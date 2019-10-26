DHA YURT BÜLTENİ-4 

RİZE'DE ORMANA ÇÖP DEPOLAMA ALANINA TEPKİLER SÜRÜYOR Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, orman içerisinde çöp depolama alanı oluşturmak için başlattığı çalışma tepkilere neden oluyor. Alanda bekleyen vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri de kendi arazilerine çöp dökümünü engellemek için girişi beton bariyerler ile kapatarak önlem aldı. Fındıklı ilçesi Yeniköy köyü sınırlarında, Karadeniz sahil yolu bitişiğindeki ormanda çöp depolama alanı oluşturmak için CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu'nun talimatı ile başlatılan çalışma tepkilere neden oluyor. Karayollarına ait araziye giren belediyenin iş makineleri, çöp depolama alanı için çalışma yürütüyor. Ormanlık alanda çöp depolanmasına karşı çıkan köy halkı da tepkilerini dile getiriyor. Alanda bekleyen vatandaşlar ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu arada karayolları ekipleri de kendi arazilerine çöp dökümünü engellemek için girişi beton bariyerlerle kapattı. Köy halkının alanda bekleyişi sürüyor.

'KÖYE KİLİDİ VURALIM, GİDELİM'

Köy sakinlerinden Hasan Öztürk, doğal yaşam sürdükleri köylerinde çöp depolama alanı istemediklerini belirtti. Öztürk, "Burada en acı olan taraf asker kardeşlerimizi karşımıza dikmeleri. Ne ellerinde belge var ne de çalışan dozerin belgesi var. Burada heyelan oldu, orada mezar bile var. Şimdi gelip üzerine çöp atacaklar. Bu bize yakışıyor mu? Burada çöpten süzülen atıklar denize gidecek. Denize giremeyeceğiz. Köye biz kilidi vuralım, gidelim. Bunu mu istiyorlar? Burada kanunsuz ve izinsiz işi asker zorluyla yapmaya çalışıyorlar. Çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi. BELEDİYE BAŞKANI: BU SORUN BÖLGENİN BİR SORUNU

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu da daha önce çöplerin dere yatağına döküldüğünü hatırlatarak, buna son verdiklerini söyledi. Çevratoğlu, "Çöp depolayacağımız alanda duyarlı olanlar var, haklı olabilirler, itirazım yok. Yardımcı olmak gerekiyor. Çevrecilik, bize yakın noktada. Çevreciliği unutmak anlamında bir çevrecilik olmaz. Şu anda karayollarının iş makinesi gelmiş ve orayı kapatacakmış, kapatsın. Biz çöplerimizi Melyat bölgesindeki aktarma istasyonuna götüreceğiz. Orada sıkıştırılacak çöpler, Trabzon’daki birliğe ücret karşılığında götüreceğiz. Bunun çalışması yapılıyor ama teknik olarak yetişmedi. Sayın valimiz bu konuda çok ciddi çaba sarf etti. Bu sorun sadece bizim değil, bütün bölgenin sorunu" diye konuştu.

