DHA YURT BÜLTENİ 5

"Dernek olarak Kapadokya'ya, vatanımıza bir haftalığına bir tur yapmak istedik ve bir otobüs kiraladık. Büyükler gitmek istiyordu ancak gençler ise 'başımız belaya girer' düşüncesiyle istemiyordu. Ama biz kesinlikle gitmek istiyorduk ve yola çıktık. Gittikten sonra gördüklerimizle birlikte her şey değişti. Kapadokya'da bizi çok iyi karşıladılar. Ben İstanbul'da büyüdüğüm için Türkiye'yi çok iyi tanıyordum. Benim için herhangi bir sorun yoktu ama diğer arkadaşlarımızın içinde bir ürkeklik vardı. Onlar da gördükten sonra o ürkeklik gitti. Baktılar ki örf ve adetler aynı, kardeş gibi konuşuyoruz. Hatta 5-10 dakika içinde herkes kardeş gibi oldu. Bizim ziyaretimizin ardından Ürgüp Belediye Başkanı da bir sonraki yıl kendilerinin Selanik'e geleceğinin sözünü verdi. Bu kez de Türkiye'dekiler buraya gelmek istemiyordu. Daha sonra gelenler de burada gördüklerinden ve yaşadıklarından sonra onların da aynı şekilde düşünceleri değişti. Onlar bizi kardeş gibi karşıladı, biz de onları kardeş gibi karşıladık. Artık karşılıklı her sene gidip geliyoruz. Karşılamalar gerçekten çok iyiydi ve bu kafalardaki düşünceleri tamamen değiştirdi."

Ağabeyi ile birlikte ticaret yapan Kimis Theodosiadis Uludağ (58) da İstanbul'da doğduğunu ve okula Galata Rum İlkokulu'nda başladığını söyledi. Kimis Theodosiadis Uludağ, "Okulu bitirdikten sonra 1972 yılında ailemle Selanik'e geldik. İstanbul'a senede bir iki defa gidiyorum. İstanbul'da kaldığımız evin bulunduğu yere yeni binalar yapılmış ama Büyükada'daki evimiz olduğu gibi duruyor. Her gittiğimizde oradaki arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Feriköy Mezarlığı'ndaki büyüklerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Ağabeyimle birlikte çocukluğumuz Osmanbey'de ve Karaköy'de geçti. Okul çıkışları hep babamın iş yerine giderdik" dedi.

Niko Theodosiadis Uludağ'ın Selanik'teki iş yerinde çalışma masasının üzerinde torunlarının yazdığı Yunanca ve Türkçe, 'Dede günaydın' yazılı not dikkat çekiyor. Uludağ, "Biz iki dilliyiz, iki kültürlüyüz. Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda Türkçe konuşuruz. Biz böyle büyüdük, çocuklarımızı da böyle büyütüyoruz. Evin içinde zaman zaman Türkçe konuştuğumuz için çocuklarımızın kulakları da alışıyor. Biz Türkiye'yi asla unutamayız. Orada yaşadıklarımız var. Gençliğimiz Türkiye'de geçti. Şimdi Selanik'teyiz fakat çifte vatandaş gibiyiz. Daima içimizde bir özlem var. Özlem duyduğumuzda arabaya biner Türkiye'ye gideriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Uludağ ailesinin Selanik'teki iş yerinin dış görünümü

-İşyerinin tabelasından görüntüler

-Niko Theodasiadis Uludağ ile röp

-Uladağ'ın duygulanması

-Niko Uludağ'ın İstanbul'da yaşadıkları günlere ilişkin anıları

-Selanik'e göç etmeleri ve iş hayatını anlatması

-Niko Uludağ'ın masasındaki Türkçe ve Yunanca 'Dede günaydın' notu

-Not hakkında açıklamalar

-İşyerinin içinde görüntüler

-Niko'nun kardeşi Kimmis'in açıklamaları

-Her iki kardeşin dükkanda çalışmaları

-Firmanın 1911 yılında kurulduğunu yazan takvim

-Genel ve detaylar

-Nevşehir'den gelenleri kurduğu Neopolis adlı şehir)

-Şehrin girişinde bulunan Neopolis tabelası

-Şehirde yaşayan insanlar

-Araç trafiği

-Neopolis Belediye Başkanı Simos Danilidis ile röportaj

-Danilis'in anlattıkları

-Dedesinin Niğde'de muhtar olduğu Andaval Köyü'ne ait resimlerin olduğu kitap

-Kitap üzerinden verdiği bilgiler

-Danilidis'in bildiği Türkçe kelimelerle konuşması

-Danilidis'in makam odasında görüntüler

-Çalışırken görüntüleri

-Danilidis'in belediye çalışanlarıyla sohbet etmesi

-Neopolis Belediyesi binasından görüntüler

-Tabelalar ve Yunan bayrağı

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE - Enver ALAS - Can EROK / SELANİK(Yunanistan),(DHA)