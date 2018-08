DHA YURT BÜLTENİ - 5

MANİSA'da acil tıp uzmanı Hüseyin Ayılmazer (35), cilt kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin bahçesindeki bankın üzerinde ölü bulundu. Geçen yıl da kemoterapi ilaçları çalınan Ayılmazer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde, dün saat 07.00 sıralarında, bankta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, banktaki kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Ölen kişinin, hastanede bir süredir cilt kanseri nedeniyle tedavi gören Hüseyin Ayılmazer olduğu belirlendi. Bekâr olan Ayyılmazer'in ölümünün altından dram çıktı. 2014 yılına kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışan Hüseyin Ayılmazer, cilt kanserine yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan Ayılmazer, durumun her geçen gün daha da kötüye gitmesi üzerine hastanedeki görevinden ayrılıp sırasıyla Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep ve son olarak da Manisa'daki çeşitli hastanelerde tedavisini sürdürdü. Hepatit B olması, verem ve enfeksiyon kapma gibi çeşitli sıkıntılar da yaşayan Hüseyin Ayılmazer, bir yıl önce geldiği Manisa'daki tedavisi sırasında kalacak yeri olmaması nedeniyle bugüne kadar hastane bahçesinde yaşadı. Olay günü de Ayılmazer'in tedavisinin ardından taburcu edilmesinden sonra, yine yattığı hastane bahçesindeki bankta ölü bulunduğu öğrenildi. Hüseyin Ayılmazer'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İLAÇLARI ÇALINMIŞTI Yaşamını yitiren Hüseyin Ayılmazer'in geçen yıl kasım ayında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada, kalacak yeri olmadığı için yatıp kalktığı hastane bahçesinde, valizinden kemoterapi ilaçları çalınmıştı.

15 TEMMUZ gecesi Sakarya Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan askerler hakkında karar verilmeye başlandı. 86'sı tutuklu 222 kişinin yargılandığı davada Sakarya'da darbeyi yöneten Eski Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuzda FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği darbe girişiminde Sakarya Valiliği'ni işgal etmeye çalışan askerler bugün son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşması bugün Ferizli ilçesindeki darbe girişimi davalarının görüldüğü Ferizli Spor Salonu'ndaki Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine katılan 86'sı tutuklu 222 sanık için karar verilmeye başlandı. Sakarya'da darbeyi yöneten Eski Tugay Komutanı Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Eski Merkez Komutanı Ahmet Üzer 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında kararlar açıklanmaya devam ediyor. Duruşma öncesi salon önünde toplanan 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı, AK Parti eski Sakarya Milletvekili Ali İnci, hainlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını belirterek, "Tabi o gece çok karanlık bir geceydi. O gece insanlar silahlara karşı, toplara, tüfeklere, uçaklara karşı vücudunu siper etti. O geceki felakette şarapnellere karşı vücudunu siper etti ve canını ortaya koydu, büyük bir mücadele verdi. O gece Sakarya Valiliği 1,5 saat işgal altında kaldı. Geldiler ve teslim aldılar Sakarya Valiliğini, aldıktan sonra Sakarya halkı ile birlikte bugün gördüğünüz 15 Temmuz Derneğinden arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele ettik. Orada yaralanan vurulan 14 tane arkadaşımız vardı. Belimizde silah olmasına rağmen silahsız olarak silahımızı çekmeden bize kurşun sıkanlara karşı yürüdük ve o gece valiliği geri aldık. O gece büyük bir mücadeleydi Ankara'da, İstanbul'da başta Cumhurbaşkanımızın emriyle sokaklara çıkan milletimizi tebrik ediyoruz. O gece onlara ne söylediysek gözleri kararmıştı, emir almış oldukları yerden muhakkak bu işi başarmış ve başaracakları inancıyla duran o insanları gerçekten hak ettikleri cezayı o gün de söyledik, o gece de söyledik sabahında da hak etmedikleri asker elbiselerini çıkardıklarında da söyledik. Hak ettikleri cezayı alacaklar. İçlerinde bulunan gerçekten bu işe karışmamış insanların ceza almasını gönlümüz asla kabul etmez, böyle bir şey de bulunmamız söz konusu değildir. Hainler hak ettikleri cezayı alacaklardır." dedi. 15 Temmuz gecesi her şeyi bırakıp savaşmak için valiliğe koştuklarını belirten İnci, "O gece bire bir ilk kapıdan içeri giren yanımızda yine Ekrem Sağlık arkadaşımız benim bir adım önümdeydi. 3 tane yavrusuyla, kızımızın düğünü vardı düğünü bırakarak geldik. Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, bakanların dolu olduğu düğünü bırakarak savaşa geldik. Biz bu işi o gece başardık. Şimdi onlar bugüne kadar yattılar ama şimdi cezalarını almalarını hararetle, hassasiyetle istiyoruz. İnşallah bir daha Türkiye'de böyle bir şeye kimse kalkışmayacak bir ceza aldıkları zaman bir daha kimse böyle bir şeye asla kalkışmayacak olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin, onun dik duruşu Türkiye'nin bağımsızlığını sağlamıştır. O gece selalar okundu, ezanlar okundu, işte bu ülkenin üzerinden ezanları susturamayacaklar ve bayraklarımızı indiremeyecekler. Onu bu millet bir kez daha ortaya koydu. Biz 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız." diye konuştu.

