklarını ifade eden Mutlu, "Arkadaşlarımız, Suriye'de vatan topraklarının istikbali ve ülkemizin geleceği için vatan hainlerini temizleme operasyonunda başarıya ulaşması, Mehmetçik'in ayağına taş değmemesi için dua programı düzenlediler. Madencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de askerimiz için buradan dua ediyoruz. Rabbim inşallah Türk ordusunu muzaffer eyler. Ülkemizi bölmek isteyen, içerideki hainlerle iş birliği yapan tüm insanlık ve İslam düşmanlarını karşı Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. İşçiler, okunan duaların ardından yerin metrelerce altına inerek mesailerine başladı.

Görüntü Dökümü

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-Ocak önündeki madenciler

-Duayı dinleyen madencilerden detay

-Kuran-ı Kerim okuyan imam

-İmam'ın askerler için duası

-Madencilerin dua etmesi

-İşçi Muhammet Duman ile röp.

-İşçi Nihat Saraçbaşı ile röp.

-GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile röp.

-İşçilerin ocağa girmesi Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ============================ Van'da 10 bin metrekarelik modern hayvan barınağı Van'da, Büyükşehir Belediyesi'nce 10 bin 50 metrekarelik alan üzerine yaptırılan hayvan bakımevi, modern görünümüyle dikkat çekiyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ile muayene, aşılama, tıraş ve banyo odaları ile her türlü cihazın bulunduğu barınak, 400 hayvan kapasiteli olup, hayvan hastanesi olarak da kullanılıyor.

Tuşba ilçesinde, geçen yıl hizmete açılan hayvan bakımevi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı ve modern binası olma özelliğini taşıyor. 5'i veteriner hekim 30 kişilik personelin görev yaptığı hayvan barınağında 200'ün üzerinde hayvan barınırken, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümleri bulunuyor. Van ve çevre illerden yaralı getirilen sahipsiz köpek ve kediler burada aşı, tedavi ve gerekli ameliyatları yapıldıktan sonra getirildikleri bölgeye tekrar bırakılıyor.

1 YILDA 1134 KÖPEK İLE 648 KEDİ SAHİPLENDİRİLDİ

Hayvan Sağlığı Koruma Şube Müdürü veteriner Abdullah Sarıçer, 10 metrekare alan üzerinde bulunan hayvan bakımevinin 400 hayvan kapasiteli olduğunu söyledi. Sarıçer, "Hayvan bakımevinde muayene odası, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, tıraş ve banyo ile aşılama odaları bulunuyor. 1 yılda 3 bin 312 köpek, 1315 kediye aşılama, 5 bin 626 köpek, 950 kediye parazital uygulama, 4 bin 658 köpek, 237 kediye kısırlaştırma, 35 köpek ve 12 kediye kırık ameliyatı ve gerekli tedaviler yapıldı. Yapılan tedavi sonucu 1134 köpek ile 648 kedi sahiplendirildi" dedi.

DOĞU ANADOLU'NUN EN MODERN HAYVAN BAKIMEVİ

Sarıçer, Van'daki hayvan bakımevinin, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en modern tesislerinden biri olduğunu anlatarak, "Bu tesisimizde en modern cihazlarımız bulunmaktadır. Burası barınaktan ziyade daha çok hayvan hastanesi statüsünde görev yapmakta. Burada 5 veteriner hekim, 4 hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 30 personelle burada hizmet vermekteyiz. Buradaki çalışmalarımız 5199 hayvanları koruma kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Burada daha çok Van'da bulunan başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılması yani kontrolsüz üremenin önüne geçmek için çalışma yapmaktayız. Tesisimizde gerekli muayene, tedavi ve tam teşekküllü olarak hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUZ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan ortak çalışma sonucu her hafta çeşitli okullardan öğrencileri misafir edip, hayvan sevgisini aşıladıklarını kaydeden Sarıçer, "Haftada 2 okul yani toplamda 300 öğrenciye hayvan sevgisini aşılıyoruz ve bu sevgi sayesinde de insanlarımıza hayvanlara karşı daha duyarlı daha iyi davranmaları konusunda bilinçlendirildi. Bu bilinçlendirme sayesinde de bir yıl içerisinde bin 170 köpek ve 648 kedi sahiplendirildi. Bu sahiplendirdiğimiz hayvanlarla ilgili aileleri teker teker arayarak kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Veteriner Özge Kerem ise, "Hayvanların burada tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Çevre il ve ilçelerden de bize kısırlaştırma ve tedavi amaçlı getirilen kedi ve köpekler var. Ağrı, Hakkari, Muş gibi çevre illerimizden kısırlaştırma talepleri alıyoruz. Merkez ilçelere mobil araçla gidip burada kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Tedavileri biten hayvanları, tekrar buraya getiren şahsa teslim ediyoruz" diye konuştu.