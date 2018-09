DHA YURT BÜLTENİ 5

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2012 yılından açılan bir alışveriş merkezinin Türkiye'nin en büyük 4'üncü Aqua Parkına bunaltıcı sıcaklardan akın eden vatandaşlar, serinlemenin keyfini yaşıyor. Sadece Mardin değil, bölgedeki diğer il ve ilçelerden vatandaşlarında gittiği parktaki görüntüler, sahil kasabalarında oluşan görüntüleri aratmazken, hafta sonu ortalama bin 500 kişinin Aqua parka gelip hem serinlediği, hemde eğlendiği belirtildi. Kızıltepe ilçesinde Mardinli işadamlarının kurduğu alışveriş merkezinde bulunan Türkiye'nin 4'üncü büyük Aquaparkı, 2012 yılındanr beri bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlere hizmet veriyor. Toplam 75 milyona mal olan ve bin 200 kişiye istihdam sağlayan AVM'deki Aqua Park, özellikle hafta sonları büyük bir ilgi görüyor. 100 dönüm arazi üzerinde kurulan AVM'daki yüzme havuzları ve Aqua parkı, yılda ortalama 50 bin kişiyi ağırlıyor. Hafta içerisinde günlük 350 ile 500 kişinin giriş yaptığı Aqua parka hafta sonu bin 500 kişi serinlemek ve eğlenmek için tercih ediyor. Aqua parkta, 15 can kurtaran, 2 sağlık personeli ve 2 güvenlik görevlisi çalışıyor.

"ZİYARETLERİMİZİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Alışveriş Merkezinin genel müdürü Nazlı Özdemir, 2012 yılından bu yana hizmet verdiklerini söyledi. Özdemir, "Türkiye'nin 4'üncü büyük Aqua parkı olarak hizmete girmiştir. O günden bu güne her gün yeniliklerle devam etmiştir. Çalıştığı süre boyunca 15 can kurtaran, 2 sağlık personeli ve 2 güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor. Tüm ziyaretçilerimizi güven ve huzur içinde olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Aqua parka gelen vatandaşlar ise sıcaklardan dolayı serinlemek için burayı tercih ettiklerini ve eğlendiklerini söyledi.