KARADENİZ'de dik ve yamaç arazilerde toplanan fındıklar, vadiler üzerine kurulan ilkel teleferikle harmana taşınıyor. Giresun ve Ordu'da 29 Temmuz günü başlayan fındık hasadı halen devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde dik ve yamaç arazilerde toplanan fındıklar, bazı üreticilerin kilometrelerce uzunluktaki vadiler üzerine kurduğu yüzlerce ilkel teleferiklerle taşınıyor. Turnasuyu Vadisi üzerinde Gerce Mahallesi'nde, kendisi gibi fındık üreticisi olan komşusunun kurduğu ilkel teleferik sistemiyle fındığını taşıyan İsmail Özbucak, bu sistemle taşıma maliyetini azalttığını söyledi. Bahçesinin yüksek rakımlı köyde bulunması ve bahçede araç yolunun olmaması nedeniyle, insan gücüyle sırtta bir araya taşınan fındık çuvallarının daha sonra teleferik sistemiyle vadi üzerinden karşıdan karşıya taşıdıklarını belirten Özbucak "Bahçelerimizde maliyet oldukça yüksek. Gübresi, ilacı, bakımı, taşıması, patozlanması fındığın her şeyi pahalı. Arazi yapısı engebeli olunca maliyette haliyle fazla çıkıyor. Yevmiye ücretleri 80 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Fındığı toplatıyoruz, bahçede yol yok, katır yok. Teleferik için malzemeler aldık, onunda maliyetleri var. Bahçeden çuvalla taşımadaki 1 günlük işi teleferikle 1 saatte yapıyoruz. Fakat bunda da aksamalar oluyor, o da öyle kolay olmuyor. Makara sisteminde aksama olursa 1 saatlik iş bir günde ancak bitiyor. Teleferiğin olduğu yere sırtta yada katırla fındık çuvalları taşınıyor, sonra teleferikle vadi, ırmak üzerinden karşıdan karşıya taşınıyor. Sonra arabaya yükleyip harmana götürüyoruz. Harmanda patozlayıp kurutuyoruz. Teleferikle taşıma işinde de 4 kişi çalışıyor" dedi.

Fındık fiyatının 15 TL'nin üzerinde açıklanması gerektiğini, altında açıklanacak fiyatında üreticiyi zarar ettireceğini iddia eden Özbucak, "Fındık özellikle yükseklerde çok maliyetli. Bu arazilerden de ne kadar maliyetli olduğu zaten görünüyor. 15 TL'nin altında satılması halinde üretici boşuna çalışmış olur. Teleferikle taşımak için bile 4 kişi çalışıyoruz. 2 kişi çuvalları karşıdan yüklüyor, 2 kişide varış noktasında o çuvalları alıyor. Her şey maliyet, işçi ücretleride yüksek, ancak her istenildiği anda işçide bulunmuyor. TMO'dan iyi bir fiyat bekliyoruz. Bakalım ne olacak" şeklinde konuştu.

7)KEMER'DE KAZA: 1 AĞIR YARALI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Arslanbucak Mahallesi'ndeki kaza, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde ilçe merkezine seyreden Mehmet Can Değirmenci'nin (24) kullandığı 48 SA 695 plakalı motosiklet virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mehmet Can Değirmenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Can Değirmenci, ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Değirmenci, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