Vahşi depolamanın çözüm olmadığını anlatan Çevratoğlu, "Geri dönüp bir düşünelim. Hopa’daki sel felaketi sonrasında çöpler denize inmişti, adeta doğaya kusmuştu. Hiçbir yerde vahşi depolama çözüm değildir. Biz kalıcı çözüm arıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Çöplük alan detayları Jandarma ekibi detayları Vatandaşla röp. Detaylar Başkan Ercüment Çevratoğlu açıklaması Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA ========================== İZMİRLİLER, MÜLTECİ ESNAFIN YEMEKLERİNİ SEVİYOR İZMİR'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde, farklı ülkelerden gelen sığınmacılar tam bir kültür mozaiği oluştu. Basmane'de lokanta açan ve mültecilerden çok İzmirlileri ağırlayan Suriyeliler, yöresel lezzetleri ile Türk mutfağına rakip oldu. Bazı Türkler, Suriyelilerin yemeklerinin son derece lezzetli olduğunu düşünüyor. Ülkelerindeki terörden, şiddetten kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler, yerleştikleri mahallelere kültürlerini de getirdi. İzmir'de özellikle Basmane semtindeki, Oteller Sokağı'nda yaşayan Afgan, Suriye ve Somalili sığınmacılar, yöresel yemekleriyle dikkat çekiyor. Kiraladıkları lokantalarda ülkelerine ait meşhur yemekleri yapan mülteciler, farklı lezzetleri İzmirlilerin beğenisine sundu. Suriye'nin Halep kentinden 6 yıl önce gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmed İdris (34), nohut ile yaptıkları ve ülkede herkesin beğenerek tükettiği yemeğin nasıl yapıldığını anlattı. İdris, bir gün önce sıcak suya koydukları nohudu yumuşadıktan sonra makinede çekerek ezdiklerini söyledi. Ahmed İdris, yaptıkları nohuda bir aparatla yuvarlak şekil verdiklerini, ardından sıcak yağ içerisine atarak burada kızarttıklarını anlattı. Nohudu yağda pişirdikten sonra içine yeşillik koyarak dürüm yaptıklarını belirten İdris, "Bu Suriye'de çok meşhur bir yemek. Genelde kahvaltılarda yeniyor. Halep'te yapılıyor. Nasıl İzmir'de sabahları en çok gevrek satılıyorsa, biz de orada bunu satıyoruz. Saat 08.00'de başlıyor, öğle 12.00'ye kadar yapıyoruz. Çok lezzetli bir yemek" dedi.

'ÇOK FAZLA TÜRK MÜŞTERİMİZ VAR'

Bu lezzetli yemeği dürümü 5 TL'den sattığını ve Türklerin de çok sevdiğini kaydeden İdris, "Bizim çok fazla Türk müşterimiz var. Birçok kişi bizim yemeklerimizi seviyor. Tadını bilmeyenler, önce yapılışına bakıyor. Ben de ilk kez görenlere bunun nohut olduğunu söylüyorum ve yapılışını anlatıyorum. Bir parça veriyorum, tadına bakıyorlar, çok beğeniyorlar. Sonra bize gelmeye başlıyorlar" dedi. Türkleri çok sevdiklerini, herkesin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten İdris, "Burada insanlar çok iyi. Bize çok yardım ettiler. Ben burada olmaktan dolayı çok memnunum. Dükkan açtım, kimse bana karışmadı" dedi. ŞAKRİYE LEZZETİYLE İLGİ ODAĞI

Basmane'de lokanta açan bir diğer Suriyeli Emad Alyiada (32) da, çocukları ve eşi ile birlikte ülkesindeki savaştan kaçarak İzmir'e sığınan mültecilerden. O da yine ülkesinin meşhur yemeklerinden şakriye (yoğurtlu tavuk) ile molehiya yemeğini anlattı. Yemeklerin yanında verilen ve yoğurtla yapılan şakriye için yoğurt, tavuk ve nişastanın gerekli olduğunu söyleyen Emad Alyiada, "Yoğurdu kaynatıyoruz. Yumurta, nişasta ile tavuk parçalarını koyuyoruz. Biraz kaynattıktan sonra 10-15 dakikada hazır hale geliyor. Pilavların yanında veriyoruz" dedi. Yine bir bitki olan molehiya'nin de son derece lezzetli bir yemeğe dönüştüğünü söyleyen Emad Alyiada, bunun da içerisinde potasyum, demir, magnezyum gibi birçok vitamin ve mineralin bulunduğu belirterek, "Türkiye'de bu yok. Bu bitkiyi önce temizleyeceksiniz, sonra yıkayacaksınız. Önce yağ koyuyoruz, kavuruyoruz. Tavuk ve kişniş koyuyoruz. Bir süre piştikten sonra hazır oluyor" diye konuştu. Alyiada, yaptıkları yöresel yemekleri Türklerin çok sevdiğini ve müşterilerinin de genelde Türkler olduğunu söyledi.

