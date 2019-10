DHA YURT BÜLTENİ - 4

Antalya'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele eden Arife Yıldırım (4,5), ABD'den getirilen ilaçlar sonrası annesi Teslime Yıldırım'ın hasret kaldığı 'anne' kelimesini dile getirdi. Konuşmanın yanı sıra elini de ilk kez hareket ettiren Arife, 'gel' işareti yaparak, kendisi yararına düzenlenecek konsere davette bulundu. Antalya'da, henüz 6 aylıkken SMA teşhisi koyulan Arife Yıldırım'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Bu hastalık için ABD'de üretilen ve Türkiye'ye getirilen ilacı kullanan çocuklardan Arife'nin hareketlerinde değişiklik gözlendi. Ses çıkarmaya başlayan Arife, parmaklarını da hareket ettirmeyi başardı. Anne Teslime Yıldırım, kızının ilk kez 'anne' dediğini belirterek, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını aktardı. Yıldırım ailesi, Arife'nin ihtiyaçlarını karşılamak için Expo 2016 alanında 26 Ekim'de şarkıcı Cem Belevi'nin vereceği yardım konseri için de uğraş veriyor. 'KIZIMA ÇOK İYİ BAKMAM LAZIM' Teslime Yıldırım, Arife'nin hastalığında maddi açıdan yorulduklarını belirterek, destek için konser düzenlediklerini kaydetti. Konser ücretinin 50 lira olduğunu aktaran Yıldırım, "Arife'nin bakımlarında SGK'nın epeyce dışına çıktık. Eczane, medikal ve fizik tedavi ücreti yüksek miktarlara çıkıyor. Arife'yi altın bir kafese koyduk ve çıkarmamamız lazım. SMA hastalığında Arife ciddi anlamda direniyor. Bazı doktorların '2 yaşını görmez' dediği Arife, yakın zamanda 5 yaşına girecek. O benim mucize çocuğum. 6 doz ilaç aldı, ciddi gelişmeler yaşadı. Yeni doza gidemiyoruz; çünkü bazı kriterlere Arife'nin uymadığı söyleniyor. Bebeğim kriter mağduru. Umutlarımız bitmedi. Kökten tedaviler çıkana kadar kızıma çok iyi bakmam lazım" diye konuştu. Konser için şu ana kadar biletlerden 30 bin lira toplayabildiklerini anlatan Teslime Yıldırım, bu rakamın sadece konser maliyetini karşıladığını söyledi. Yıldırım, bilet satışı için kapı kapı dolaştığını dile getirdi. 'HASRET OLDUĞUM 'ANNE' KELİMESİNİ DUYMAYA BAŞLADIM' Teslime Yıldırım, doktorların, Arife'nin giderek SMA'nın acı evrelerine yakalanacağını özellikle cihaza bağlandıktan sonra hiç ses çıkaramayacağını söylediğini kaydetti. Yıldırım, "Arife şimdi çok güzel sesler çıkarmaya başladı. Yıllardır hasret olduğum 'anne' kelimesini duymaya başladım. 4,5 yıldır evde çocuk sesi duyulmamıştı, artık evde Arife'nin sesini duyuyoruz. Hastalığının tam tersini yaşıyor, direniyor. Hastanelerden uzaklaşmaya başladık. Küçük savaşçımızın bu hastalığın üstesinden geleceğini düşünüyoruz. Arifemiz yanımızda olduğu sürece biz her şeye razıyız. Sizler için bir bilet, Arifem için bir nefes" diye konuştu. Minik Arife ise hareket ettirmeyi başardığı eliyle 'gel' işareti yaparak, kendisi yararına düzenlenecek Cem Belevi'nin konserine davette bulundu.

Görüntü Dökümü

-----------

- Anne Teslime Yıldırım ile baba Cemil Yıldırım kızlarının bakımını yaparken detay görüntüler

- Arife Yıldırım'dan detay görüntüler

- Arife Yıldırım'ın odasından detay görüntüler

- Anne Teslime Yıldırım röp

- Detaylar

730 MB - 6.36'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=====================

Bu okulda ders, her perşembe sporla başlıyor

Isparta'daki Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu'nda, her perşembe, sabah derse sporla başlanıyor. Öğretmen, idareci ve öğrencilerle velilerin katıldığı sabah sporu, müzik eşliğinde yarım saat sürüyor. Oldukça neşeli geçen spor sonrası öğrenci ve öğretmenler gün boyu eşofmanlarıyla derse girerek alışılmışın dışında bir eğitim görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıkan Mehmet Köse İlk ve Ortaokulu yöneticileri, geçen yıl güne sporla başlama etkinliğini hayata geçirdi. Her perşembe öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin eşofmanlarını giyip okul bahçesinde buluştuğu ve spor yaptığı etkinlik beğenilince, bu yıl da devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

FİNALİ ERİK DALI İLE YAPIYORLAR

Okulun beden eğitimi öğretmeni eşliğinde perşembe günleri bahçede yaklaşık yarım saat yapılan spor etkinliğinin finali ise 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oynayarak yapılıyor. Okul bahçesi şenlik havasına bürünürken, eğitim gören 308 öğrencinin mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DESTEK

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi de bu etkinliğe katılarak spor yapan öğrencilerle kendilerine eşlik eden öğretmen, idareci ve velilere Isparta elmasıyla su ikram ediyor. Ayrıca spor sonunda kilo boy ve yağ oranı ölçümü yapılarak, diyetisyenler eşliğinde veliler obeziteye karşı bilgilendiriliyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR

Okul Müdürü Adnan Çelik, "'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' dedik ve 1 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Sağlıklı yaşam için spor uygulamamız, her perşembe sabahı gerçekleştiriliyor. Bu güzel uygulamayı başlatırken 'inşallah dalga dalga yayılır' dedik. Mahallemizde, şehrimizde yayıldığını görünce doğru bir yolda ilerlediğimizi görüp devam ettiriyoruz. Kısa sürede bu uygulamanın tüm ülke geneline yayılacağını düşünüyoruz" dedi.

'PERŞEMBENİN GELMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR'

Sabah eşofmanlarını giyerek çocuklarıyla okula gelen ve spora katılan veliler, "Oldukça güzel bir uygulama. Okul müdürümüze böyle yararlı bir proje başlatmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da oldukça memnun ve perşembenin gelmesini dört gözle bekliyorlar. Biz de katılıyoruz ve oldukça yararını görüyoruz" diye konuştu.

'SPORDAN SONRA DAHA ZİNDE HİSSEDİYORUZ'

Okulun öğrencileri de müzik eşliğinde spor yaptıktan sonra DHA mikrofonuna yaptıkları açıklamada, uygulamadan oldukça memnun olduklarını spordan sonra derse ilgilerinin arttığını söyledi.