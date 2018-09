DHA YURT BÜLTENİ-5

İZMİR'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, iki hafta aradan sonra Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi'ne giderek, pazar ayinine katıldı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne geldi. İki haftadır ayine katılmayan Norine Brunson, kiliseye daha önce yürüyerek gelirken, bu sefer yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi taksiyle gelmeyi tercih etti. Taksiden inen Brunson hızlı adımlarla kiliseye girdi. Sivil polisler her pazar olduğu gibi yine kilisenin çevresinde güvenlik önlemi alırken kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının hala yerinde durduğu görüldü.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki Piynarlıbük Cocak Kanyonu'nda oluşan kirlilik ve çöp yığınları doğa severlerin tepkisini çekti. Doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan 12 kilometre uzunluğundaki Piynarlıbük Cocak Kanyonu boyunca yer yer birikmiş, doğada çözünmeyen atıklar ve çöpler doğa severlerin tepkisini topladı. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen Çukurovalıların uğrak noktası haline gelen kanyonda, doğa gezisi düzenleyen Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri çevre kirliliğine sessiz kalmayıp kanyondaki çöpleri topladı. PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Bolkar dağları ve Yıldız dağı eteklerinden başlayıp Berdan çayına kadar uzanan kanyonda çevredeki çöpleri topladıklarını yalnız oluşan kirliliğe yine de tam anlamıyla yetişemediklerini belirtti. Yakut "Parkur süresince ekip liderleri ile birlikte çevredeki çöpleri topladık. Ancak yine de yetişemedik. Hepimizin en büyük mirasımız olan doğaya sahip çıkması gerekiyor" dedi. BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ Bölge halkı da 12 kilometre uzunluğundaki kanyon boyunca sık aralıklarla görülen çöp ve atıklardan dolayı oluşan kirliliğe isyan etti. Prodoss kulübünün doğa etkinliğine katılarak çevredeki kirliliğe duyarsız kalmayan Melisa Yurtseven, bilinçsiz vatandaşlarca doğaya bırakılan atıkların moral bozucu olduğunu söyledi. Yurtseven "Çöp toplanan alanlar olmasına rağmen herkes çöplerini yerlere atmış. Bu kadar güzel bir doğada her yerde çöpler, şişeler, sigara izmaritleri ve yiyecek-içecek paketlerin olması hiç hoş değil. İnsanların biraz daha duyarlı olması ve bu güzellikleri koruması gerekiyor" diye konuştu.

4)ADANA'DA OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ YÜZDE 9.5 ZAMLANLI

ADANA'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 9,5 zam yapıldı. Aylık ücreti 0-5 kilometre arası 182 TL, 5-10 kilometre arası 192 TL olarak belirlendi. Kentte 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Geçen yıl 167-175 TL arasında seyreden aylık servis ücretleri bu yıl 182-192 TL bandında belirlendi. 0-5 kilometre arası mesafe 182 TL, 5-10 kilometre arası mesafe 192 TL olarak açıklanan servis ücretleri, 10 kilometreden sonrası için her kilometrede 2.75 TL artış gösterecek. Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin, motorindeki fiyat artışlarını servis ücretlerine yansıtmadıklarını söyledi. Perçin, fiyat düzenlemesini TEFE - TÜFE'ye göre yapıldığını kaydetti.

EKSİKLİKLERİ KONTROL EDİYORUZ

Ünal Perçin, öğlencilerin güvenliği için alınacak önlemlere de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Her yıl için servis hizmet yönetmeliğinde var olan, okul taşıtlarındaki emniyet kemer kullanımlarına, otomatik kapının şoför tarafından açılıp kapanmasına dikkat ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın indirilip bindirilmesinde yardımcı olan rehber personellerimiz mevcuttur, yönetmelikte ne gerekiyorsa tüm esnafımız harfiyen buna uyuyor ve uymak zorundadır. Okullara gidip arkadaşlarımızın eksiklerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz ve onları uyarıyoruz, bu konular ile ilgili belirli aralıklarla toplantılar yapılıyor. Aynı zamanda emniyetimizin her noktada uygulamaları mevcut, yanlış yapanlar bizden kaçsa emniyetten kaçamaz."