TÜRKÇE'NİN YANINA ARAPÇA YAZI

Lokantada yemek yiyen Süleyman Baran, "Her zaman burada yemek yiyorum. Daha önce hiç yemediğim farklı lezzetler var. İlk gördüğüm zaman şaşırmıştım ama yiyince çok beğendim. Tavuklarını ve döneri de beğeniyorum. Türk mutfağına rakip olur. Daha çok çeşit var ve lezzet de farklı. Biraz yemekler yağlı ama yine de iyi" ifadelerini kullandı. Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki seyyar satıcılar ise tezgahlarındaki Türkçe yazıların yanına Arapça da ekledi. Türkçe bilmeyen mültecilerle daha rahat iletişim kurmak isteyen esnaftan Abdulhalim Koluman, "Dilimizi bilmeyen mülteciler, almak istediklerini tarif ediyor. Örneğin tırnak makası istediği zaman tırnaklarını gösteriyor. Tıraş bıçağı istediğinde yüzüne el sürüyor. Bu şekilde anlaşıyoruz" diye konuştu. Esnaf Mustafa Doksal ise, "Mülteciler Türkçe bilmedikleri için ben de tezgahıma bu şekilde bir yazı astım. Okuyup ne sattığımı ve fiyatını bilmeleri için yazdım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basmane sokaklarından görüntü

- Arapça yazıların bulunduğu tezgahtan görüntü

- Suriyelilerin lokantalarından ve yaptıkları yemeklerden görüntü

- Mülteci esnaflar, Türk seyyar satıcılar ve Türk müşteri ile röp.

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- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA) 10 GÜNDÜR KAYIP, HER YERDE ARANIYOR

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar'dan (38), 10 gündür haber alınamıyor. Yapılan arama çalışmalarında Yanar'ın izine rastlanmadı.

Ilgın ilçesi Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Yanar, 10 gün önce evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi de 16 Ekim günü kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında drone desteği ile yapılan aramalarda, Yanar'a ait ize rastlanmadı.

Kısa süre ara verilen arama çalışması dün yeniden gerçekleştirildi. Konya itfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Akşehir Dağcılık ekipleri ile Konya Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinin katıldığı aramalarda yaklaşık 10 kilometrelik alan tarandı. Sualtı ekipleri de çeşitli noktalarda dalışlar yaptı. Tüm çabalara rağmen, Ali Yanar bulunamadı. (Görüntü dökümü:

-------------------------- - Dalgıç ekiplerin sulak alanlarda yaptığı arama çalışmaları

Haber-Kamera: KONYA ( DHA) ADANA'DA GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA OPERASYONU Adana'da şüphe üzerine durdurulan 3 araçta toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında şüphelendiği 3 aracı durdurdu. Polis, TIR'ın lastiklerinin içerisine gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara buldu. 3 araçta yapılan aramalarda toplam 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçların sürücüleri S.C., F.B. ve Ş.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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- Lastikten çıkan sigaralar

- Ele geçirilen sigaraların toplu fotoğrafı Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) YAVRU ATMACA AYAKKABI DÜKKÂNINA GİRDİ Erzurum'un Oltu İlçesi'nde yorgun düşen yavru atmaca ayakkabı mağazasına girdi. İşyeri sahibi İbrahim Aslan tarafından yiyecek verilen atmaca, karton kutuyla götürüldüğü yaban hayatı koruma sahasında doğaya bırakıldı.

Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi 3'üncü cami sokakta ayakkabı mağazası işleten İbrahim Aslan, 23 Ekim günü sabah saatlerinde işyerini açtıktan sonra cama bir şeyin çarptığını gördü. İşyerinin camına çarpanın yavru atmaca olduğunu gören İbrahim Aslan, kuşu düştüğü yerden alarak içeriye götürdü. İbrahim Aslan ve arkadaşı Yüksel Ayyıldız, yaralı olabileceğini düşündükleri yavru atmacayı veterinere muayene ettirdi. Veteriner hekimin aç kaldığını söylediği atmacayı yeniden işyerine götüren Aslan ve Yıldız, kasaptan kıyma alarak karnını doyurdu. Bir süre sonra kendine gelen atmacayı karton bir kutuya koyan iki arkadaş ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Yaban Hayatı Koruma sahasına götürerek doğaya bıraktı. Karton kutudan çıkan yavru atmaca özgürlüğe kanat çırptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayakkabı dükkanı sahibi İbrahim Aslan

-Atmaca görüntüsü

-Yüksel Ayyıldız'ın veterinere götürüşü

-Veterinerin kontolü

-Karton kutuya konuşu

-Karton kutudan kaçışı

-Ağacın dalında duruşu

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA) KÖY ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKUL KOLEJİ ARATMIYOR Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde, 7 köyden öğrencinin taşımalı eğitimle öğrenim gördüğü Gümeli İlk ve Ortaokulunda, müdür Soner Arslanoğlu’nun 2 yılda yaptığı çalışmalarla okul adeta kolej havasına büründü. Öğretmen, veli ve belediyenin yaptığı çalışmalarla okula yemekhane kazandırıldı, kötü durumda bulunan okul bahçesine basketbol, tenis ve futbol sahası yapılırken öğrencilerin başarı oranı da arttı. Gümeli beldesinde 101 öğrencisi ve 14 öğretmeni bulunan Gümeli İlk ve Ortaokulu'na 2 yıl önce müdür olarak atanan Soner Arslanoğlu, çevredeki 7 köyden taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışmaya başladı. Öğretmen, veli ve belediyenin de desteğini alan Soner Arslanoğlu, ilk olarak okula bir yemekhane kazandırdı. Soner Arslanoğlu'nun inşaatında sıva ve boya yaparak çalıştığı yemekhane ile öğrenciler, yemeklerini sınıflarında yemekten kurtuldu. Soner Arslanoğlu, ardından öğretmen ve velileri yardımıyla okul koridorlarındaki merdivenleri, boya ve eskiyen yer döşemelerini yeniledi. Sınıfların kapılarını da çocukların yaş gruplarına göre zihinsel yazı ve şekillerle kaplattı ve koridorlara satranç ve mini kütüphane köşeleri kurdu. Okulun dış boyasında da bizzat çalışan Soner Arslanoğlu, çalışkanlığıyla tüm beldenin takdirini kazandı. Soner Arslanoğlu, şimdi müdür yardımcısı Serkan Şen öğrenciler ve velilerin katkısıyla okulun kötü durumda bulunan bahçesindeki basketbol, tenis ve futbol sahasını düzenleyerek her birini farklı renge boyuyor. Okula yapılanların hepsinin köylülerin yardımıyla imece usulüyle gerçekleştirdiklerini anlatan Soner Arslanoğlu, amaçlarının çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmesi olduğunu söyledi. Çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Soner Arslanoğlu, şöyle dedi:

"Burada öncelikli birinci ihtiyacı olan okulun yemekhanesinin olmaması bizi biraz üzdü. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye yöre halkı ve kurumumuzla bu durumu konuştuk. Devletimizin ve milletimizin el birliğiyle imece usulü yemekhaneyi yaptık. Yeri geldi köylümüz artan çimentosunu bize getirdi, köyün ileri gelenleri destek oldu. İki yılda sınıf kapı giydirmelerinden tutun, okulun içi ve dış boyası. İçerdeki panolar, okul logosu, dışarı asılan fotoğraflar dahil hepsi iki yıl içinde oldu. Öğretmen arkadaşlarım hafta sonu geldi çalıştı. Veliler ve belediyemiz çok destek oldu. Biz öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek istiyoruz. Sadece kitap okusun, test çözsün değil de hayata hazırlansın istiyoruz. Bu bağlamda elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Okulumuzu bir kolej haline getirdik. Zonguldak’a 95 kilometre uzaklıkta ücra bir köşedeyiz, imkanlar kısıtlı. Ama bizim bu mazeretlere sığınacak durumumuz yok. Biz öğretmenler veliler ve destek olanlarla birlikte elimizi taşın altına değil vücudumuzu gönlümüzü taşın altına sokarak bu güzelliği yapmak istedik."

ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ORANI ARTTI

Bir eğitim seferberliği başlattıklarını anlatan Soner Arslanoğlu, öğrencilerin de başarı oranlarının da arttığını ifade ederek, "Öğretmenler odamızı da yeniden düzenledik. Buraya severek gelen öğretmenimizin çocuklara daha çok şey katacağını düşündük. Başarımızda arttı. Bu yıl 4 öğrencimiz burs kazandı. Yerel ve ulusal tüm projelere katılıyoruz. Amacımız, yaşayan ve devamlı kendini yenileyen durağan olmayan ilerleyen bir okul yapmak olmak. Öğretmen, idarecisi, velisi ve belediyesiyle bütün paydaşlarla dolu dolu bir eğitim sürecini yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda ben ve arkadaşlarım elinden gelen gönlünden geleni aşkla şevkle vatan ve bayrak sevdasıyla bu işi yaptığımızı düşünüyoruz." dedi. BELEDİYE BAŞKANI SAYDAM: OKULUMUZ KOLEJİ ARATMIYOR

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam da okullarının iki yılda son derece iyi şartlara geldiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Saydam, "Okulumuzda yaklaşık iki yıldan beri yeni gelen müdürümüzün ateşlemesiyle çok güzel çalışmalar oldu. Öğretmenlerimizde bu çalışmaya katılınca ortaya çok güzel şeyler çıktı. Bizlerde destek veriyoruz. Gerçekten bir kolej havasına büründü okulumuz. Yemekhane ve depomuzu geçen yıl yaptık. Daha sonraki çalışmalarda kütüphaneyi de hemen hemen tamamladık. Yan tarafa şimdi depo yapılıyor. Çevrenin düzenlenmesi bize haz veriyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Okulun içinde yeni yapılan yemekhane

-Çocukların koridorda kitap okuması, satranç oynaması

-Sınıfın içinden detay

-Okuldan detaylar

-Okul bahçesinin müdür ve yardımcısı tarafından boyanması

-Çocukların bahçede oyunlar oynaması

-Müdür Soner Arslanoğlu ile röp.

-Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam ile röp.

-Drone ile okulun detayı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA) ========================== HATAY MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ; TEPSİ KEBABI UNESCO tarafından 2017 yılında dünyanın 26'ıncı gastronomi şehri seçilen Hatay'da yörenin en meşhur yemeği tepsi kebabı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hatay'a ait 600 yemek çeşidinden biri olan tepsi kebabı hem lezzeti hem de görüntüsüyle yiyenlerden tam puan alıyor. Yüzyıllardır Hatay'da yapılan tepsi kebabı kasaptaki işlemlerin ardından taş fırında odun ateşinde pişirilerek sıcak ekmekle sunuma hazır hale getiriliyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan Haydar Öter, tepsi kebabının Hatay halkının olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerinde ilk tercihi olduğunu söyledi. Tepsi kebabının koyun ve dana etinin karşımı ile yapıldığı ifade eden Haydar Öter, "Tepsi kebabı etiyle meşhur. Yüzde 70'i koyunun kaburga etinden yüzde 30'u ise dananın kaburga etinden yapılıyor. Kebap fazla yağlı olmasın diye koyun etinin tamamen kullanmıyoruz. Tepsi kebabı için kullanacağımız ete sarımsak, çeşitli baharatlar, isteğe göre tatlı veya acı biber kullanıyoruz"dedi. Tepsi kebabının bir çok pişirim tekniği olduğuna da dikkat çeken Öter tepsi kebabının tadını iyi alması için en uygun pişirim tekniğinin odun ateşi olduğuna dikkat çekti.

Hatay'ın tepsi kebabı konusunda en meşhur yer olduğunu anlatan Öter, "Bir çok yerde tepsi kebabı yapılabilir; ama hiçbir yer Hatay gibi olamaz bu iş için önce dürüstlük lazım sonra da bu işe aşık olmak lazım bu işi sevmedikten sonra boş. Biz işimizi severek, saygı duyarak yapıyoruz" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Etin kıyma makinesinden geçişi

-Etin tepsi kebabı malzemeleri ile yoğurulması

-Etin tepsiye açılışı

-Pişirime hazırlanan tepsi kebabından detay görüntü

-Etin taş fırına atılması

-Taş fırın içinde pişen tepsi kebaplarından detay görüntüler

-Tepsi kebabının sunuma hazır hale getirilişi

-Kasap haydar Öter ile röportaj

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) ========================== 3 BİN 316 UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN KADIN TUTUKLANDI Adana'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan Yazgül C. (28), tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, Yazgül C., gözaltına alındı.